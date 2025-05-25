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Дмитрий Плотников

Россия подтягивает армию к Харькову. Запад начал что-то подозревать

4:23
Силовые структуры » Военные новости

Москва может готовиться к летнему наступлению на северо-востоке Украины.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

Об этом сообщает издание Sky News, отметив, что сосредоточение российских войск у границы может указывать на планы атаковать районы Харькова или Сум.

Эксперты западного дивана

Эксперты считают, что операция уже началась, несмотря на отсутствие полномасштабного наступления.
После того как российские силы вытеснили украинские подразделения с захваченного плацдарма в районе Курска, до 50 тысяч военнослужащих были переброшены ближе к Харькову — второму по величине городу Украины, находящемуся всего в 30 км от границы.

Россия располагает временным "окном возможностей" — примерно в четыре месяца до ухудшения погодных условий и возможного снижения технических ресурсов, включая износ советской бронетехники.

Один из украинских военных чиновников сообщил, что Россия накапливает силы вблизи линии фронта в Харьковской области. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Андрей Помагайбус заявил, что ВС РФ пытаются приблизить резервы к линии боевого соприкосновения и осуществить ограниченные наступательные действия, однако пока "в целом безуспешно". Тем не менее, он подчеркнул, что идёт активная подготовка к возможной атаке.

Военный эксперт Sky News Майкл Кларк указывает, что перемещение войск может быть продолжением операции по зачистке Курской области от ВСУ. Он задаётся вопросом: станет ли это прологом к более широкому наступлению?

Особый интерес вызывает возможное участие элитных подразделений, таких как ВДВ, ранее задействованные в районе Курска. По мнению Кларка, их дальнейшее перемещение станет индикатором стратегических планов России. Если элитные части останутся в регионе, это может говорить о подготовке удара по Харькову. В противном случае — о смене приоритетов.

Кларк предполагает два возможных сценария: прямой штурм укреплённых городов, таких как Харьков и Сумы, либо попытка захватить окружающие территории, ранее возвращённые под контроль Украины в 2022 году.

 

Харьков с довоенным населением более миллиона человек признан "городом-героем" за сопротивление в первые месяцы вторжения. Однако Кларк сомневается, что у России достаточно ресурсов для масштабного наступления на этот регион уже летом. По его оценке, Москва скорее делает ставку на давление по всей линии фронта, жертвуя возможностью крупного прорыва ради ведения изматывающей войны. Это, в свою очередь, вынуждает и Украину расходовать резервы, снижая её потенциал для ответного стратегического наступления.

Летнее наступление России

РФ, по мнению западных военных аналитиков, готовится к постепенному наращиванию боевой активности на украинском фронте в течение лета, однако не стоит ожидать мгновенного и масштабного штурма с участием крупных бронетанковых соединений.

Военный эксперт из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что наступление начнётся "плавно", без резкого перехода к полномасштабным механизированным атакам. По его словам, у российской армии "недостаточно качественных сил" для подобной тактики.
Вместо этого, уточняет Уотлинг, вероятен сценарий с постепенным увеличением числа атак и расширением зоны боевых действий, что уже начинает прослеживаться на текущем этапе.

Кларк указывает на проблему с производством новой бронетехники: в настоящее время Россия в основном использует технику из советских запасов, а лишь около четверти поступает с действующих предприятий ОПК.

С его позицией соглашается и Уотлинг, подчеркивая, что к осени у России могут истощиться остатки старых танков, БМП и артиллерийских систем. После этого возможности восполнения потерь будут напрямую зависеть от того, сколько вооружения получится произвести заново — и какого качества оно будет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сумы курск запад харьков
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