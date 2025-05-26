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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: на фронте массово пропадают боевики ВСУ, продолжаются массированные удары по Украине

3:05
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем военную сводку на воскресенье, 25 мая.

Курско-Сумское направление

В российском командовании сообщают о продолжающихся информационных кампаниях, направленных на дискредитацию 225-й отдельной штурмовой бригады (225 ошп). Отмечается использование различных средств — от публикаций в социальных сетях до видеоматериалов на федеральных каналах. Вместо фокусирования на таких материалах командованию 225-й бригады рекомендовано больше внимания уделять общению с родственниками военнослужащих, пропавших без вести.

Глушковский участок. В районе Павловка — Новый Путь регулярно фиксируются уничтожения штурмовых групп ВСУ. Это привело к тому, что родственники украинских военных начали массово размещать объявления о поиске своих близких. Некоторые из них выражают недовольство и задают вопросы относительно целей операций и причин большого количества пропавших без вести, а также сомневаются в готовности командования к возможным ответным действиям противника.

Сумской участок. Родственники пропавших без вести военнослужащих обращаются к российским ресурсам с просьбами о публикации информации. К примеру, Гайдуков Сергей Владимирович (род. 26.01.1980, Одесса) пропал без вести 14 января 2025 года в Сумской области, Сумский район, село Басовка, служил в 67-й бригаде. В случае обнаружения его документов или трофейных вещей просят связаться.

Недавно переброшенные подразделения 71-й отдельной егерской бригады ВСУ продолжают нести потери в районе Беловоды и Локня. Из некрологов следует, что речь идёт о спецподразделениях, призванных остановить продвижение сил противника, что не было достигнуто.
Кроме того, на Сумское направление направлена 156-я отдельная механизированная бригада (156 омбр). Это относительно новое подразделение, известное случаями дезертирства и смены командования.

Вместе с основными силами этой бригады переброшены и "мотивационные подразделения" (заградотряды), созданные для предотвращения массовых побегов и поддержания дисциплины на фронте.

Волчанское направление

В социальных сетях появились некрологи военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады, погибших в районе села Тихое. Предполагается, что группы спецназначения этого подразделения пытаются сдержать продвижение штурмовых подразделений на направлении села Волчанские Хутора. Судя по опубликованной информации и ситуации на фронте, эти силы не смогли остановить продвижение противника.

Обмен ударами

Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся со стороны Украины. Согласно официальным данным, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31 БПЛА. В других регионах зафиксированы следующие случаи: 16 — над Белгородской, 11 — над Курской, 9 — над Тульской, 8 — над Орловской, 6 — в Московском регионе. Также перехваты произошли в Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областях и в Татарстане.

В ответку в ночное время по ряду объектов на территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением беспилотников и ракет. Сообщается о взрывах и возгораниях в Киеве, а также в Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Согласно украинским источникам, по Киеву было выпущено более 100 дронов типа "Герань". Также удары зафиксированы в районе одесского порта, где сообщается о взрывах и последующей детонации.
В Хмельницкой области атака пришлась на объекты, предположительно связанные с оборонной промышленностью. В Тернопольской области зафиксировано повреждение газопровода, в районе Староконстантинова — удары по аэродрому, где, по сообщениям, могут базироваться поставки западного вооружения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы волчанск ракетный удар
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