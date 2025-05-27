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Дмитрий Плотников

ЗРК Patriot из-под прилавка: Украина больше не VIP-клиент у США

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Похоже, золотая карта клиента года у Киева отозвана.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
зрк patriot

По данным издания The Economist, Украина больше не занимает почетное место на витрине американской военной помощи. Теперь — просто один из десятков "очень нуждающихся", стоящих в очереди за штучными Patriot, как за айфоном последнего поколения.

Просьбы о новых ЗРК в Вашингтоне встречают с тем же энтузиазмом, с каким подростки читают налоговый кодекс. ВСУ готовы платить "хоть сколько" — но, как оказалось, даже неограниченный бюджет не гарантирует вам поставку Patriot. Потому что приоритет — не Киев, а Китай, и не Донбасс, а Тайвань. Уж извините.

На бумаге у Украины есть восемь батарей Patriot — часть из них, правда, уже чинят, а остальными можно, пожалуй, только пугать голубей. Запас ракет-перехватчиков тоже тает, как последние надежды на "лучшую военную поддержку в истории".

Запад забуксовал

А США тем временем планируют использовать свои оставшиеся Patriot в Тихом океане, где, по слухам, тоже неспокойно. Киев попытался попросить лицензию на производство PAC-3 — возможно, в Германии, возможно, в 2026-м, если повезёт. То есть, на практике — никогда.
А если мирных переговоров не случится, Украине придётся стрелять экономно — по особому меню: "только цель дня", без повторов.

Кстати, Вашингтон теперь помогает Киеву… молча. The Washington Post пишет, что администрация Трампа решила не светиться с новой помощью, чтобы "не злить Москву". Потому что, не дай бог, Путин расстроится — и тогда все, даже мирные надежды, могут разлететься на осколки. Так что поставки идут, но в стиле "в пакете из-под хлеба, переданном на автобусной остановке".

 

Сами США, как оказалось, уже тоже не в шоколаде — свободных Patriot нет, ракеты на исходе. Поэтому старая добрая тактика: "А может, НАТО поделится?". Только вот союзники что-то не горят желанием раздавать своё ПВО — всё-таки у каждого свои геополитические страхи.

Вывод прост: Украина больше не фаворит на арене. Теперь это борьба за остатки — и желательно не слишком громко, чтобы никто не услышал. Особенно в Кремле.

А у России...

А между тем, Россия опережает США по производству баллистических ракет, пишет всё тот же The Economist.
Согласно данным издания, Россия на сегодняшний день демонстрирует более высокие темпы производства баллистических ракет по сравнению с США. По оценкам, российские предприятия выпускают до 750 таких ракет ежегодно, в то время как компания Lockheed Martin, производящая ракеты-перехватчики для системы Patriot, выпускает порядка 650 единиц в год.

Издание указывает, что на перехват одной российской ракеты украинской стороне требуется, как правило, две ракеты Patriot. При этом, по различным оценкам, Россия располагает запасом примерно в 500 баллистических ракет.

Вывод

В целях наращивания объёмов производства американских перехватчиков рассматривается возможность запуска новых производственных линий в Германии. Однако реализация проекта и начало выпуска намечены только на конец 2026 года.

Таким образом, даже при условии передачи Украине всего текущего объема американского производства, этого может быть недостаточно для полной нейтрализации угроз со стороны российских ракетных сил.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу зрк patriot дональд трамп
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