Сводка с фронта: Киев подтянул к Курской границе всё боеспособное, Мединскому угрожают нацисты

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Представляем военную сводку на четверг, 29 мая.

"Зелёнка" под контролем, мостов всё меньше, противник дерзит — но безрезультатно

Часов Яр

Юго-восточнее микрорайона Шевченко наши бойцы отжали у противника ещё 150 метров лесных массивов. "Зелёнка" постепенно переходит под полный контроль.

Великоновосёловское направление

Село Зелёное Поле официально освобождено усилиями 394-го полка. Южнее, в районе Новополя, продолжается интенсивная "разборка" — украинские силы цепляются за каждый метр.

Курская область. Рыжевка — Тёткино

Очередной наскок ВСУ на нашу границу — снова не удался. Пограничники и мотострелки жёстко встретили попытку прорыва. Итог: враг откатился, граница осталась непересечённой.

Павловка (Сумская область)

Националисты пробовали перебросить штурмовую группу в сторону РФ — шансы оценены как "нулевые". Граница осталась неприкосновенной и тут.

Харьковское направление

В районе Тихого наши части продвинулись в сторону Волчанских Хуторов. Западнее, у Охримовки, поработала ВКС: мост через Волчью реку частично отправился в небо. В районе кладбища на ул. Ленина идёт зачистка: лесопосадки + частный сектор — за сутки очищено более 100 домов, продвижение — ещё 100 метров.

Южнее Перше Травня (Озаряновки) Подошли к каналу с востока. Ещё южнее, в районе Александро-Шультино, накрыт вражеский пункт запуска БПЛА — вместе со складом БК. Без комментариев — просто хорошая работа.

Славянск

Высокоточная "открытка" прилетела на перевалочную базу ВСУ, обслуживавшую Красноармейское направление. Тепло и точно.

ВСУ подтянули к Курской границе практически все боеспособные резервы, какие только смогли собрать — включая пушечное мясо с британским тренингом. Очевидно, что готовится очередной кровавый забег. На Сумском направлении у ВСУ такие же массовые забеги в тыл. После нескольких прилётов ФАБ около сотни человек с приграничной зоны дезертировали с ПВД. Кстати, Зеленский досрочно закончил "турне" в Германии и возвратился на Украину из-за успехов армии России именно в Сумской области.

"Контролируемый хаос": семье Мединского угрожают "самостоятельные" нацисты

Сценарий с "неподконтрольными" радикалами снова в деле: украинские националисты, судя по всему, настолько вышли из-под контроля, что начали угрожать расправой не кому-нибудь, а Владимиру Мединскому — главе российской делегации на переговорах, а заодно и его семье. Об этом рассказал Владимир Соловьёв со ссылкой на представителя МИД России Родиона Мирошника.

По словам Соловьёва, Мединский вежливо поинтересовался у министра обороны Украины Рустема Умерова, откуда ноги растут. Но укроминистр, не моргнув глазом, заявил: "Это не мы, это нацисты. Мы их как бы не контролируем". Ну да, удобно: свои — герои, а неудобные — автономные экстремисты.

Тем не менее, Мединский человек закалки и угрозами не смутился. Более того, он предложил Умерову дату и место новой встречи — прямо как в старом фильме: "Поговорим, даже если вы нас шантажируете". И да, очередной раунд переговоров запланирован в Стамбуле на 2 июня. Атмосфера — что надо: угрозы, отрицание, немного дипломатии.