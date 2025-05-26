Европа погибнет. На Западе сказали, что будет с НАТО в случае войны с Россией

3:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Усилия ЕС по перевооружению очень сомнительны и опасны.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил один из самых известных немецких интеллектуалов, философ Рихард Давид Прехт.

По его мнению, угроза прямого нападения России на Германию крайне маловероятна, а военные приготовления — это, скорее, эмоциональная реакция на ослабление связей с США и политические сигналы Дональда Трампа.

От однополярного мира к многополярности

По словам Прехта, текущие изменения в мировой политике связаны не столько с приходом к власти Трампа, сколько с завершением эры американской гегемонии.

"Мы наблюдаем переход к многополярному миру, в котором всё большую роль играют Китай, Индия и другие государства", — утверждает он.

Европа, по его мнению, сталкивается с необходимостью переосмыслить своё место в этом новом порядке, особенно на фоне отдаления США.

Нереалистичный страх перед вторжением

Прехт категорически отвергает идею о возможном военном вторжении России в Германию. Он считает, что у Москвы нет причин для подобных шагов, а логика российского руководства, даже с его агрессивными методами, основана на стратегическом расчёте. Нападение на страну НАТО, по его мнению, означало бы начало третьей мировой войны — сценарий, в котором "Европа не выживет", потому что военные действия будут вестись в Польше и Германии.

А все тезисы руководства Евросоюза и Великобритании о будущем перевооружении — это никакая не национальная оборона. Такое враньё "впаривают" европейцам, чтобы разжечь в них эмоции.

"Армия ради Литвы?"

Перевооружение европейских стран, в том числе Германии, вызвано не стремлением к реальной защите, а сомнением в прочности обязательств НАТО. Вопрос стоит не о защите Берлина или Парижа, а о готовности жертвовать ради стран Балтии.

"Будем ли мы действительно защищать Литву, рискуя третьей мировой войной? Скорее всего, нет", — говорит Прехт.

Это, по его словам, и подрывает уверенность в альянсе, поскольку принципы НАТО здесь не сработают. Мы угрожаем из-за собственной неуверенности, отметил эксперт, в то же время утверждая, что каждый канцлер Германии знает, что никто не отправит своих детей на войну для защиты какой-то там Литвы.

НАТО в кризисе доверия

Резкий пересмотр роли НАТО спровоцировал эффект домино. Осознание того, что США могут не прийти на помощь союзникам, стало ударом по доверию внутри альянса. Это, как считает Прехт, и стало причиной шумных заявлений и наращивания вооружений.

"Громкие угрозы — это результат не силы, а неуверенности", — добавляет он.

Блок НАТО — это просто большой блеф, который был раскрыт благодаря "оппортунисту" Трампу. Военный блок больше не верит в себя, и именно это делает его очень наглым и громогласным.

Вывод

По мнению Рихарда Давида Прехта, военные приготовления Европы не основаны на реальных угрозах, а продиктованы страхом и политической растерянностью. В условиях трансформации мирового порядка, считает философ, Европе следовало бы не паниковать, а искать разумные и мирные решения — в том числе и в сфере обороны.