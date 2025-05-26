Куда полетят Taurus и Scalp: Запад разрешил Украине бить по всей РФ

Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова

Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальность ударов с помощью поставляемых Киеву вооружений, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ taurus

Германия поставит Украине 100-150 крылатых ракет Taurus KEPD 350, способные поражать цели на расстоянии до 500 км, сообщили в Clash Report.

Западные эксперты добавили — судя по поставкам вооружений в прошлые годы, Taurus уже на Украине или едут туда прямо сейчас. Обыкновенно разговоры "дадим" звучат, когда решение уже принято, и поставка Западом ракет уже завершена. Так было и с ATACMS, и с Storm Shadow.

Снятие ограничений: что изменилось?

Ранее Украина могла использовать западное оружие, такое как американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP-EG, только против целей в Новороссии, Крыма или в приграничных районах России.

Теперь, по словам Мерца, ограничения сняты, что позволяет Киеву атаковать любые военные объекты в глубине России.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на Clash Report, подтвердил передачу от 100 до 150 ракет Taurus, назвав их более мощными и технологичными, чем Storm Shadow и SCALP-EG. Он радостно отметил, что это оружие "способно поражать цели на расстоянии свыше 500 км, включая Москву".

Российские эксперты объясняют, чем это грозит. Военный корреспондент Александр Харченко предупредил, что удары западным оружием по России могут привести к ядерному ответу, начиная с испытания на Новой Земле (или удару "Орешников" по Жешуву в Польше).

Обозреватель Андрей Гусий назвал это "предпоследней эскалацией перед Третьей мировой" (последняя — вход войск НАТО на Украину).

Taurus KEPD 350 — это крылатая ракета с дальностью до 500 км, оснащенная 480-кг двойной боеголовкой, способной пробивать укреплённые цели, такие как бункеры. Её низковысотный полет (на высоте 50 м), высокая точность и скорость 0,95 Маха (около 1160 км/ч) делают её сложной (но перехватывемой) мишенью для систем ПВО.

По сравнению с другими ракетами, такими как Storm Shadow и SCALP-EG (дальность около 250 км), Taurus имеет больший радиус действия и улучшенные характеристики, что делает её особенно опасной для стратегических объектов, включая Москву.

Аналитики из проекта "Военный осведомитель" отметили, что, несмотря на снятие ограничений, у Украины ограничены запасы ракет, таких как ATACMS, а поставки Taurus могут быть недостаточными для кардинального изменения ситуации.

Они также указали, что российские ПВО уже имеют опыт противодействия аналогичным ракетам — например, ПВО Крыма и приграничья активно сбивает ATACMS, Scalp и т. д.

Какие регионы и объекты России под угрозой ударов Taurus, Scalp, ATACMS?

С дальностью Taurus в 500 км (в случае пусков прямо "от украинской границы") под ударом террористов могут оказаться следующие регионы и города России:

Краснодарский край;

Крым и Севастополь;

Белгородская область (Белгород, ~40 км от границы);

Курская область (Курск, ~80 км);

Воронежская область (Воронеж, ~120 км);

Ростовская область (Ростов-на-Дону, ~180 км);

Московская область (Москва, ~485 км);

Тульская область (Тула, ~350 км);

Орловская область (Орел, ~250 км);

Липецкая область (Липецк, ~300 км);

Тамбовская область (Тамбов, ~400 км);

Саратовская область (Саратов, ~500 км).

По каким целям ВСУ хочет наносить удары оружием НАТО?

Согласно данным СМИ, ещё в 2024 году Украина передала НАТО, США и Британии список целей для БПЛА и ракет, включая:

Предприятия ВПК;

Аэродромы;

Логистические центры и транспортные хабы, включая Крымский мост;

Управления ФСБ и Росгвардии по всей стране;

Части ПВО и ППДО, военные части;

Склады вооружения;

База Черноморского флота в Новороссийске;

Командные пункты на юге РФ.

Эти цели, также перечисленные в отчёте нежелательного в РФ ISW, включают критическую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы и ремонтные мастерские.

Русская "ответка" может быть любой, включая ядерную

Российская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе существованию государства или его территориальной целостности.

Удары по ключевым городам, таким как Москва, или стратегическим объектам могут быть восприняты как такая угроза.

МИД предупредил, что удары Taurus по российской инфраструктуре будут расценены как прямое участие Германии в конфликте.

Также по новой ядерной доктрине Москва может ответить ядерным ударом в случае массированного пуска любой (даже неядерной) страной крылатых ракет. Кто же знает, с какими боеголовками (ядерными или нет) летит эта "стая"?

Также возможны первые удары по объектам в странах НАТО, поставляющих оружие или транспортным переходам.

В свете такой эскалации, хотя это крайняя мера, не исключаются ядерные испытания, конвенциональные удары по базам НАТО или даже применение ТЯО

Что делать мирным гражданам в городах на дальности Taurus?

Снятие ограничений повышает риск ракетных атак на российские города, включая Москву — о желании "бахнуть" по столице РФ говорили и лидер киевского режима Зеленский, и его кураторы из Британии, и множество украинцев.

Как ранее сообщали СМИ, почти во всех регионах страны властями и военными проведена подготовка к отражению угроз, включая усиление ПВО, подготовку убежищ, информирование и т. д.

Уточнения

Ядерная доктрина Российской Федерации (официально — основополагающий публичный документ, регламентирующий принципы и условия использования ядерного потенциала страны. Новая редакция расширяет категории стран и военных союзов для ядерного сдерживания, включая те, что предоставляют территорию для агрессии. Ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету с использованием обычных вооружений. Агрессия неядерного государства с поддержкой ядерной державы или страны-участницы военного блока будет рассматриваться как совместное нападение.



TAURUS KEPD 350/150 — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки большей дальности и мощности.



С-400 «Триумф» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности, считающаяся одной из лучших в мире. По данным СМИ, входит в системы ПВО-ПРО Московского округа, Крымского моста, и т.д.

