Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев

3:24
Силовые структуры » Военные новости

Судя по лёгкой нервозности, пробежавшей по украинским каналам, за одну лишь ночь расчёты зенитно-ракетного комплекса Patriot отстреляли более 20 ракет PAC-3.

Scania Gryphus Patriot
Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Scania Gryphus Patriot

Некоторые особенно наблюдательные комментаторы насчитали аж под сорок — и это ещё без учёта запасных на чёрный день.

Дырявые "Пэтриоты"

Речь, на минуточку, идёт о самой навороченной версии комплекса — PAC-3 MSE: ускоренный двигатель, аэродинамика с ветерком, дальность перехвата до 40 километров, высота — до 25 километров. Но, похоже, даже всё это инженерное волшебство не помогло отразить налёт на Киев в ночь на 25 мая.

Занятный парадокс эпохи: пока на конференциях рассуждают о "мирных инициативах", в украинские ангары один за другим заезжают грузовики с боеприпасами. И да, среди прочего — новые ракеты для Patriot. Мир — он такой: кого-то разоружает, а кого-то до зубов вооружает.

ВСУ, кажется, надеялись на оперативную паузу — аккуратно распихали свежее вооружение по складам, возможно, даже по каталогам разложили. Но удар пришёл не по электроподстанциям, как раньше, а аккуратно — по этим самым складам. Видимо, кто-то внимательно читал карту.

Что касается многообещающего "Орешника" в рамках "хрюкостяга" (по остроумной версии Дмитрия Медведева) — пока он остался в закромах. Но после дроновых рейдов по российским городам у Москвы, как говорится, руки уже не просто развязаны — а в перчатках и с картой целей.

Один из самых интригующих вопросов: кто на самом деле стоит за пультом Patriot? По официальной версии — украинские специалисты, прошедшие ускоренные курсы в США и Германии. Но Patriot — это не какой-нибудь "нажал кнопку — пошёл чай пить". Это сложнейшая система, встроенная в американскую разведывательную инфраструктуру. Без внешней подсказки — ни шагу.
Если всё действительно работает, как заявляют, то где-то в этой схеме должны быть американские операторы. И не в отпуске. Либо на удалёнке, либо с кофе в украинских бункерах, уверены в "Военной хронике".

 

А отсюда две нехитрые мысли.

Во-первых, США — уже не просто поставщики HIMARS. Они — полноценные участники боевых действий, хотя и с формой "аутсорсинг".

Во-вторых, если даже при американском участии некоторые ракеты и дроны просачиваются, значит, реальность Patriot немного отличается от рекламных буклетов.

Штатам задуматься?

Ну и вишенка на торте: ночной налёт на Киев — вовсе не предел. Это, скорее, промо-версия того, что можно выдать при желании. Плотность, мощность, география — всё это легко масштабируется.

Готовы ли США к такой перспективе — вопрос хороший. Конечно, доллары у них водятся, и печатают они их с завидной скоростью. Но один Patriot — это сотни миллионов, плюс миллиарды на обслуживание и боезапас. А уничтожить батарею, как показывает практика, можно за тридцать дронов и пару баллистических ракет.

И вот это, вне всяких сомнений, в Пентагоне учитывают — даже если делают вид, что нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы киев москва зрк patriot дмитрий медведев
Новости Все >
Шея шепчет возраст, а руки кричат: зоны, которые всё портят
Не растёт и не цветёт? Значит, петуния просит еды — вот какую ей подсыпать
Приближающаяся прохлада: метеорологи прогнозируют дожди и +17°С
Старые специи — не мусор: как сохранить аромат и вернуть магию на кухню
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
Секреты школьного насилия: Наталья Подольская призналась, что в детстве была жертвой учителя музыки — вот что он с ней делал
Под капотом — как в сауне: летний кошмар аккумулятора, о котором молчат
Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое
Перцы не будут жаловаться на жизнь: вот что вы должны сделать при посадке, чтобы они обожали ваш сад
Сейчас читают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Недвижимость
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают
Домашние животные
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают Аудио 
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Последние материалы
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
Секреты школьного насилия: Наталья Подольская призналась, что в детстве была жертвой учителя музыки — вот что он с ней делал
Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое
Под капотом — как в сауне: летний кошмар аккумулятора, о котором молчат
Маленькие да удаленькие: 5 кошек, которые не вырастают — и не все так мило, как кажется
Перцы не будут жаловаться на жизнь: вот что вы должны сделать при посадке, чтобы они обожали ваш сад
Шум, мусор, претензии: как не испортить отношения во время ремонта с соседями
Назад в детство: Блэкпул запускает акцию, которая вернёт вас к беззаботным дням
Страдает один — и мы молчим. Толпа страдает — и нас прорывает: как устроена эмпатия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.