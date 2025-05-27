Сводка с фронта: на Украине катастрофа с ПВО, армия России овобождает Сумщину

4:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ СВО

Представляем военную сводку на вторник, 26 мая.

Курско-Сумское направление

Министерство обороны России сообщило о занятии двух населённых пунктов в Сумской области — Беловодов и Владимировки. По заявлению ведомства, ранее также поступали сообщения о занятии села Локня. В указанных районах действовали украинские подразделения 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. В результате ударов с российской стороны была уничтожена одна боевая машина пехоты.

Также сообщается об инциденте с "дружественным огнём" — одно из подразделений 41-й бригады ВСУ попало под обстрел со стороны другого украинского формирования.

В районе к востоку от Локни продолжаются боевые действия. Российские воины продвигаются у Юнаковки. Отмечается, что в результате авиационного удара южнее населённого пункта был поражён укреплённый пункт националистов.

После утраты контроля над Беловодами украинская сторона направила в район Яблоновки подкрепления. В то же время подразделения, ранее находившиеся в Беловодах, были выведены в сторону Яблоновки. Несмотря на сообщения о продвижении российских сил, в ряде районов сохраняются ожесточённые бои. В частности, в районе населённого пункта Водолаги украинские силы продолжают оказывать сопротивление. Схожая обстановка наблюдается и на подступах к Юнаковке.

Также отмечается активность украинской авиации: по имеющейся информации, удары по тыловым позициям наносят 4-6 самолётов, часть из которых действует в роли прикрытия.

Константиновское направление

Согласно заявлениям украинской стороны, российские вооружённые силы усилили наступление на Константиновском участке. По информации боевика с позывным "Мучной", под контроль российских подразделений перешли населённые пункты Старая Николаевка и Романовка. Также сообщается о частичном присутствии российских войск в сёлах Яблоневка, Заря и Попов Яр. По его словам, в Старой Николаевке проводятся мероприятия по обеспечению контроля на занятой территории, в то время как в районе Зари и Попова Яра продолжаются активные боевые действия.

Отмечается, что в этот район перебрасываются дополнительные силы с других направлений, включая подразделения, ранее действовавшие под Торецком.

Неонацист также выразил обеспокоенность отсутствием оперативной реакции со стороны командования на сложившуюся обстановку.

Проукраинский ресурс Deep State пишет, что Романовка обозначена как зона, находящаяся под контролем российских войск. Старая Николаевка и Заря находятся в так называемой "серой зоне", а Яблоневка и Попов Яр по-прежнему контролируются украинскими силами.

Ранее сообщалось об активизации наступательных действий российской армии на различных участках линии фронта.

Дырявая ПВО Киева

За два дня массированных ракетных и дроновых атак Россия умудрилась помочь Украине потратить около 250 миллионов долларов — правда, не на закупки, а на расход ПВО-боеприпасов. Говорят, сумма впечатляющая даже по меркам "самой дорогой войны столетия". Эксперты, шепчущиеся в кабинетах, уверяют: если атаки будут продолжаться в том же темпе ещё хотя бы две недели, то украинская система ПВО начнёт стремительно превращаться в сито. Тогда сбивать будут уже по приоритету: только то, что летит на действительно важные объекты — например, туда, где принимают гостей с флагами НАТО.

Москва действует строго по чек-листу: проверить плотность огня, израсходовать западные подарки и дождаться, пока комплексы Patriot начнут пылиться без ракет. После чего в Киеве — разговоры на тему "почему у нас снова нет купола".

Ситуация с ПВО выглядит не просто для нацистов тревожно, а хронически дефицитной. Рынок перенасыщен спросом и страдает нехваткой предложения. Боеприпасы к западным системам — на вес золота и достаются либо через чудо, либо через очень-очень влиятельных друзей. Многие уверены: ПВО Украины станет вечным чёрным ящиком бюджета страны — дорогим, капризным и постоянно голодным.