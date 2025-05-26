Новый очаг напряжённости создан НАТО в Балтийском море. Преимущество РФ — в манёвренности

4:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Следующим очагом напряжённости с РФ глобалисты выбрали Балтийское море. Давить будут через акты пиратства против танкерного флота, ситуация сложная.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Танкер Koala

Принято решение ликвидировать российский танкерный флот

На Западе пришли к выводу, что наиболее эффективным элементом давления на Москву являются санкции, направленные против её нефтяного сектора и, в частности, против "теневого флота".

Теневым он называется лишь потому, что не обслуживается западными страховыми компаниями, а альтернативными, например, российскими. Такие танкеры, ходящие под флагами других стран и имеющие собственников не в РФ, априори считаются потенциально изношенными и несущими риски для экологии в случае аварий. Хотя недавно в Аравийском море в 38 морских милях от побережья Индии затонул с опасным грузом (карбамид и топливо) 28-летний контейнеровоз крупнейшего перевозчика Европы MSC — ELSA 3, который имеет около 200 кораблей со сроком эксплуатации старше 20 лет.

Тем не менее "это другое", а предлог найден, и недавние санкции европейцев на 200 танкеров "теневого флота" показывают, что страны ЕС намерены агрессивно контролировать свои территориальные воды и исключительные экономические зоны особенно в Балтийском и Северном морях, а также Средиземном море. И кто-то уже попробовал — сначала взорвали судно прямо в Усть-Луге (Koala), затем в Средиземном море (Ursa Major), затем пограничники Германии и Эстонии стали блокировать и арестовывать суда в своих экономических водах. Эстония зашла дальше других, заблокировав судно Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах.

Россия научилась маневрировать в ответных мерах

Первая ответная мера заключается в перерегистрации попавших под санкции танкеров или их продаже другим лицам. Например, танкер Jaguar ранее ходил под флагом Джибути. Вторая — это военное сопровождение. В экипажах таких судов, как правило, находятся российские моряки, и когда Jaguar попытались арестовать, по их вызову прилетел Су-35 и ситуация быстро нормализовалась. Недавно министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что к сопровождению танкеров привлечены Вооружённые силы РФ. Третья мера — в ответном ударе по странам-пиратам. Российскими пограничниками в территориальных водах РФ был задержан танкер Green Admire, принадлежащий греческой компании и следовавший из Силламяэ с эстонской сланцевой нефтью под флагом Либерии. Его остановили для проверки документов, а затем отпустили. Теперь эстонцы будут думать, ходить ли по эстонскому опасному фарватеру, или отказаться от терроризма.

Возможны дальнейшие провокации со стороны НАТО

Между тем возможны дальнейшие провокации, так как НАТО проводит бессрочную операцию Guardian of the Baltic ("Стражи Балтики"). Цель состоит не только "в предотвращении нарушений" российским "теневым флотом", но и в сборе соответствующей информации.

21 мая СМИ сообщили, что танкер Sun под флагом Антигуа якобы оказался вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. Польские военные "вмешались после того, как корабль выполнял подозрительные манёвры" и "отогнали его", хотя он находился за пределами польской исключительной экономической зоны.

Позднее в Балтийское море зашёл танкер Falcon, зарегистрированный в Камеруне под флагом Панамы. Французское издание Le Figaro информирует, что его сопровождает корвет "Стерегущий". Та же газета рассказала, что французский разведывательный самолёт в январе подвергся радиолокационной атаке со стороны системы ПВО С-400. Французский самолёт "оказался не в том месте и не в то время и был вынужден отклониться от курса".

В плане борьбы с российской "нефтянкой" Евросоюз также предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Для этого будет требоваться одобрение США, так как без общей позиции санкции не будут эффективны. С этим пока проблемы. Но в целом Европа активно создаёт и будет продавливать новое пространство конфликта с Россией. Преимущество Москвы заключается в манёвренности и опыте, в том числе военном.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



Балти́йское мо́ре (Варяжское море; пол. Morze Bałtyckie, нем. Ostsee, н.-нем. Oostsee, швед. Östersjön, дат. Østersøen, фин. Itämeri, эст. Läänemeri, латыш. Baltijas jūra, лит. Baltijos jūra) — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы). Относится к бассейну Атлантического океана.

