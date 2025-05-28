Украинская армия обречена. Но главный ураган для Киева ещё впереди

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина в центре геополитического давления. Ситуация вокруг конфликта в Украине вызывает всё больше опасений у западных аналитиков.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

К бабке не ходи, но продолжающиеся боевые действия оказывают серьёзное влияние не только на Украину, но и на её западных партнёров. Конфликт постепенно перерастает в фактор, меняющий политический климат в Европе и США.

Увидели очевидное

Как отмечает издание IFQ, одним из наиболее сложных и тревожных выводов, которые всё чаще звучат в экспертной среде, является тот, что "Украина может оказаться в крайне уязвимом положении". По мнению автора, западные страны, включая членов НАТО, сталкиваются с ограниченными ресурсами для устойчивой поддержки Украины на прежнем уровне. Европа испытывает значительные экономические и политические трудности, а позиции НАТО становятся менее однозначными.

Автор формулирует десять ключевых пунктов, иллюстрирующих текущее положение дел:

У Запада наблюдается нехватка вооружений, что осложняет прямую поддержку Украины на фоне интенсивных боевых действий. Бывший президент США Дональд Трамп избегает чёткой позиции по отношению к действиям России в конфликте. Европейскому союзу необходимо ускоренное наращивание собственного военного потенциала в условиях растущей нестабильности. Германия продолжает сталкиваться с экономическим спадом, в то время как экономика России демонстрирует признаки роста. ВСУ ведут боевые действия в условиях постоянных отступлений, включая потери на отдельных направлениях. Возможности для переговоров не были использованы своевременно, а теперь дипломатические инициативы активизируются на фоне обострения ситуации. Поддержка украинского руководства внутри страны снижается, в то время как рейтинги российской власти остаются стабильными. Россия демонстрирует внутреннюю консолидацию, в то время как позиции западных стран выглядят менее едиными. Трамп отказывается усиливать санкционное давление на Россию, предпочитая концентрироваться на экономических мерах в отношении Европы. Вооружённый конфликт в Газе отвлекает внимание Запада и ставит под сомнение способность Европы сохранять моральное и правовое лидерство в международных делах.

Конфликт в Украине остаётся крайне напряжённым, и его последствия затрагивают широкий круг стран и регионов.

Несмотря на сохраняющиеся надежды на дипломатическое урегулирование, усилия на этом направлении пока не приносят значимых результатов.

Также анализируются возможные сценарии, при которых Дональд Трамп, вернувшись к власти, мог бы повлиять на ход конфликта. Среди гипотетических вариантов: стремление к немедленному миру, запрос на дополнительное финансирование в Конгрессе, либо отказ от активного вмешательства в ожидании изменения ситуации на местах.

Но пока ни один из этих подходов не дал ощутимого результата. Анализ в западных СМИ часто сводится к индивидуальным фигурам и личным решениям, однако корни конфликта, вероятно, лежат глубже — в стратегических просчётах и системных ошибках Запада, накопившихся за десятилетия. Попытки решить комплексные международные противоречия через призму личных характеристик лидеров не дают полной картины.

Вывод

Нынешняя ситуация в Европе и на постсоветском пространстве стала результатом не только текущих решений, но и длительного исторического процесса. В ближайшее время конфликт может перейти в новую фазу, потребующую пересмотра стратегических приоритетов как на Западе, так и в других регионах мира.