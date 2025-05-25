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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: продолжаются удары по объектам Украины, в Киеве кончаются ЗРК Patriot

4:37
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
зрк patriot

Представляем военную сводку на воскресенье, 25 мая.

Курско-Сумское направление

Группировка войск "Север" продолжила ведение боевых действий на Тёткинском и Глушковском участках, а также выполнение задач по формированию зоны безопасности на территории Сумской области. В течение суток пресечены попытки проникновения диверсионно-штурмовых групп противника через государственную границу. В приграничных районах были обнаружены и уничтожены отдельные вражеские формирования. Также нанесено комплексное огневое поражение по выявленным позициям живой силы и военной техники ВСУ на удалении от линии соприкосновения.

В первой половине дня на направлении Рыжевка — Тёткино средствами воздушной разведки была обнаружена и впоследствии уничтожена группа штурмовых подразделений врага. В результате артиллерийских и ударных действий в районе Рыжевки ликвидированы четыре штурмовые группы неонацистов, предположительно относящиеся к 24-й отдельной штурмовой бригаде.

В Сумской области продолжены точечные удары по выявленным позициям противника. В течение суток, по данным средств наблюдения, уничтожены пять артиллерийских расчетов, система ПВО и несколько пусковых установок беспилотных аппаратов.
В открытых источниках появились сообщения о потерях личного состава 33-го отдельного штурмового полка, действовавшего в составе 225-го полка в рамках операций на данном направлении. Также зафиксировано уничтожение шести единиц военной техники противника на Тёткинском и Глушковском участках.

На Сумском направлении подразделения продолжают продвижение вглубь приграничной территории с целью расширения зоны контроля. В районе населённого пункта Локня в результате затяжных боёв село и его окрестности перешли под контроль российских сил. На направлении к Беловодам продолжаются наступательные действия. Подразделения при поддержке мотострелковых частей взяли под контроль ряд опорных пунктов в районе села Водолага.

Продолжается зачистка лесных массивов вблизи границы. В районе Владимировки и к югу от села Горналь были уничтожены вражеские боевые группы, переброшенные для усиления линии обороны.

 

Мощные удары по Украине

Второй день продолжается массированный комбинированный удар по объектам всей Украины. Под ударами оказались Киевская, Хмельницкая, Харьковская, Одесская, Тернопольская, Сумская и Житомирская области. Сообщается о повреждениях на промобъектах в Сумской области и Тернополе.

По информации, в ходе удара использовались ракеты "Искандер", модернизированные беспилотники, крылатые ракеты морского и воздушного базирования типа "Калибр" и Х-101. Все цели были поражены. Среди объектов, попавших под удар, оказался ЗРК "Patriot". Свидетельствуют о мощной и продолжительной детонации в Киеве. После этого, согласно сообщениям, группа из 15-20 дронов смогла достигнуть цели без видимого сопротивления со стороны ПВО. Совокупный вес их боевых частей оценивается примерно в 1800 кг.

Серьёзные повреждения на предприятии "Антонов", которое занимается разработкой и производством авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Уничтожение ЗРК Patriot рассматривается как существенное достижение, учитывая его стоимость и стратегическое значение. В 2024 году подобный удар по системе ПВО в Киевском районе обороны привёл к потере двух комплексов.

Кстати, число применённых беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" могло достигать около 250 единиц. Это приближается к ранее зафиксированному максимуму в 273 БПЛА, установленному в течение последних дней.

По данным, основными целями стали предприятия, предположительно связанные с производством вооружений, а также районы сосредоточения техники и личного состава вблизи границ с российскими регионами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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