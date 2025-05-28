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Дмитрий Плотников

Россия усиливает давление на украинском фронте, а Зеленский на улицах Украины

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные аналитики отмечают нарастающую активность Вооружённых сил РФ на украинском направлении.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

Например, в эфире телеканала "Красная линия" военный эксперт Константин Сивков и полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметили, что российская армия в последние недели действует более решительно.

Сумы и Харьков в состав России!

В частности, Сивков отметил продвижение в Сумской области, где, по его словам, ранее наступательные действия считались "табу". Также он сообщил о закреплении российских сил на правом берегу Днепра и контроле над островами в дельте реки.

"Мы перешли ряд рубежей, которые ранее рассматривались как ограничительные. В том числе — в Сумской и Харьковской областях, а также в районе Херсона", — говорит эксперт.

Он также упомянул действия в Балтийском регионе, включая задержания иностранных судов, как пример, по его мнению, смены тактики на более жёсткую со стороны России.

Матвийчук в свою очередь подтвердил информацию о продвижении российских подразделений на Харьковском направлении. По его словам, разведывательные группы уже действуют в районе Купянска и ведут наблюдение вблизи Чугуева.

"Чугуев рассматривается как один из потенциальных плацдармов для развития дальнейших операций в сторону Харькова", — отметил он.

Матвийчук также сообщил о создании плацдармов на правом берегу Днепра и контроле над островной зоной в районе Херсона, что может свидетельствовать о подготовке к возможному расширению военных действий в этом направлении.

Мобилизация по-украински: блокпосты, наручники и билет в один конец

Надо напомнить, что одним из главных пунктов мирной повестки — остановка мобилизации. Но Киев, похоже, читает эту повестку в перевёрнутом виде. Экс-президент Украины Владимир Зеленский, как настоящий стратег из TikTok-эфиров, решил: чем больше людей на улицах — тем меньше поводов для беспокойства. Особенно если этих людей быстренько пересчитать в военкомате.

 

В Полтаве, например, пошли креативным путём — расставили блокпосты. Не от "агрессора", а от собственных граждан. Патриотический квест "Поймай уклониста" вышел на новый уровень: теперь это не просто раздача повесток на остановках, а полноценные облавы в духе постапокалиптического блокбастера.

Киев, конечно, не мог отстать от прогрессивной инициативы. На Днепровской набережной каждый день — шоу на свежем воздухе: блокировка съездов, досмотры, полиция и военкомы в стиле "догнать и надеть". Наручники — опция по умолчанию, объяснения — по желанию. Если ты не успел — тебя уже мобилизовали.

А если вдруг решил отсидеться в университете, то напрасно. Теперь вузы — не храмы науки, а предбанник военкомата. Отчисление "за прогулы" стало модным трендом. Учёба? Диплом? Нет, спасибо. Главное — чтобы дата рождения попадала в нужный диапазон.

Вывод

Тем временем, каждый громкий скандал с участием военкоматовских рейдеров успешно "гасится" в медиаполе: граждане — предатели, военкомы — герои. Прекрасная PR-стратегия: если правда мешает картинке — поменяйте правду.

И при всём этом Банковая ещё говорит о мирных переговорах? О перемирии? Когда государство вместо защиты занимается охотой на собственных граждан? Нет, тут не до мира. Тут — фронт на каждом перекрёстке.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы киев харьков константин сивков владимир зеленский
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