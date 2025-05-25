Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев

3:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Судя по лёгкой нервозности, пробежавшей по украинским каналам, за одну лишь ночь расчёты зенитно-ракетного комплекса Patriot отстреляли более 20 ракет PAC-3.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Scania Gryphus Patriot

Некоторые особенно наблюдательные комментаторы насчитали аж под сорок — и это ещё без учёта запасных на чёрный день.

Дырявые "Пэтриоты"

Речь, на минуточку, идёт о самой навороченной версии комплекса — PAC-3 MSE: ускоренный двигатель, аэродинамика с ветерком, дальность перехвата до 40 километров, высота — до 25 километров. Но, похоже, даже всё это инженерное волшебство не помогло отразить налёт на Киев в ночь на 25 мая.

Занятный парадокс эпохи: пока на конференциях рассуждают о "мирных инициативах", в украинские ангары один за другим заезжают грузовики с боеприпасами. И да, среди прочего — новые ракеты для Patriot. Мир — он такой: кого-то разоружает, а кого-то до зубов вооружает.

ВСУ, кажется, надеялись на оперативную паузу — аккуратно распихали свежее вооружение по складам, возможно, даже по каталогам разложили. Но удар пришёл не по электроподстанциям, как раньше, а аккуратно — по этим самым складам. Видимо, кто-то внимательно читал карту.

Что касается многообещающего "Орешника" в рамках "хрюкостяга" (по остроумной версии Дмитрия Медведева) — пока он остался в закромах. Но после дроновых рейдов по российским городам у Москвы, как говорится, руки уже не просто развязаны — а в перчатках и с картой целей.

Один из самых интригующих вопросов: кто на самом деле стоит за пультом Patriot? По официальной версии — украинские специалисты, прошедшие ускоренные курсы в США и Германии. Но Patriot — это не какой-нибудь "нажал кнопку — пошёл чай пить". Это сложнейшая система, встроенная в американскую разведывательную инфраструктуру. Без внешней подсказки — ни шагу.

Если всё действительно работает, как заявляют, то где-то в этой схеме должны быть американские операторы. И не в отпуске. Либо на удалёнке, либо с кофе в украинских бункерах, уверены в "Военной хронике".

А отсюда две нехитрые мысли.

Во-первых, США — уже не просто поставщики HIMARS. Они — полноценные участники боевых действий, хотя и с формой "аутсорсинг".

Во-вторых, если даже при американском участии некоторые ракеты и дроны просачиваются, значит, реальность Patriot немного отличается от рекламных буклетов.

Штатам задуматься?

Ну и вишенка на торте: ночной налёт на Киев — вовсе не предел. Это, скорее, промо-версия того, что можно выдать при желании. Плотность, мощность, география — всё это легко масштабируется.

Готовы ли США к такой перспективе — вопрос хороший. Конечно, доллары у них водятся, и печатают они их с завидной скоростью. Но один Patriot — это сотни миллионов, плюс миллиарды на обслуживание и боезапас. А уничтожить батарею, как показывает практика, можно за тридцать дронов и пару баллистических ракет.

И вот это, вне всяких сомнений, в Пентагоне учитывают — даже если делают вид, что нет.