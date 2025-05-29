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Петр Ермилин

США запускают "Призрака": чего ждать от нового дрона

Силовые структуры » Военные новости

ВВС США разрабатывают новый ударный дрон с гибридной тягой, способный летать 60 часов и работать в условиях любой плотности ПВО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы раскрывают особенности проекта GHOST, технологические прорывы и стратегическую ставку на дальние беспилотные удары.

дрон DJI Phantom
Фото: commons.wikimedia.org by Аеророзвідка / Aerorozvidka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
дрон DJI Phantom

Исследовательская лаборатория ВВС США подтвердила, что выдала компании General Atomics контракт на разработку "беспилотного летательного аппарата нового поколения с гибридно-электрической тягой, закрытым вентилятором и функциями разведки, наблюдения, целеуказания и удара", который получит стелс-характеристики и схему "летающее крыло".

Программа получила название GHOST. Аппарат должен стать значительно тише и эффективнее предыдущих моделей крупных дронов, а также обладать рекордной продолжительностью полета — до 60 часов, что позволит ему поражать цели на межконтинентальных дистанциях.

Пентагон уточнил детали соглашения стоимостью 99 миллионов долларов в ежедневной сводке по контрактам, указав, что проект "должен обеспечить возможности в условиях любых типов боевых сред". Завершение первого этапа ожидается к 26 августа 2028 года.

Выдача контракта произошла на фоне быстрого прогресса китайских компаний в разработке дальнодействующих электрических дронов и после презентации в ноябре 2024 года китайского малозаметного ударного БПЛА CH-7.

О способности General Atomics реализовать такую амбициозную систему рассказал представитель компании C. Марк Бринкли: "Уже более 30 лет мы развиваем беспилотную авиацию так, как никто другой. Связь по спутнику? Мы это сделали. Ударные функции? Это тоже мы. Автоматический взлет и посадка? Наша разработка. Реактивные дроны? Уже строим третий".

Намекнув на прогресс, он добавил: "Мы давно обещали кое-что впечатляющее в области гибридной тяги — теперь я не могу больше об этом говорить. Так всегда бывает с настоящими революциями. Вопреки новостям, она не будет показана по телевизору".

Потенциальная ценность разведывательно-ударного аппарата межконтинентальной дальности со стелс-технологиями колоссальна. Он может превзойти по дальности даже разрабатываемый сейчас стратегический бомбардировщик B-21 и будет более экономичным при поражении второстепенных целей.

Это значительно расширит возможности ударов по хорошо защищённым целям на больших дистанциях. БПЛА GHOST сможет эффективно дополнять атаки B-21 там, где другие аппараты просто не могут действовать.

Возрастающее внимание ВВС США к Тихоокеанскому театру, где расстояния до потенциальных целей особенно велики, делает такой дрон особенно ценным в боевых и небоевых миссиях. Успешная разработка гибридной силовой установки позволит использовать ее и в будущих моделях.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch
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