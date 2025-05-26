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Дмитрий Плотников

Учения века: британский театр боевых действий с запахом кишок и актёрами без конечностей

Прямиком в морг. Украинцы на базах Британии готовятся стать пушечным мясом
2:49
Силовые структуры » Военные новости

Британская изобретательность снова на высоте.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

На туманном Альбионе военные базы превратились в настоящий театр ужасов — с участием живых статистов, натуральными декорациями и, разумеется, обилием "спецэффектов". И всё это ради того, чтобы подготовить бойцов ВСУ к реальному бою — или хотя бы к его особо жуткой версии по мнению британских режиссёров.

Об этом сообщает издание The Times.

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Итак, в ход пошло всё: звуки выстрелов, гудение дронов, крики "мамочка!", животные потроха, развешанные на заборах, и, внимание, инвалиды в роли раненых. То ли актёрская школа у них мощная, то ли решили сэкономить на гриме. Видимо, в XXI веке подготовка к войне немыслима без театральных постановок категории "18+" с элементами запахов, чтоб уж совсем вжиться в роль.

Командует этим шоу подполковник Бен Ирвин-Кларк - человек, который в былые времена водил бойцов на вскрытия в морг. Потому что ничто так не поднимает боевой дух, как знакомство с анатомией будущего. Сегодня он с той же самоотдачей лепит из украинских призывников машину войны, обещая, что их "выживаемость" возрастёт. Главное — не уточнять, на сколько процентов.

Тех, кто выживет после такого "интенсивного курса", обещают научить "смертоносности" и "наступательному духу". Прекрасный набор навыков для жизни в послевоенном посттравматическом расстройстве. Ну а кто не выживет — тех будут помнить. Или, скорее, нет.

 

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Отдельно стоит отметить душевные страдания британских инструкторов. Некоторые из них, по словам прессы, страдают от "вины уцелевшего". Им приходится отправлять своих подопечных на фронт, зная, что те могут не вернуться (и скорее всего, не вернутся). Впрочем, перед этим британцам выдают курсы борьбы со стрессом, чтобы совесть не мешала.

На прощание украинским бойцам устраивают почти торжественный ритуал — построение, честь, напутствие и, судя по всему, пожелания не умереть слишком быстро. Всё как в кино. Или как в трагикомедии.

"Их борьба — одна из тех причин, что придают нам всем мотивации. И во многом я ощущаю, что они сражаются за нас", — заключает Ирвин-Кларк, утерев условную слезу.

Ведь лучше, чтобы за Европу воевали кто-то другие, желательно без британского паспорта. А сами они тем временем продолжают шлифовать искусство погружения в боевую обстановку. Видимо, следующий этап — запах гари и диалог с психологом в реальном времени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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