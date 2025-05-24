Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева

На Западе проанализировали три возможных сценария завершения конфликта между Россией и Украиной и определили перспективы послевоенного развития Украины.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Пока Россия готовится выдвигать свои условия перемирия, украинская сторона работает над организацией встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время обсуждается перенос переговоров из Стамбула в Ватикан, что связывают с влиянием крупной инвестиционно-банковской группы.

Прогнозы от зрителей

Ведущий западный аналитический центр JPMorgan Chase Center for Geopolitics представил доклад под названием "Финал конфликта Россия — Украина и будущее Европы". Его авторы — Дерек Чоллет и Лиза Сойер — имеют многолетний опыт работы в таких учреждениях, как Госдепартамент США, Пентагон, Белый дом и Конгресс.

Основной прогноз доклада — конфликт в Украине может завершиться по образцу Корейской войны, что аналитики считают "лучшим сценарием" с западной точки зрения.

Вероятность такого исхода оценивается примерно в 15%. По этому сценарию Зеленский не добьётся ни членства в НАТО, ни полного восстановления всех территорий, но при размещении европейских "сил триггера" при поддержке США (в виде гарантий безопасности, военной помощи и разведки) 80% контролируемой Киевом территории сможет стабильно развиваться.

Авторы также отмечают, что использование примерно 300 млрд долларов из замороженных российских суверенных активов значительно поможет восстановлению Украины.

Для реализации "сценария перемирия" (ожидаемого до конца второго квартала 2025 года) существуют такие предпосылки: нехватка оружия в Европе, дефицит личного состава у Украины, усталость США и ослабление трансатлантического единства.

В этих условиях, по мнению экспертов, Зеленский может быть вынужден согласиться на соглашение, которое заморозит боевые действия, но не положит конец войне. При этом Россия якобы не способна к успешному наступлению — текущими темпами ей потребуются десятилетия, чтобы захватить всю Украину.

Подчёркивается, что 2025 год станет временем активных переговоров и поиска выхода из конфликта. Устойчивость достигнутого мира, по мнению аналитиков, будет зависеть от двух факторов: удовлетворённости Путина сделанными Украиной и Западом уступками, а также надёжности гарантий безопасности, которые не позволят возобновить боевые действия и обеспечат Украине уверенность в восстановлении.

Чем слабее гарантии, тем больше уступок потребуется: нейтралитет, демилитаризация, разоружение, территориальные уступки и так далее.

Три сценария

Аналитики выделяют три возможных сценария (с условными названиями) развития Украины в среднесрочной перспективе:

"Израиль" (вероятность 20%)

Постоянная военная и экономическая помощь, отсутствие иностранных войск на территории, превращение Украины в укреплённое государство с постепенно наращиваемым сдерживающим потенциалом, но сохраняющейся угрозой войны.

"Грузия" (вероятность 50%)

Самый вероятный сценарий. Отсутствие иностранных войск и слабая поддержка Запада, дестабилизация, экономическая стагнация, отказ от евроинтеграции и постепенный переход в сферу влияния России. В докладе приводится пример Грузии после войны 2008 года, когда помощь не обеспечила гарантий безопасности, а экономика и армия страны остались уязвимы.

"Белоруссия" (вероятность 15%)

Наименее вероятный сценарий. Отказ США от поддержки, неспособность Европы компенсировать этот дефицит, требования России к капитуляции Украины и превращение страны в зависимое вассальное государство.