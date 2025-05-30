Сводка с фронта: чудовищные потери ВСУ — только пропавших 400 тысяч, Запад в шоке от ВС РФ

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ похороны

Представляем военную сводку на пятницу, 30 мая.

Курско-Сумское направление

Ситуация в Сумской области остаётся напряжённой для ВСУ. Согласно данным украинского аналитического проекта DeepState, в ряде районов отмечается рост активности российских войск. На отдельных участках фиксируются потери и отступления украинских подразделений.

Беловоды и Локня - продолжается продвижение российских сил, оказывающих давление на украинские позиции.

Водолаги, Владимировка, Константиновка - эти населённые пункты остаются в зоне боевых действий. Тут идут ожесточённые бои, стабильного контроля никто пока не установил.

Хотень и Юнаковка - в этих районах наблюдается усиление наступательных действий, что может повлиять на развитие обстановки в глубине территории.

Украинские боевики пытаются стабилизировать оборону и удерживать позиции, однако продолжающиеся атаки русских воинов и ограниченные ресурсы ВСУ осложняют задачу. В случае дальнейшего продвижения российских подразделений в направлении Юнаковки может открыться возможность нанесения ударов по объектам в районе Сум с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Чудовищные потери армии Украины

Швейцарская газета Le Temps внезапно увидела очевидное через туман пропаганды и сообщила, что украинская армия измотана, страна обескровлена, а на фронте — уже не героизм, а отчаяние. ВСУ — буквально на пределе. И это не риторика, а прямая речь: "Мы больше не можем смотреть, как умирают наши товарищи", — говорят боевики, чьё терпение давно истончилось вместе с боекомплектом.

Потери чудовищные. Российское наступление идёт, а ВСУшники "держатся" уже не зубами, а скорее, на страхе из-за расстрела заградотрядами. Le Temps прямо заявляет: Киеву жизненно необходимо перемирие. Но, судя по риторике украинских властей, легче признать, что солнце вращается вокруг Земли, чем-то, что пора договариваться.

А в тылу тем временем — мобилизационный театр абсурда: под ружьё гонят пожилых, больных и еле передвигающихся граждан Украины, потому что, по сути, всё остальное население либо на фронте, либо уже в списках без вести пропавших. И вот тут в игру вступает Международный Красный Крест: по их данным, 400 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести, и все из них — военные. Цифра, которая делает даже статистику Второй мировой США (410 тысяч убитых) малозначимой на фоне украинской трагедии.

Но, несмотря на всё это, киевская верхушка продолжает играться чужими жизнями.

Запад в панике от ВС РФ

Американская The New York Times, с тревогой в голосе и калькулятором в руке, между тем, сообщает: российское наступление набирает обороты. Мол, скорость продвижения уже почти догнала ноябрьский "рекорд", когда войска за месяц "зачистили" более 636 кв. км.

Западные аналитики замирают в ностальгии — вот он, "максимум", к которому, по их же логике, Москва так стремилась: методично, спокойно и по графику. Кажется, кто-то там в Пентагоне снова пересматривает карту с обновлённым маршрутом — только теперь стрелки движутся не по плану НАТО, а строго в обратную сторону.

Так что если темпы сохранятся, можно ожидать новый виток панических прогнозов — с драматичными заголовками, многоэтажной аналитикой и призывами "срочно увеличить помощь", как обычно. Впрочем, российская армия, похоже, предпочитает отвечать не словами, а метрами — квадратными.