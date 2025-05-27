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Дмитрий Плотников

Как Киеву приказали умереть: Запад вынужден реагировать на последние шаги России

3:28
Силовые структуры » Военные новости

В великой геополитической шахматной партии под названием "Украина", где фигуры давно перепутаны, а правила переписаны на ходу, всем игрокам уже начинает сдавать нервишки.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

А у кого-то даже руки дрожат, пишет издание GN.

Но если для Европы и США это всё ещё напряжённая партия в долгий вечер, то для России — это матч за титул "чемпиона выживания". Поэтому проиграть нам — ну, никак не вариант.

Приказ умирать

Запад тем временем начинает догадываться, что свет в конце тоннеля — это не мир, а, скорее всего, встречный поезд. Особенно после того, как Владимир Путин между делом и под звуки фанфар 9 мая внезапно предложил возобновить переговоры с Украиной. Мол, давайте сыграем в Стамбул-2 — всё по-взрослому.

Интересно, что это совпало с годовщиной тех самых переговоров 15 мая, которые с треском провалились три года назад — как раз после того, как Владимир Зеленский сходил на "политическую исповедь" к Борису Джонсону и Джо Байдену. Те, очевидно, сказали: "Не вздумай договариваться!".

А ведь тогда стороны почти нашли общий язык: нейтралитет Украины, отказ от Донбасса и частичный отъезд российских войск с территорий, кроме, конечно же, Крыма — этакий "пакет компромисса". Россия, несмотря на то, что стояла под Киевом, в Харькове и почти на юге, была готова сдать позиции. Даже Одесса и Харьков, веками щекочущие ностальгию в российских учебниках истории, вдруг оказались вне повестки. Ну прямо альтруизм эпохального масштаба.

Но финальное слово должно было остаться за Зеленским. Правда, он решил подстраховаться — набрал "друзей" по НАТО, проконсультировался, а через пару дней Киев сказал: "Нет, воюем!". Потом и вовсе в Конституции запретил с Россией разговаривать. Видимо, чтобы уж точно не сорваться в слабый момент.

И тут возникает вопрос: если говорить с Россией запрещено, то, может, просто писать друг другу? Или продолжим обмениваться взглядами через забор?

СВО продолжает приносить плоды

Тем временем "специальная военная операция" набрала обороты. Мы не только сохранили свои завоевания, но и расширили "фронтовые владения". Взяли Мариуполь, замкнули Азовское море, получили сухопутный коридор в Крым (на случай, если мост снова начнёт кашлять), заняли Запорожскую АЭС, и вообще чувствует себя вполне уверенно.

То есть, если когда-то мы ещё могли чем-то поступиться, то теперь предпочитаем обсуждать условия не "мира во имя будущего", а "мира по факту".

На фоне всех этих "фактов" Киеву снова предлагают сесть за стол. Но уже не как три года назад — не с позицией "мы всё ещё контролируем столицу и половину юга", а с позицией: "мы потеряли ещё больше, но у нас есть моральное преимущество и Twitter".

Мы теперь требуем признания новой реальности и старого нейтралитета. Мол, забудьте про НАТО, у нас тут "стабильность".

Вывод

Ну а пока европейцы напряжённо обсуждают, какие новые санкции можно придумать (вдруг 18-й пакет окажется волшебным), в шахматной партии на востоке фигуры уже заняли новые позиции. И, судя по всему, играть вничью никто не собирается.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина конфликт переговоры международные отношения
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