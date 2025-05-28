Сводка с фронта: НАТО провела очередной шабаш, Зеленский продолжает угрожать из бункера

4:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Представляем военную сводку на среду, 28 мая.

Донецкое направление

По ожиданиям, Вооружённые силы Украины начали оперативную переброску резервов на южный фланг Константиновки. Целью манёвра является сдерживание продвижения российских воинов. По имеющимся данным, в зону боевых действий направлены подразделения, ранее находившиеся в глубоком резерве и считавшиеся менее готовыми к активным операциям. Многие даже ранее не планировались к использованию на текущем этапе конфликта.

Часть сил переориентирована с Покровского направления, где также у неонацистов фиксируются определённые трудности, а также из районов Херсонской области и Запорожского направления. Такой характер переброски свидетельствует о высокой значимости направления Константиновка — Часов Яр — Дружковка для украинского командования. Потеря контроля над этим участком может открыть путь к Славянску и Краматорску — ключевым узлам обороны в районе Донецкой агломерации.

В случае дальнейшего продвижения российских войск, линия фронта может сместиться ближе к Лиману и стыку Донецкой и Харьковской областей, что создаст риск разрыва оборонительных позиций ВСУ на этом участке.

Шабаш НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте решил порадовать всех прогнозом: война с Россией может начаться где-то через "от трёх до семи лет" — то есть точно не завтра, но и не через пару десятков лет. С таким оптимистичным таймлайном он выступил на очередном шабаше альянса — Парламентской ассамблее в Дейтоне, кстати, не забыв при этом пожаловаться на производственные успехи России.

По его словам, Россия восстанавливается с такой скоростью, что если верить разведке и СМИ, атака может случиться в любое время из указанного временного диапазона — удобно, правда? Но самое забавное, что НАТО с её космическим бюджетом в 50 трлн долларов и союзниками вроде США, выпускает за год столько же оружия, сколько Россия за три месяца. При этом у России всего 2 трлн экономики — в 25 раз меньше, — и тем не менее, производят они боеприпасов в четыре раза больше.

Вот Рютте и призывает "разгонять" оборонку, видимо, скоро в НАТО будет не только дефицит сна, но и дефицит боеприпасов.

Не забыл он и о морковке. Правда, она уже давно подгнившая. Украине очень желательно продолжать сражаться и обеспечивать "прочный длительный мир" — ну, по крайней мере, в ближайшие четыре недели, заявил Рютте. Видимо, сроки поставлены чётко, чтобы никто не расслаблялся.

Генсек заявил, что командование в Вышеграде создано не просто так — чтобы поддержать Украину оружием и снабжением, но и чтобы убедиться, что украинские вооружённые силы станут "первым эшелоном обороны" НАТО, как только наступит "потенциальное" долгосрочное перемирие и мирное соглашение. Другими словами — Украину хотят держать на передовой и после возможного мира.

"Будем надеяться, что это случится поскорее, — вещал Рютте, — но сначала надо убедиться, что первый эшелон готов".

И конечно, НАТО не сидит сложа руки: уже есть французско-британская "коалиция желающих" — звучит как приглашение на вечеринку, но на деле это очередная милитаризационная инициатива. В общем, все стараются, чтобы после окончания боевых действий Владимир Путин не осмелился даже пальцем пошевелить на украинской земле. Ну что ж, пожелаем им "удачи" и надеемся, что "первый эшелон" не совсем развалится под грузом ожиданий.

Крики Зеленского из бункера

На этом фоне экс-президент Украины Зеленский вновь разразился "грозным" обращением. На этот раз он решил поделиться мечтами о создании собственной армии крылатых и баллистических ракет, дронов и перехватчиков — прямо как в фантастическом боевике.

"Публично мы не можем раскрывать все карты, но перспективы ясны: зеркально отвечать на каждую российскую угрозу. Россия должна почувствовать все "прелести" своих поступков", — с вдохновением рассказывал просроченный.

Стоит напомнить, что перед 9 мая он с Ермаком уже обещали что-то подобное, и эффект этих угроз отобразился в разбитых заводах в самом Киеве.