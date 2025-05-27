Дефицит на Западе, избыток у России: как удары превращаются в стратегическое давление

3:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия резко нарастила выпуск ракет и беспилотников, что позволяет ей поддерживать массированные удары по Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, как военная промышленность России превзошла ожидания Запада и чем это грозит обороне Украины и поставкам с Запада.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дрон ВС РФ

Российская промышленность смогла резко увеличить производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет стране без труда поддерживать высокий темп ударов по украинским целям без истощения арсеналов, говорится в публикации лондонской газеты Financial Times от 26 мая.

"Россия сейчас производит ракеты и дроны быстрее, чем использует их, накапливая запасы и усиливая давление на растянутую систему обороны Украины", — говорится в материале британского издания. В заключение подчеркивается: "Украине потребуется дополнительная помощь от Запада, чтобы сохранить обороноспособность — в то время как поддержка со стороны США под вопросом, а поставки из Европы не способны заменить американское оружие, включая средства ПВО".

Несмотря на уверенность западных аналитиков в 2022 году, что российская промышленность не справится с требованиями по выпуску сложных ракет в условиях военного времени, уже в следующем году начали появляться сообщения об успешном наращивании производства, и с тех пор их становится все больше.

Когда российско-украинский конфликт обострился в феврале 2022 года, ограниченные возможности России в сфере беспилотной авиации серьёзно мешали ей наносить тактические удары малой дальности. При этом применение боевой авиации было ограничено плотной и эффективной системой ПВО Украины, доставшейся ей от СССР. Способности России по нанесению ударов позднее, начиная с середины 2022 года, усилились. Эти поставки дополнили усилия по наращиванию собственного производства.

Рост объемов выпуска ракет и дронов, вероятно, нацелен не только на укрепление позиций России в украинском конфликте, но и на усиление обороны на фоне обострения отношений с НАТО и расширения присутствия западных войск на западных, северных и восточных границах России.

Воздействие расширенных возможностей российских ударных средств усугубляется ухудшением положения украинской ПВО. Советские системы ПВО были в значительной степени исчерпаны уже к концу 2022 года, а запасы западных комплексов, таких как Crotale и MIM-104 Patriot, также близки к истощению и не могут обеспечить стабильные поставки Украине.

Эту ситуацию усугубляют успешные российские удары по украинским позициям ПВО, целью которых является выведение из строя критически важных средств противовоздушной защиты.