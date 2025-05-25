Су-57М1 с новыми двигателями АЛ-51Ф1 превратится в истребитель шестого поколения

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Воздушно-космические силы вскоре получат усовершенствованную версию многофункционального истребителя Су-57.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladislav06112019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Су-57

Об этом сообщил независимый эксперт в сфере обороны Драголюб Боснич.

По его словам, модернизированная модификация получит обозначение Су-57М1 и по своим возможностям приблизится к истребителям шестого поколения.

"Обновлённый самолёт станет более надёжным, его будет проще обслуживать и эксплуатировать. Он также отличается улучшенной управляемостью и меньшими трудностями в логистике", — отметил Боснич.

Одним из ключевых элементов модернизации станут новейшие двигатели АЛ-51Ф1. По словам аналитика, сейчас истребитель оснащён АЛ-41Ф1 — двигателями, которые полностью соответствуют текущим требованиям, однако новая силовая установка предлагает значительно более высокие характеристики.

"В первую очередь это увеличенная тяга, улучшенная топливная эффективность и ряд других важных показателей", — подчеркнул Боснич.

О чём речь

Су-57М1 — это модернизированная версия российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Хотя официальной информации о нём немного, различные источники, включая аналитиков и военных экспертов, утверждают, что Су-57М1 станет значительным шагом вперёд в развитии российского боевой авиации, вплоть до характеристик шестого поколения.

Ключевые особенности Су-57М1

Новый двигатель — АЛ-51Ф1 (изделие 30)

Это главное новшество в версии М1.

Заменяет текущий двигатель АЛ-41Ф1.

Преимущества АЛ-51Ф1

Увеличенная тяга (свыше 18 тонн).

Повышенная топливная эффективность.

Возможность сверхзвукового полёта без включения форсажа (суперкрейсерский режим).

Меньшая заметность в ИК-диапазоне (низкий тепловой след).

Потенциально — интеграция с системами управления тягой и вектором на 360 градусов.

Повышенная автоматизация и ИИ

Версия М1, вероятно, будет включать более продвинутые алгоритмы управления, включая элементы искусственного интеллекта. Возможности совместной работы с беспилотными платформами (в том числе с тяжёлым БПЛА С-70 "Охотник").

Улучшенная авионика и РЛС

Радиолокационная система с активной фазированной решёткой (АФАР) будет доработана. Расширенные возможности в части обнаружения и сопровождения целей, в том числе с малой ЭПР.

Новая система РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Повышенная надёжность и ремонтопригодность

Су-57М1 будет легче обслуживать и модернизировать благодаря модульной архитектуре. Упрощён доступ к системам при техобслуживании.

Признаки самолёта шестого поколения

Хотя формально Су-57М1 остаётся в рамках пятого поколения, он может обладать некоторыми характеристиками шестого:

Сетецентрическая архитектура (глубокая интеграция с другими боевыми единицами и командными структурами).

Работа в составе "роя" с БПЛА.

Высокий уровень автоматизации и боевых ИИ-помощников.

Статус и сроки

На момент 2025 года официально Су-57М1 не принят на вооружение. Однако сообщения от военных источников и оборонных аналитиков свидетельствуют о том, что испытания опытных образцов могут быть уже в процессе. Поставка в войска ожидается ориентировочно в ближайшие 2-3 года.

Су-57 / Su-57