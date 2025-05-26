Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Европа погибнет. На Западе сказали, что будет с НАТО в случае войны с Россией

3:28
Силовые структуры » Военные новости

Усилия ЕС по перевооружению очень сомнительны и опасны.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил один из самых известных немецких интеллектуалов, философ Рихард Давид Прехт.

По его мнению, угроза прямого нападения России на Германию крайне маловероятна, а военные приготовления — это, скорее, эмоциональная реакция на ослабление связей с США и политические сигналы Дональда Трампа.

От однополярного мира к многополярности

По словам Прехта, текущие изменения в мировой политике связаны не столько с приходом к власти Трампа, сколько с завершением эры американской гегемонии.

"Мы наблюдаем переход к многополярному миру, в котором всё большую роль играют Китай, Индия и другие государства", — утверждает он.

Европа, по его мнению, сталкивается с необходимостью переосмыслить своё место в этом новом порядке, особенно на фоне отдаления США.

Нереалистичный страх перед вторжением

Прехт категорически отвергает идею о возможном военном вторжении России в Германию. Он считает, что у Москвы нет причин для подобных шагов, а логика российского руководства, даже с его агрессивными методами, основана на стратегическом расчёте. Нападение на страну НАТО, по его мнению, означало бы начало третьей мировой войны — сценарий, в котором "Европа не выживет", потому что военные действия будут вестись в Польше и Германии.

А все тезисы руководства Евросоюза и Великобритании о будущем перевооружении — это никакая не национальная оборона. Такое враньё "впаривают" европейцам, чтобы разжечь в них эмоции.

 

"Армия ради Литвы?"

Перевооружение европейских стран, в том числе Германии, вызвано не стремлением к реальной защите, а сомнением в прочности обязательств НАТО. Вопрос стоит не о защите Берлина или Парижа, а о готовности жертвовать ради стран Балтии.

"Будем ли мы действительно защищать Литву, рискуя третьей мировой войной? Скорее всего, нет", — говорит Прехт.

Это, по его словам, и подрывает уверенность в альянсе, поскольку принципы НАТО здесь не сработают. Мы угрожаем из-за собственной неуверенности, отметил эксперт, в то же время утверждая, что каждый канцлер Германии знает, что никто не отправит своих детей на войну для защиты какой-то там Литвы.

НАТО в кризисе доверия

Резкий пересмотр роли НАТО спровоцировал эффект домино. Осознание того, что США могут не прийти на помощь союзникам, стало ударом по доверию внутри альянса. Это, как считает Прехт, и стало причиной шумных заявлений и наращивания вооружений.

"Громкие угрозы — это результат не силы, а неуверенности", — добавляет он.

Блок НАТО — это просто большой блеф, который был раскрыт благодаря "оппортунисту" Трампу. Военный блок больше не верит в себя, и именно это делает его очень наглым и громогласным.

Вывод

По мнению Рихарда Давида Прехта, военные приготовления Европы не основаны на реальных угрозах, а продиктованы страхом и политической растерянностью. В условиях трансформации мирового порядка, считает философ, Европе следовало бы не паниковать, а искать разумные и мирные решения — в том числе и в сфере обороны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы нато литва европа россия германия дональд трамп
Новости Все >
Собаки с укусом в 700 кг: кого точно не стоит злить
Ноги молчат, но страдают: сигнал, который нельзя игнорировать летом
Они выглядят мило, но мешают спать: 7 мелочей, от которых лучше избавиться
Ксения Собчак о мести за измену: хотела пристыдить через прессу, но журналистка отказалась
Панкратов-Чёрный остался без крыши: украинские строители украли металлочерепицу и погубили дом
Октановое число — это не просто цифра: оно решает судьбу вашего двигателя
Кибер-удар России: Россия нашла ахиллесову пяту западной кибербезопасности
Вынуждены обороняться: Россия жестко ответила на все обвинения Запада
Макрон опозорился на весь мир: Франция смеется с своего президента
Как Евросоюз успешно игнорирует санкции: рекордные закупки российского никеля
Сейчас читают
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
В свидетели можно записать и русалок с лешими. Какие казусы случались в судах старой Европы Сергей Лебедев Новый очаг напряжённости создан НАТО в Балтийском море. Преимущество РФ — в манёвренности Любовь Степушова Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь Дмитрий Плотников
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Последние материалы
Европа погибнет. На Западе сказали, что будет с НАТО в случае войны с Россией
Собаки с укусом в 700 кг: кого точно не стоит злить
Ноги молчат, но страдают: сигнал, который нельзя игнорировать летом
Они выглядят мило, но мешают спать: 7 мелочей, от которых лучше избавиться
Ксения Собчак о мести за измену: хотела пристыдить через прессу, но журналистка отказалась
Панкратов-Чёрный остался без крыши: украинские строители украли металлочерепицу и погубили дом
Октановое число — это не просто цифра: оно решает судьбу вашего двигателя
Кибер-удар России: Россия нашла ахиллесову пяту западной кибербезопасности
Вынуждены обороняться: Россия жестко ответила на все обвинения Запада
Макрон опозорился на весь мир: Франция смеется с своего президента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.