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Любовь Степушова

Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет

Силовые структуры » Военные новости

Истребителей F-16 поступает всё больше на вооружение ВСУ, а разговоры про очередную "вундервафлю" затихли. В чём же дело?

F-16, американский многоцелевой истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-16, американский многоцелевой истребитель

Украине поставляются изношенные и устаревшие F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что 26 мая Нидерланды доставят последний истребитель F-16 Fighting Falcon на Украину из обещанной партии в 24 самолёта. Всего, по разным данным, около 60- 80 истребителей были обещаны ВСУ также Бельгией, Данией и Норвегией. Поставлено примерно около половины. Казалось бы парк в 40-45 машин должен быть заметен, но украинские СМИ молчат о подвигах своих лётчиков. Мало того, уже официально объявлено о потере 3-х истребителей. Российские источники называют цифру потерь до 10 самолётов.

Некоторые военные обозреватели полагали, что F-16 и ATACMS могут сыграть ключевую роль в попытках Украины "вернуть оккупированные территории". Однако ни те, ни другие такими "вундервафлями" не стали. Первая причина несбывшейся украинской мечты в отношении F-16 состоит в том, что поставляемая модификация — это самолёты производства времён холодной войны, часто на грани списания. Это усложняет их техническое обслуживание и увеличивает эксплуатационные расходы. Даже сообщалось, что ВВС США предоставили Киеву списанные и некомплектные F-16 с авиабазы Дэвис-Монтен, Аризона для поддержания украинского парка машин.

Тандем Су-35 и ЗРК С-400 не оставляет шансов F-16

Пресс-секретарь ВС Украины Юрий Игнат заявил, что F-16 "не являются достаточно новыми, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном бою". По его словам, для противостояния Су-35 также нужен комплексный подход, включая использование бортовых радаров, средств радиоэлектронной борьбы и наземных систем противовоздушной обороны, а также усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух". Однако практически ничего из этого союзниками Киева сделано не было.

По мнению специалиста по обороне Петера Вейнинга из Гаагского центра стратегических исследований, "в бою один на один Су-35 превосходит F-16 благодаря своему радару большого радиуса действия и ракетам большой дальности". F-16, по его словам, можно сбить ещё до того, как пилот заметит приближение Су-35 — "он заметит сигнал радара, но к тому времени может быть уже слишком поздно".

Поэтому, когда Украина заявляет, что все три F-16 были потеряны по "техническим причинам", это, скорее всего, ложь, а причина — в российских ракетах "воздух-воздух" новейшего производства, например, известной как "Изделие 810" с максимальной дальностью полета более 400 км.

Во-вторых, против F-16 эффективны ЗРК С-400, которые их отслеживают на расстоянии, превышающем 300 км. Имея в качестве визави тандем Су-35 (и другие) плюс С-400, которые к тому же объединены сетецентрическим управлением, устаревшие F-16 не решаются атаковать российские позиции, а используются в ВСУ только как средства ПВО — для поражения российских дронов и крылатых ракет. Но и они были модернизированы и теперь летают выше, быстрее и не видны средствами РЭБ.

Были даже предположения, что последняя потеря F-16 16 мая была результатом поражения новой модификации "Герани" при охоте на неё с помощью автопушки. Шестое поколение "Гераней" больше не полагается на GPS, а управляется искусственным интеллектом и использует для наведения украинские интернет-сети.

Против лома нет приёма

В третьих — что могут сделать 45 устаревших F-16 против массированных атак ВКС РФ? Так, 25 мая были задействованы 298 беспилотников и 69 ракет разных модификаций и носителей, по данным Украины.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. На июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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