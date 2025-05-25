Су-57М1 с новыми двигателями АЛ-51Ф1 превратится в истребитель шестого поколения

Российские Воздушно-космические силы вскоре получат усовершенствованную версию многофункционального истребителя Су-57.
Об этом сообщил независимый эксперт в сфере обороны Драголюб Боснич.
По его словам, модернизированная модификация получит обозначение Су-57М1 и по своим возможностям приблизится к истребителям шестого поколения.
"Обновлённый самолёт станет более надёжным, его будет проще обслуживать и эксплуатировать. Он также отличается улучшенной управляемостью и меньшими трудностями в логистике", — отметил Боснич.
Одним из ключевых элементов модернизации станут новейшие двигатели АЛ-51Ф1. По словам аналитика, сейчас истребитель оснащён АЛ-41Ф1 — двигателями, которые полностью соответствуют текущим требованиям, однако новая силовая установка предлагает значительно более высокие характеристики.
"В первую очередь это увеличенная тяга, улучшенная топливная эффективность и ряд других важных показателей", — подчеркнул Боснич.
Су-57М1 — это модернизированная версия российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Хотя официальной информации о нём немного, различные источники, включая аналитиков и военных экспертов, утверждают, что Су-57М1 станет значительным шагом вперёд в развитии российского боевой авиации, вплоть до характеристик шестого поколения.
Преимущества АЛ-51Ф1
Потенциально — интеграция с системами управления тягой и вектором на 360 градусов.
Повышенная автоматизация и ИИ
Версия М1, вероятно, будет включать более продвинутые алгоритмы управления, включая элементы искусственного интеллекта. Возможности совместной работы с беспилотными платформами (в том числе с тяжёлым БПЛА С-70 "Охотник").
Улучшенная авионика и РЛС
Радиолокационная система с активной фазированной решёткой (АФАР) будет доработана. Расширенные возможности в части обнаружения и сопровождения целей, в том числе с малой ЭПР.
Новая система РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
Повышенная надёжность и ремонтопригодность
Су-57М1 будет легче обслуживать и модернизировать благодаря модульной архитектуре. Упрощён доступ к системам при техобслуживании.
Признаки самолёта шестого поколения
Хотя формально Су-57М1 остаётся в рамках пятого поколения, он может обладать некоторыми характеристиками шестого:
На момент 2025 года официально Су-57М1 не принят на вооружение. Однако сообщения от военных источников и оборонных аналитиков свидетельствуют о том, что испытания опытных образцов могут быть уже в процессе. Поставка в войска ожидается ориентировочно в ближайшие 2-3 года.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.