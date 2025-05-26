Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России

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Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц бодро сообщил: Британия, Франция, США и сама Германия больше не видят смысла сдерживать Киев в вопросах дальности ударов.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

Всё, ограничений больше нет — Украина может целиться и по территории России. Видимо, теперь это называется "внесение ясности".

Достанем "Орешник"?

Если речь снова о "новых регионах" и Крыме — ну тогда ладно, играем по давно известному сценарию. Это касается прежде всего крылатых ракет Storm Shadow, SCALP и, потенциально, немецких Taurus, если Берлин окончательно утвердит их передачу. Там и раньше особо никто ничего не ограничивал, просто делали вид, что "сейчас решаем, можно или нельзя".

Отмена ограничений означает, что теперь удары по военным целям на территории России не только не запрещаются, но и политически одобрены. Таким образом, государства-отправители вооружений устранили прежние барьеры, связанные с опасениями эскалации конфликта и прямого вовлечения в боевые действия.

Фактически это открывает возможности для нанесения ударов по объектам, расположенным в российских приграничных регионах — таких как Крым, Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области. Речь может идти об атаках на аэродромы, командные пункты, логистические узлы, объекты ПВО и связи — все, что может квалифицироваться как военная цель.

В техническом плане для России это не новая угроза — ранее украинские силы уже применяли ракеты Storm Shadow и SCALP. Однако расширение арсенала и политическое одобрение со стороны Запада могут повысить интенсивность атак и увеличить нагрузку на российскую оборону в глубине территории.

А может снова вспоминаем слово "Орешник"? Тот самый "Орешник", который Кремль регулярно поднимает в эфир в качестве ответа на "необдуманные действия".

Аплодисменты Запада

Кстати, США ещё в прошлом году дали согласие на использование ракет ATACMS для нанесения ударов за пределами украинской территории. Великобритания также ранее заявляла, что не возражает против применения переданных вооружений вглубь территории России. Франция, поначалу высказывавшаяся более осторожно, весной 2024 года выразила готовность обсуждать поставки дальнобойных ракет, с возможностью их применения на российской территории.

Теперь, как подчеркивают многие западные лидеры, ограничения официально сняты. Это означает, что в зону поражения попадают военные и инфраструктурные объекты в радиусе до 300 км от линии боевого соприкосновения.

А тем временем немецкие СМИ, не дожидаясь развития сюжета, уже вовсю рисуют ракеты Taurus с табличками "вручается ВСУ". В конце концов, зачем скрывать: Мерца на то и избрали — чтобы поставки были громкими, а заявления ещё громче.

Цифры и факты

Taurus — это высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения укреплённых объектов, таких как командные пункты, склады и мосты. По характеристикам она схожа с британскими Storm Shadow и французскими SCALP, однако превосходит их по дальности. Предполагается, что Украина может получить от 100 до 150 единиц ракет Taurus — именно столько состоит на вооружении Германии.

По информации открытых источников, Германия располагает примерно 300 ракетами Taurus. В случае их передачи, они станут одними из самых дальнобойных средств в распоряжении Украины.