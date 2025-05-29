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Петр Ермилин

Польша пытается давить на Россию: что стоит за новым развертыванием HIMARS на границе

Силовые структуры » Военные новости

Польша перебросила в Финляндию установки HIMARS для участия в масштабных учениях НАТО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о росте ракетной угрозы на северо-западных рубежах России, масштабных закупках Польши и перспективах применения высокоточного оружия на фоне новых вызовов для ПВО.

Американская реактивная система залпового огня Хаймарс
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Isabelle Dickey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Американская реактивная система залпового огня Хаймарс

Польская армия перебросила в Финляндию ракетные системы M142 HIMARS для участия в учениях НАТО Swift Response 25. Это часть более широкой миссии, в которую также входят военнослужащие из 1-й ракетной и 6-й воздушно-десантной бригад.

Учения проходят на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, Латвии и Литвы — всех стран, находящихся в непосредственной близости от российских границ. Размещение HIMARS в Финляндии подчеркивает сложность новых задач, с которыми сталкивается Россия после фактического удвоения сухопутной границы с НАТО вслед за вступлением Хельсинки в альянс 4 апреля 2023 года.

Первый заказ на HIMARS Минобороны Польши разместило в 2019 году, а первую установку получило в апреле 2023 года. Уже в сентябре того же года было одобрено решение о закупке 486 установок HIMARS, которые будут монтироваться на польских грузовиках Jelcz 6X6 в рамках совместного проекта с Lockheed Martin.

Параллельно, в октябре 2022 года, Польша подписала рамочное соглашение на 6 миллиардов долларов о закупке 288 южнокорейских реактивных систем K239 Chunmoo и нескольких тысяч ракет калибров 239 мм и 600 мм.

Позже, в апреле 2024 года, был заключен еще один контракт на 1,6 миллиарда долларов на поставку 72 дополнительных пусковых установок. Таким образом, Польша формирует крупнейший арсенал реактивной артиллерии и тактических баллистических ракет в Европе.

Эти меры соответствуют более широкой программе модернизации сухопутных войск Польши. В нее входят закупки 1000 южнокорейских танков K2, 366 американских M1 Abrams и 484 южнокорейских САУ K9 калибра 155 мм.

Ставка на поставки из Южной Кореи и США связана с их возможностями быстрого и эффективного производства, а также более высокой боевой эффективностью по сравнению с аналогами европейского производства. Это сыграло ключевую роль в ускоренном росте потенциала польской армии.

Хотя в 2022 году эффективность HIMARS была признана высокой, к концу года украинская сторона начала сообщать, что российские войска адаптировались к их применению, и результативность снизилась.

К середине 2024 года западные СМИ, ссылаясь на интервью с военными на передовой, указывали на ограниченную применимость HIMARS и других высокоточных систем для ударов по позициям на фронте из-за развитых средств радиоэлектронной борьбы, используемых российской армией.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу польша military watch финляндия
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