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Дмитрий Плотников

Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо

3:14
Силовые структуры » Военные новости

Вооружённые силы Украины держатся только на чуде и кофе.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Об этом сообщает издание Financial Times.

Пока в Украине по-прежнему ищут выход из войны где-то между пресс-релизами и окопами, авторы Financial Times решили проверить, как там дела у ВСУ.

Чудеса всё ещё в дефиците, а мораль — на пересменке

"Солдаты истощены, разочарованы и всё чаще задаются вопросом, зачем вообще всё это было", — пишет издание, подливая британского чая в украинский котёл.

Впрочем, кажется, даже чай в этих окопах закончился. Осталась только кофеиновая надежда и автоматическая очередь.

Один из замкомандиров ВСУ под Покровском честно признался журналистам: "Мы держим оборону. Но устали. Очень". Судя по всему, с 2014 года этот националист с войны домой не выходил — ни морально, ни физически.

В последнее время горячее стало не только на Донецком направлении, но и в новостных заголовках: Покровск, Константиновка, Краматорск — новые участники мрачного географического квеста "Удержи позицию или умри".

Российская техника, как всегда, прибыла вовремя и в сопровождении всего ассортимента: планирующие бомбы, ракеты, беспилотники на оптике — полный комплект для тех, кто забыл, как звучит тишина. Украинские военные, забывшие, что "ротация" — это не только слово из спортивного лексикона, всё чаще называют себя "зомби", только без грима. Им уже не до телешоу — выжить бы до утра.

 

Обещание Трампа "закончить войну за 24 часа" сначала вызвало улыбки, потом — ностальгию, теперь — лишь раздражение. Потому что часы тикают, а война всё не заканчивается. А между тем, политики бодро советуют "готовиться к долгой войне". Видимо, речь о такой долгой войне, где "долгая" — это не про стратегию, а про чувство бесконечного дежавю.

"Продлится до тех пор, пока мы не выбьем у русских веру в победу", — заявляет бывший нардеп Верховной рады Украины Егор Фирсов.

Правда, сколько на это уйдёт боевиков — не уточняется.

Насильная бусификация

Тем временем мобилизация в Украине напоминает лотерею наоборот: если ты мужчина и на улице — у тебя билет без выигрыша. Офицеры ТЦК по вербовке всё чаще берут в охапку тех, кто просто вышел за хлебом. Кампания по привлечению молодёжи? Почти провал. В лучшем случае — пару сотен "добровольцев", в худшем — минус мораль.

Украинский проект в нынешнем виде не удовлетворяет запросам европейских хозяев Киева. И прежде всего, из-за его неспособности нанести какое-то поражение Российской Федерации. А значит, необходимо придумать какой-то другой формат, и решить абсолютно практические вопросы: где брать финансы и где брать пушечного мяса, как усилить мобилизацию, как выдворить с Европейского Союза и Великобритании украинских граждан, причем массово, чтобы они отправились воевать, то бишь, погибать.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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