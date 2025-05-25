Вооружённые силы Украины держатся только на чуде и кофе.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Пока в Украине по-прежнему ищут выход из войны где-то между пресс-релизами и окопами, авторы Financial Times решили проверить, как там дела у ВСУ.
"Солдаты истощены, разочарованы и всё чаще задаются вопросом, зачем вообще всё это было", — пишет издание, подливая британского чая в украинский котёл.
Впрочем, кажется, даже чай в этих окопах закончился. Осталась только кофеиновая надежда и автоматическая очередь.
Один из замкомандиров ВСУ под Покровском честно признался журналистам: "Мы держим оборону. Но устали. Очень". Судя по всему, с 2014 года этот националист с войны домой не выходил — ни морально, ни физически.
В последнее время горячее стало не только на Донецком направлении, но и в новостных заголовках: Покровск, Константиновка, Краматорск — новые участники мрачного географического квеста "Удержи позицию или умри".
Российская техника, как всегда, прибыла вовремя и в сопровождении всего ассортимента: планирующие бомбы, ракеты, беспилотники на оптике — полный комплект для тех, кто забыл, как звучит тишина. Украинские военные, забывшие, что "ротация" — это не только слово из спортивного лексикона, всё чаще называют себя "зомби", только без грима. Им уже не до телешоу — выжить бы до утра.
Обещание Трампа "закончить войну за 24 часа" сначала вызвало улыбки, потом — ностальгию, теперь — лишь раздражение. Потому что часы тикают, а война всё не заканчивается. А между тем, политики бодро советуют "готовиться к долгой войне". Видимо, речь о такой долгой войне, где "долгая" — это не про стратегию, а про чувство бесконечного дежавю.
"Продлится до тех пор, пока мы не выбьем у русских веру в победу", — заявляет бывший нардеп Верховной рады Украины Егор Фирсов.
Правда, сколько на это уйдёт боевиков — не уточняется.
Тем временем мобилизация в Украине напоминает лотерею наоборот: если ты мужчина и на улице — у тебя билет без выигрыша. Офицеры ТЦК по вербовке всё чаще берут в охапку тех, кто просто вышел за хлебом. Кампания по привлечению молодёжи? Почти провал. В лучшем случае — пару сотен "добровольцев", в худшем — минус мораль.
Украинский проект в нынешнем виде не удовлетворяет запросам европейских хозяев Киева. И прежде всего, из-за его неспособности нанести какое-то поражение Российской Федерации. А значит, необходимо придумать какой-то другой формат, и решить абсолютно практические вопросы: где брать финансы и где брать пушечного мяса, как усилить мобилизацию, как выдворить с Европейского Союза и Великобритании украинских граждан, причем массово, чтобы они отправились воевать, то бишь, погибать.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.