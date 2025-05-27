Электронные ловушки и 90 кг взрывчатки: новая тактика РФ, которая опустошает арсеналы Украины

3:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Для двух систем ПВО SAMP-T, переданных Италией и Францией, у ВСУ попросту закончились ракеты.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на источник в украинских военных кругах.

Нет боеприпасов!

Как ни странно, поставки боеприпасов к другим французским комплексам, например, Crotale, тоже как-то давно не отмечались. Один из украинских офицеров жалуется, что для защиты от массированных атак российских дронов нужно как минимум в два раза больше систем Patriot, IRIS-T и тех же SAMP-T. Пока же — нищенский набор, особенно на юге страны.

"На юге вообще нечем прикрыться от баллистических ракет", — констатирует он, добавляя, что всё чаще ВСУ оказывается в роли наблюдателя, а не перехватчика.

Сложностей хватает не только на юге: плотность атак и разнообразие целей — от "Шахедов" до баллистических ракет — превращают ПВО Украины в перегруженный сервис, который всё чаще не справляется с заказами. Если раньше якобы сбивали до 90 процентов дронов, то теперь — в некоторых районах — и 30 процентов уже успех.

Замкомандир одной из ПВО-частей под Одессой делится "радостью": теперь дроны летят на высоте 2-3 км, зенитная артиллерия бессильна, а скорость в 500 км/час делает их малодоступными даже для подготовленных расчётов. При этом российские беспилотники заодно подкачались — до 90 кг взрывчатки и широкий выбор "начинки".

Одесский порт — отдельная головная боль: поставить РЭБ в море не получается, а истребители ВСУ легко улавливаются ракетами из Крыма. Расходовать дорогие ракеты на каждый "Шахед" становится непозволительной роскошью, особенно когда их и так в дефиците.

Ещё один военнослужащий ВСУ отмечает новую проблему: Россия использует ракеты с говорящими названиями вроде "Бандероль" и применяет всё более хитрые маршруты и ловушки — от физических до электронных. Всё это, чтобы "вытянуть" из ПВО последние запасы.

Нет людей!

Но не только с техникой всё непросто. Как пишет Wall Street Journal, мобилизация молодых — проект на грани провала. Контракт для молодёжи 18-24 лет не вызвал энтузиазма: с февраля по всей стране подписали его всего около 500 человек. Видимо, перспектива получить миллион гривен и уехать на фронт не перекрыла желания жить.

По словам чиновников, многие новобранцы сталкиваются с бюрократическим болотом, родительским давлением и, в конце концов, теряют мотивацию. Кто-то бросает подготовку, кто-то выбирает эмиграцию — благо, по утверждениям СМИ, способы "неформального" выезда всё ещё существуют.

При этом старшие боевики, воюющие "за идею", с неудовольствием смотрят на появившихся "миллионеров" — так теперь с иронией называют новичков, которым обещают щедрый бонус за подписание контракта.

"Выбор перед молодыми — либо армия, либо риск, что в 25 лет твою карьеру прервёт повестка. Учитывая отсутствие мира на горизонте, многие предпочитают чемодан и билет в один конец", — резюмирует WSJ.