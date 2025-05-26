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Дмитрий Плотников

Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь

3:49
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для зенитных ракетных комплексов SAMP-T, предоставленных Францией и Италией.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники из командования ВСУ. Также отмечается, что с 2023 года Киев не получал боеприпасов для зенитных комплексов ближнего действия Crotale французского производства.

Пустые арсеналы

Один из украинских офицеров заявил, что в настоящее время отсутствуют средства для защиты южных регионов страны от баллистических ракет. Для противодействия массированным атакам дронов и ракет Украине необходимы дополнительные системы дальнего радиуса действия, такие как Patriot и SAMP-T. При этом другой источник издания отметил, что ракеты для двух оставшихся батарей SAMP-T уже исчерпаны, а поставки боеприпасов для Crotale прекратились с прошлого года.

Ранее, в марте, итальянское издание Corriere della Sera сообщало о критическом снижении запасов ракет для украинских комплексов SAMP-T. Сенатор США Марко Рубио также отметил, что Киев запросил дополнительные системы Patriot у Вашингтона, однако в США их наличие ограничено.

Раньше сообщалось, что вооружённые силы Украины сталкиваются с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны, в частности, для комплексов Patriot и IRIS-T. Этот дефицит невозможно восполнить в краткосрочной перспективе. Одной из причин приостановки поставок является уменьшение запасов боеприпасов на складах стран НАТО, в том числе вооружённых сил США, Германии и ряда других государств. В результате ограниченные ресурсы требуют более взвешенного распределения, что влияет на скорость и объёмы передачи ракет Украине.

 

Планы России

А тем временем, Москва планирует значительно расширить применение беспилотников в конфликте с Украиной, сообщает The Economist со ссылкой на данные украинской разведки. Согласно информации, Россия намерена увеличить производство дронов-камикадзе до 500 единиц в сутки, что может привести к атакам численностью до 1000 беспилотников за одну ночь.

Издание указывает, что в случае отсутствия перемирия украинская система противовоздушной обороны может столкнуться с необходимостью ограничивать использование ракет-перехватчиков. Это повысит вероятность успешного преодоления защиты и ударов по населенным пунктам и важной инфраструктуре.

По данным журнала, Россия уже использует шестую модификацию дронов "Шахед". Новые модели оснащены элементами машинного обучения, способны атаковать сложные цели и обладают большей устойчивостью к радиоэлектронным помехам. Это связано, в том числе, с отказом от GPS-наведения и переходом на автономное управление с помощью украинских мобильных сетей и встроенных алгоритмов.

Также отмечается изменение тактики полёта дронов: сначала они движутся на низкой высоте для снижения риска обнаружения, затем резко набирают высоту до 2-2,5 километров, чтобы выйти из зоны действия малокалиберных систем ПВО.

В ответ Украина усиливает защиту с помощью ракет-перехватчиков, истребителей F-16 и боевых вертолётов, которые, по оценкам The Economist, демонстрируют хорошие результаты. По словам одного из украинских чиновников, в районе Киева якобы удаётся уничтожать до 95 процентов беспилотников, однако оставшиеся 5 процентов "всё ещё наносят ощутимый ущерб".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу бпла дроны
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