МиГ-35 возвращается в строй: почему старый проект получил второй шанс

Программа МиГ-35 получает новое финансирование и шанс на перезапуск, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о причинах возвращения к проекту, роли украинского конфликта, экспортных перспективах и технологических особенностях обновленного истребителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ракета "Кинжал"

Министерство обороны России и государственная Объединенная авиастроительная корпорация, по сообщениям нескольких источников, готовы выделить новое финансирование на программу истребителя МиГ-35, будущее которого с 2019 года оставалось неопределенным. Воздушно-космические силы России получили шесть МиГ-35 в 2019 году, но ранее анонсированные заказы на несколько десятков машин так и не были реализованы.

Истребитель представляет собой близкий вариант МиГ-29 — легкого аналога Су-27, впервые поступившего на вооружение Советских ВВС в 1982 году. Новая машина основана на глубоко модернизированном проекте МиГ-29М, серийное производство которого началось в 2015 году.

Ранее Минобороны России проявляло ограниченный интерес к МиГ-35 и вовсе игнорировало МиГ-29М, который строился исключительно для экспорта — 60 самолетов были поставлены Египту и Алжиру. Основной причиной низкого интереса к этим легким истребителям является их меньшая эффективность по сравнению с производными от более тяжелого Су-27 — а именно Су-30, Су-34 и Су-35. Эти машины несут радары вдвое больше и имеют вдвое большую боевую дальность, при этом способны нести значительно больше вооружений.

Большая дальность и мощный радар критически важны для задач патрулирования огромной российской территории.

Два основных фактора повлияли на решение Минобороны России вернуться к МиГ-35. Первый — конфликт на Украине и усиление напряженности с НАТО, сопровождающееся расширением военного присутствия стран альянса у российских границ. Это привело к росту объемов производства Су-34, Су-35 и Су-57 с целью увеличения общего числа боевых эскадрилий.

При этом авиазавод "Сокол", выпускающий МиГ-29М и МиГ-35, ранее вносил минимальный вклад в обороноспособность страны. Новые заказы на МиГ-35 позволили бы оперативно нарастить парк современных истребителей: завод способен выпускать до 14 самолетов в год, что позволяет формировать новый полк каждые 21 месяц.

Увеличение заказов придаст импульс всей программе, особенно если самолеты будут активнее использоваться в зоне конфликта на Украине и смогут доказать свою боевую эффективность. Это, в свою очередь, может вызвать интерес со стороны зарубежных заказчиков.

Дополнительным стимулом для инвестиций в МиГ-35 может стать его экспортный потенциал. Самолет имеет значительно меньшие требования к обслуживанию и эксплуатационные расходы по сравнению с советскими МиГ-29, при этом сохраняет общую структуру логистики и подготовки персонала.

Это делает МиГ-35 удобным вариантом для модернизации флотов, эксплуатирующих МиГ-29. Среди потенциальных покупателей рассматриваются Беларусь, испытывающая трудности с закупкой тяжелых истребителей, а также Индия, столкнувшаяся с наращиванием боевых возможностей со стороны пакистанских J-10C.

Также интерес к МиГ-35 могут проявить такие стратегические партнеры, как Судан и Йемен, ранее приобретавшие МиГ-29.

Интеграция новых АФАР-радаров, ракет "воздух-воздух", крылатых ракет и нашлемных систем целеуказания, многие из которых заимствованы у Су-57М1, может повысить привлекательность самолета как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Несмотря на длительный простой программы, военное время и изменившиеся геополитические реалии создают условия для ее возрождения. Производственная линия для средневесовых истребителей, простаивавшая с момента исполнения алжирского контракта на МиГ-29М в 2020 году, может в ближайшее время вновь заработать.

Хотя объем выпуска МиГ-35, скорее всего, останется ниже, чем у китайского J-10C, программа имеет потенциал превзойти по числу построенных машин более ранние версии МиГ-29М и МиГ-29К, производившиеся на заводе Сокол.