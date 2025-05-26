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Дмитрий Плотников

Запад призвал Киев не ждать чуда, а готовиться к летнему наступлению России

3:16
Силовые структуры » Военные новости

Кажется, в Вашингтоне и Лондоне решили, что пора перестать раздавать обнадёживающие сказки и переключиться на суровую правду жизни.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

И теперь в унисон, как будто по сценарию, сразу два флагмана мировой тревожности — The Financial Times и The Washington Post — советуют Украине прекратить мечтать о "чудесах" и готовиться к летнему наступлению России.

Ждать чуда — удел романтиков

Ну а что — лето, жара, как раз время для активной фазы боевых действий. Бронетехника ведь на солнце быстрее греется. The Washington Post пугает: Россия может использовать момент и устроить такой прорыв, что весь Запад только вздохнёт и уронит свои санкционные портфели. Американские и европейские чиновники при этом выглядывают из-за бумажек с аналитикой и кивают: да, да, "всё идёт к этому".

Американская военная разведка в своей манере без эмоций заявляет: мол, без мирных переговоров или хотя бы вливания новой партии "магических таблеток" из НАТО, в 2025 году конфликт плавно поплывёт в сторону России. Главное — не забыть добавить, что "дорого это всё выходит" — видимо, чтобы хоть немного утешить обеспокоенного читателя.

Британский генерал-отставник Бэрронс добавляет ложку горчичного реализма: "Россия очень постепенно захватывает часть территории, но это непомерно дорого". Видимо, хочет, чтобы это звучало как "пиррова победа", но получается больше как "счёт за обед в дорогом ресторане — неприятный, но есть не перестаёшь".

Эксперты FT и WP не отстают: у России, конечно, армии хоть отбавляй, и техника из всех щелей, но "продвижение "замедляется. Благодарить за это надо украинские беспилотники, оборонительные рубежи и, конечно, нескончаемый поток тревожных публикаций, которые, как известно, морально подкашивают противника. А ещё, по данным украинской разведки, Россия якобы отвлеклась на собственную территорию в Курской области.

 

Ну, знаете, когда наступаешь, иногда надо оглянуться, а то вдруг что-то на родине загорелось. Но, несмотря на все эти нюансы, на Западе звучит ключевая мысль: наступление будет. Готовьтесь. Закупайте беруши, шлемы и немного удачи.

FT пишет, что угроза от Дональда Трампа "забрать игрушки и уйти" вызвала в Киеве холодный пот. И, возможно, именно это вдохновило Владимира Путина на создание некоей "буферной зоны". Ну а пока США медлят с поставками, а Европа переводит обещания с одного саммита на другой, российские части перегруппировываются.

Вывод

По версии прессы, Россия, несмотря на всю "дороговизну" процесса, может быть уверена в себе больше, чем весь коллективный Запад в своих решениях. И это, честно говоря, немного тревожит западных обозревателей, привыкших, что уверенность — их монополия.

В итоге Запад как бы намекает Киеву: "Может, пора признать суровую реальность? У России — стабильная уверенность, у Запада — вечные совещания". И лето, по всем прогнозам, обещает быть не только жарким, но и кровавым.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу лондон дональд трамп владимир путин
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