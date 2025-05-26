Маневр, которого не выдерживает НАТО: что скрывают траектории «Искандера»

Российский комплекс "Искандер-М" демонстрирует растущую эффективность в уничтожении систем ПВО НАТО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о тактических особенностях комплекса, боевом применении на Украине и неспособности западных систем отразить его атаки.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Российская тактическая баллистическая ракета "Искандер-М" была отмечена как ответственная за ряд значительных успехов на украинском театре боевых действий, о чём сообщает российский госконцерн «Ростех», комментируя эффективность комплекса в беседе со СМИ.

Противник не в силах отразить удары "Искандеров", заявили там. Баллистическая ракета летит по сложной и непредсказуемой траектории с огромной скоростью. Перегрузки при маневрировании значительно превышают те, которые могут выдержать большинство зенитных ракет НАТО. Поэтому у украинской армии нет возможности сбить "Искандеры". Противник может лишь наблюдать за полётом этих ракет и осознавать неизбежность уничтожения своих объектов, подчеркнули в компании.

Комплекс «Искандер-М» поступил на вооружение в 2006 году как усовершенствованная модификация советской баллистической системы ОТР-23 "Ока", а точнее её улучшенного варианта "Ока-У". Впервые он был применён в боевых условиях в 2008 году, а затем использовался против исламистских боевиков, поддерживаемых Западом, в ходе сирийской кампании 2010-х годов.

Система была экспортирована в Алжир, Белоруссию и Армению, а технологии, по сообщениям, оказали влияние на разработку аналогичных систем в КНДР (KN-23) и Южной Корее (Hyunmoo 2). Авиационный вариант ракеты 9К720 комплекса "Искандер" поступил на вооружение в 2018 году в составе системы "Кинжал". Он применяется с истребителей МиГ-31К/И, ударных Су-34 и бомбардировщиков Ту-22М3.

Высокая оценка возможностей "Искандера-М" последовала за рядом успешных боевых применений ракеты в условиях интенсивных боёв — в том числе против модернизированных американских зенитных систем MIM-104 Patriot, являющихся самыми совершенными в арсенале НАТО.

Менее чем за неделю до заявления "Ростеха" в сети появились кадры из Днепропетровской области, на которых показано уничтожение ключевых элементов комплекса Patriot ударом "Искандера-М": многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, кабина боевого управления и пусковые установки были уничтожены.

Первое подтверждение уничтожения системы Patriot ракетой "Искандер" появилось 23 февраля 2024 года. Следующий удар был зафиксирован 10 марта в районе населённого пункта Сергеевка — система также была уничтожена, а сухопутные войска остались без прикрытия.

Во второй неделе июля 2024 года видеозаписи подтвердили уничтожение двух батарей в Одесской области, а 11 августа ещё три батареи и одна РЛС AN/MPQ-65 были ликвидированы ударами "Искандера-М".

Комплекс продолжает успешно подавлять украинские позиции ПВО, а способность ракеты 9К720 уклоняться от перехвата позволяет эффективно поражать широкий спектр ценных целей даже при наличии эшелонированной обороны.