Россия резко нарастила выпуск ракет и беспилотников, что позволяет ей поддерживать массированные удары по Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, как военная промышленность России превзошла ожидания Запада и чем это грозит обороне Украины и поставкам с Запада.
Российская промышленность смогла резко увеличить производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет стране без труда поддерживать высокий темп ударов по украинским целям без истощения арсеналов, говорится в публикации лондонской газеты Financial Times от 26 мая.
"Россия сейчас производит ракеты и дроны быстрее, чем использует их, накапливая запасы и усиливая давление на растянутую систему обороны Украины", — говорится в материале британского издания. В заключение подчеркивается: "Украине потребуется дополнительная помощь от Запада, чтобы сохранить обороноспособность — в то время как поддержка со стороны США под вопросом, а поставки из Европы не способны заменить американское оружие, включая средства ПВО".
Несмотря на уверенность западных аналитиков в 2022 году, что российская промышленность не справится с требованиями по выпуску сложных ракет в условиях военного времени, уже в следующем году начали появляться сообщения об успешном наращивании производства, и с тех пор их становится все больше.
Когда российско-украинский конфликт обострился в феврале 2022 года, ограниченные возможности России в сфере беспилотной авиации серьёзно мешали ей наносить тактические удары малой дальности. При этом применение боевой авиации было ограничено плотной и эффективной системой ПВО Украины, доставшейся ей от СССР. Способности России по нанесению ударов позднее, начиная с середины 2022 года, усилились. Эти поставки дополнили усилия по наращиванию собственного производства.
Рост объемов выпуска ракет и дронов, вероятно, нацелен не только на укрепление позиций России в украинском конфликте, но и на усиление обороны на фоне обострения отношений с НАТО и расширения присутствия западных войск на западных, северных и восточных границах России.
Воздействие расширенных возможностей российских ударных средств усугубляется ухудшением положения украинской ПВО. Советские системы ПВО были в значительной степени исчерпаны уже к концу 2022 года, а запасы западных комплексов, таких как Crotale и MIM-104 Patriot, также близки к истощению и не могут обеспечить стабильные поставки Украине.
Эту ситуацию усугубляют успешные российские удары по украинским позициям ПВО, целью которых является выведение из строя критически важных средств противовоздушной защиты.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.