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Дмитрий Плотников

Запад придумал, как зажать Россию в клещи в Чёрном море и на Балтике

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Пока Евросоюз дружно борется с инфляцией и ищет, где бы ещё сэкономить, в Брюсселе решили не мелочиться — и замахнулись сразу на жёсткие шаги в геополитике.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

ЕС запускает масштабную черноморскую стратегию, суть которой — максимально усложнить жизнь России в регионе, а заодно, как всегда, прикрыться словами вроде "стабильность", "процветание" и "инфраструктурное развитие".

Растущая русофобия

В документе под звучным названием "Стратегия обеспечения безопасности, процветания и устойчивости черноморского региона" вроде бы всё чинно: экономическое развитие, укрепление связей с Южным Кавказом и Центральной Азией, ну и немножечко — бронетранспортеров и ракет на подступах к российским границам. Мол, так и надо, потому что "российская угроза" — она такая, знаете, витает в воздухе, как запах кофе в брюссельском офисе.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас уверяет: "Безопасность в Чёрном море жизненно важна для европейской безопасности". То есть, если на пляже в Варне не будет НАТОвского фрегата, Европу ждёт крах. Поэтому на всякий случай модернизируем всё, что движется (и даже то, что не очень): порты, железные дороги, аэродромы — и всё это ради главной цели: "перебрасывать тяжёлую военную технику", ну знаете, чтобы не мешкать, если вдруг опять кого-то нужно будет спасать от чьей-то "угрозы".

Еврокомиссар по расширению Марта Кос с выражением серьёзности на лице говорит, что зависимости превращаются в оружие. Особенно если это газопровод, проходящий не туда, куда хочется. Чёрное море, по её словам, — "мост к Южному Кавказу и Центральной Азии". Ну а мосты, как известно, удобны для переброски войск, особенно когда "мир и стабильность" ещё только рисуются на бумаге.

 

Чтобы эти мосты были крепкими, еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас уже прикинул смету: на модернизацию всей инфраструктуры понадобится сущие копейки — 75 млрд евро. Так сказать, для гарантии, что "войска будут там, где они нужны". То, что свои армии многие члены ЕС по численности напоминают футбольные фан-клубы — детали.

А чтобы точно быть в курсе, откуда и когда прилетит, в ЕС задумались создать черноморский морской хаб безопасности. Он будет отслеживать, кто где плавает, с кем торгует и чем дышит. Сколько это будет стоить, кто туда поедет и где он вообще появится — никто пока не знает. Но идея, как всегда, великая.

Ещё один пункт повестки — контроль за иностранными (читай: российскими) владельцами портов. ЕС взял пример с балтийских "передовиков НАТО", которые уже героически пытаются помешать "теневому танкерному флоту" России. Похоже, теперь в Чёрном море тоже будут смотреть в бинокль, не плывёт ли где-то "вражеский сухогруз с гречкой”.

Вывод

И на десерт: ЕС собирается развивать энергетические коридоры, цифровую инфраструктуру, устойчивость прибрежных сообществ, и вообще — всё на свете. Параллельно хотят сдружиться с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. В общем, крепкий союз в стиле "лишь бы не с Россией".

Так что да — Европа вновь решила поиграть в стратегов. Правда, на карте всё ещё не сходится: от желания взять в "геополитические клещи" до реального давления на Россию — путь длиной в десятки миллиардов евро, пару тысяч километров и минимум одну зиму без газа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы запад европа кая каллас чёрное море
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