Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, кажется, вселили в наше общество, изрядно уставшее от бесконечных военных действий, неумеренный оптимизм. Он подогревается бравурными сводками с фронта, нескончаемым потоком льющимися с телеэкранов и успешно внедряемых в сознание мирных граждан, уверовавших в нашу скорую победу.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Бойцы армии РФ

Между тем линия боевого соприкосновения очень медленно движется на запад, вражеские беспилотники сотнями врываются в российское воздушное пространство и атакуют военную и гражданскую инфраструктуру. Крупнейшие европейские страны, впавшие в бешеную русофобию, милитаризуют свою экономику, "добрый дядюшка" Трамп изрекает громогласные заявления, то ли в реальности добиваясь мира на Украине, то ли выигрывая время для подготовки ЕС к войне с РФ.

Можно утонуть в бушующем океане информации, посвящённой СВО, и не дающей из-за своей противоречивости внятных ответов на поставленные нынешними трагическими событиями вопросы.

Представляется, между прочим, что некоторые ответы не будут даны и после завершения боевых действий достаточно долго или же никогда. Здесь уместно привести пример подсчёта боевых потерь во Второй мировой войне, о цифрах которых историки и публицисты ожесточённо спорят по сей день. Думается, однако, что правдивые оценки текущих событий необходимы для того, чтобы общество имело хотя бы приблизительное представление о грядущих перспективах.

Главный вопрос, очевидно, касается сроков завершения СВО. Разумеется, чудеса в истории периодически случаются, и всё может закончиться внезапно и неожиданно, тем более, что свет победы уже забрезжил на горизонте. Однако уповать на то, что ВСУ в одночасье дрогнут и разбегутся, к сожалению, не приходится. Украинское руководство имеет чёткую стратегию ведения войны. Она заключается в упорной обороне, создании "линии дронов", нанесении болезненных контрударов по территории России с последующим вовлечением в конфликт НАТО. Что бы ни говорили наши эксперты и пропагандисты, эта стратегия успешно работает.

Ожидание победы "малой кровью" — ошибочно

Большую тревогу вызывают милитаристские заявления канцлера ФРГ Мерца. Как показывает опыт гитлеровского рейха и Украины, для создания передовой боеспособной армии необходимо всего-то пять-шесть лет! Причём Германия начинает далеко не с нуля, поскольку, несмотря на наши пренебрежительные оценки бундесвера, эта страна с населением более 80 миллионов человек обладает огромными экономическими и технологическими возможностями. А уж проблем с наёмниками у неё точно не будет!

При этом, глядя на небывалый "гуманистический" характер ведения боевых действий нашей армией, западные политики уверились в том, что российское руководство ни при каких условиях не решится использовать ядерное оружие, поскольку даже "Орешник" остаётся без применения.

По каким-то непонятным причинам в нашем общественном сознании возобладало мнение, что мы можем добиться победы "малой кровью" и нанесением ударов только по военным целям противника. Это опасное заблуждение! Не разрушив транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины, никаких успехов в принуждении противника к выгодному для нас миру добиться невозможно.

Причём это разрушение должно быть тотальным. Бить надо не только сильно, но и точно.

Нельзя также пройти мимо самого запутанного вопроса нынешней войны. Разумеется, это вопрос о боевых потерях сторон. Западные специалисты считают, что российская армия теряет в полтора больше солдат, нежели ВСУ. Учитывая огромную роль беспилотников, в эффективности использования которых противник нам не уступает, а также характер наступательных действий российской армии, когда наши бойцы штурмуют подготовленные оборонительные позиции, можно полагать, что потери сторон соотносимы.

Вероятно, ВСУ теряют больше солдат, поскольку не обладают некоторыми видами вооружений, которые с успехом использует российская армия. Кстати, одним из промежуточных итогов СВО явилась полная или частичная ликвидация технологического преимущества, которым обладал Запад в некоторых видах боевой техники поначалу.

Моральное напряжение общества

Вместе с тем настораживает неприятный факт, что у противника не истощается "обменный фонд" военнопленных. Причём вряд ли целесообразно СМИ представлять возвращение наших бойцов из плена как некое торжественное мероприятие, чуть ли не парад победителей. Плен есть плен, в любом случае это бесславная страница в карьере военного человека. К сожалению, значительное число наших солдат, оказавшихся в плену, свидетельствует о просчётах в оперативно-тактическом управлении войсками, а также о недостаточной стойкости личного состава. Утешает лишь то, что мы захватили в плен украинских военнослужащих по меньшей мере вчетверо больше.

Ещё один важный аспект конфликта, который может оказаться решающим фактором, — это моральное напряжение российского и украинского общества. Очевидно, прав президент Путин, который однажды заявил, что "воевать по-настоящему мы ещё не начинали".

Действительно, в текущем режиме наше общество не испытывает больших экономических и социальных перегрузок, в отличие от украинского, которое находится на грани объявления тотальной войны. Подавляющее большинство наших граждан не ощущают каких-либо материальных или организационных трудностей, связанных с боевыми действиями. Потоки туристов четвёртое лето подряд устремляются в Крым и на Кубань, почти не обращая внимания на то, что в эти благодатные края то и дело залетают вражеские дроны и ракеты.

Где-нибудь за Уралом ночью можно спать спокойно, в то время как, например, в Новороссийске иногда несколько часов воет сирена воздушной тревоги, раздаются выстрелы автоматических пушек. Однако факт остаётся фактом: моральный дух противника, ни на фронте, ни в тылу, окончательно не сломлен. Мало того, и на Украине, и на Западе до сих пор очень многие уверены в том, что "восточные варвары" будут разгромлены, а "путинский режим всенепременно с ужасающим грохотом вот-вот рухнет".

Поэтому с наибольшей вероятностью следует принять следующий прогноз грядущих военно-политических событий. Поскольку в продолжении СВО заинтересованы чрезвычайно могущественные силы ("ястребы" имеются и у нас), то ожидать её скорого окончания наивно и бессмысленно.

На Трампа не надейся

Унизительный для русских патриотов лозунг "Да поможет нам Трамп!" следует отбросить и понять, что без стратегического прорыва на фронте никакой мир с Украиной и стоящим за ней Западом невозможен. А этого успеха "малой кровью" и низким напряжением общества не достигнуть. Кроме того, не следует всерьёз рассчитывать на то, что СВО обязательно завершится капитуляцией киевского режима. Характерно, что в последнее время как-то поутихли призывы "ликвидировать Украину" и "выйти к польской границе", поскольку они представляются слишком радикальными и неосуществимыми.

Вероятно, срок окончания СВО может приблизить нынешняя летняя кампания, однако противник в состоянии преподнести целый ряд неприятных сюрпризов и будет упираться "до последнего украинца". Когда же всё завершится нашей неизбежной победой, то в текст мирного соглашения необходимо включить пункт о восстановлении всех памятников русским историческим деятелям, разрушенным в Одессе, Киеве, Полтаве и других малороссийских городах агрессивными последышами Гитлера и Бандеры.

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Уточнения

Адо́льф Ги́тлер (нем. Adolf Hitler, немецкий: [ˈaːdɔlf ˈhɪtlɐ] ; 20 апреля 1889, Браунау-ам-Инн, Цислейтания, Австро-Венгрия — 30 апреля 1945, фюрербункер, Берлин, Германия) — немецкий государственный и политический деятель, один из основоположников национал-социализма, диктатор нацистской Германии с 1933 года до своего самоубийства в 1945 году.



Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

