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Дмитрий Плотников

На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Если вдруг Россия — в приступе плохого настроения — ответит по немецкой военной базе условным "Орешником" за пуск немецких же ракет Taurus по своей территории, Германия вряд ли побежит к оружейным складам.

Заседание Европарламента в Брюсселе
Фото: wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заседание Европарламента в Брюсселе

Скорее — к принтеру, чтобы срочно оформить 17-й пакет "страшных и ужасающих" санкций. Ну а что ещё? Оружия нет, зато с бумажками — порядок.

Кишка тонка

Такую картину описал в эфире экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, иронично подчеркнув, что к прямому противостоянию с РФ никто на Западе морально не готов — особенно Германия.

"Франция хотя бы изображает силу: ядерное оружие, армия, флот… что-то там есть. А у Германии — ровным счетом ничего. Поэтому, если вдруг Россия решит, что пора показать "причинно-следственные связи” и шарахнет по какому-нибудь немецкому объекту "Орешником” — героическая Германия побежит к пятой статье НАТО", — объясняет он.

Но и тут облом. Пятая статья альянса — это, напомним, не "волшебная кнопка", а коллективный "митинг" с кофе и печеньками. А пока участники НАТО будут дружно обсуждать, не стоит ли осудить случившееся и выразить глубокую обеспокоенность, кто-нибудь уже получит вторую пощёчину. Возможно, опять Макрон.

"В итоге, под фанфары и тревожные заявления введут очередной санкционный "кулак возмездия” — 17-й пакет", — иронизирует Арестович. — "В реальности же никто на Западе не готов влезть в вооружённое противостояние с РФ. Если за четыре года такой смельчак не нашёлся, то, видимо, он и не появится".

Втянуть Штаты

Тем временем Европа продолжает пытаться "уговорить" США на совместное ужесточение санкций против России. Судя по последним новостям, уговаривают они плохо: без цветов, конфет и аргументов.

Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе сообщает: ЕС предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. США реагируют с энтузиазмом картошки. Итог: в 18-й пакет это всё так и не попало. Даже в G7 на встрече министров финансов Канада робко предложила включить ценовой потолок в итоговое заявление. США дружелюбно, но твёрдо отправили инициативу в корзину. Совместного заявления не получилось. Может, в следующий раз.

Немецкая Süddeutsche Zeitung добавляет масла в огонь: в отчете МИД Германии чёрным по белому написано, что переговоры с США по поводу борьбы с обходом санкций… мягко говоря, не удались.

"Глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан прямо говорит о "развале координации” по антироссийским мерам. Даже страны G7, казалось бы, семья, а не альянс, — и те устали".

"Сотрудничество утратило динамику", — говорится в утекшем документе. Проще говоря, у санкционной команды — перегорел блок питания.

Вывод

А тем временем, в кулуарах Брюсселя и Вашингтона обсуждают: а не вернуть ли отношения с Россией на докризисный уровень? Ведь, по мнению некоторых экспертов, Трамп — если вдруг вернётся — первым делом и займётся "помириться с Кремлём, пока никто не видит". Так что, возможно, пока Европа печатает 18-й пакет санкций, на "Орешник" уже будет готова ответная партия калачей. С любовью.

* — внесён в России в список террористов и экстремистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу европа санкции
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