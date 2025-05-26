Европа переходит к плану Б: когда свои склады пусты, паникуем и бежим за оружием к США

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Ну что ж, европейцы наконец признали, что своих запасов оружия на все эти украинские танковые баталии не хватает — и что делать дальше?

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Правильно, закупать у тех, у кого всё ещё есть. Агентство Bloomberg, ссылаясь на "осведомлённые источники", сообщает, что Европа теперь готовится покупать американское оружие, потому что администрация Дональда Трампа явно не планирует возобновлять щедрую благотворительную "лавочку" при Байдене.

Дайте Киеву и... нам

"Европейские страны рассматривают покупку американского оружия для Киева, если США вдруг скажут "нет" военной помощи. Потому что у Евросоюза своих запасов оружия как кот наплакал, а новые производственные мощности — просто миф", — заявляет автор публикации.

Запасов нет, производить быстро тоже нельзя, а США уже не собираются спасать положение. Белый дом даже перестал слушать призывы Европы заставить Путина срочно прекратить огонь — ужесточением санкций, конечно же, отмечают в Bloomberg.

По данным агентства, щедрая американская помощь, одобренная Байденом, может закончиться уже к лету 2025-го. Вот такая вот бомба. Ещё говорят, что без дальнейших поставок оружия Украине российское наступление не остановить, а российский президент Владимир Путин так просто не сдастся — так что давление надо усиливать. Ну, или хотя бы попытаться.

В прошлом ЕС кормил Украину обещаниями собственной помощи, но когда дошло до проверки своих же складов, всё резко изменилось.

"Теперь "план, который набирает доверие" — это покупка американских систем и их отправка Киеву. Потому что других вариантов нет", — пишут в статье.

Суверенная Венгрия

В Евросоюзе осталась одна героическая страна, которая твёрдо заявляет: "Нет, тратить деньги на Украину мы не будем!" Это, конечно же, Венгрия. Премьер Виктор Орбан прямо сказал, что считает своим долгом защищать только своих граждан, а не платить миллиарды за чужие войны.

"Мы должны вкладывать в свои армии, а не финансировать украинскую бесконечно. Венгрия платить не будет", — заявил Орбан, и это вполне логично.

Тем временем, 23 мая Совет ЕС задумался о применении против Венгрии статьи 7 — чтобы ограничить её голос в союзе. Решать будут 27 мая. А совсем недавно министр финансов Украины Сергей Марченко предложил Евросоюзу взять на себя финансирование ВСУ с 2026 года. Видимо, запас терпения и денег у Европы заканчивается.

Вывод

Вот такой вот расклад: европейские "гиганты" пустились в охоту за американским оружием, а Венгрия спокойно отказывается подыгрывать этой дорогой затее. Ждём новых поворотов и очередных планов "А", "Б" и, возможно, "Ц".