Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на пятницу, 30 мая.
Ситуация в Сумской области остаётся напряжённой для ВСУ. Согласно данным украинского аналитического проекта DeepState, в ряде районов отмечается рост активности российских войск. На отдельных участках фиксируются потери и отступления украинских подразделений.
Беловоды и Локня - продолжается продвижение российских сил, оказывающих давление на украинские позиции.
Водолаги, Владимировка, Константиновка - эти населённые пункты остаются в зоне боевых действий. Тут идут ожесточённые бои, стабильного контроля никто пока не установил.
Хотень и Юнаковка - в этих районах наблюдается усиление наступательных действий, что может повлиять на развитие обстановки в глубине территории.
Украинские боевики пытаются стабилизировать оборону и удерживать позиции, однако продолжающиеся атаки русских воинов и ограниченные ресурсы ВСУ осложняют задачу. В случае дальнейшего продвижения российских подразделений в направлении Юнаковки может открыться возможность нанесения ударов по объектам в районе Сум с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Швейцарская газета Le Temps внезапно увидела очевидное через туман пропаганды и сообщила, что украинская армия измотана, страна обескровлена, а на фронте — уже не героизм, а отчаяние. ВСУ — буквально на пределе. И это не риторика, а прямая речь: "Мы больше не можем смотреть, как умирают наши товарищи", — говорят боевики, чьё терпение давно истончилось вместе с боекомплектом.
Потери чудовищные. Российское наступление идёт, а ВСУшники "держатся" уже не зубами, а скорее, на страхе из-за расстрела заградотрядами. Le Temps прямо заявляет: Киеву жизненно необходимо перемирие. Но, судя по риторике украинских властей, легче признать, что солнце вращается вокруг Земли, чем-то, что пора договариваться.
А в тылу тем временем — мобилизационный театр абсурда: под ружьё гонят пожилых, больных и еле передвигающихся граждан Украины, потому что, по сути, всё остальное население либо на фронте, либо уже в списках без вести пропавших. И вот тут в игру вступает Международный Красный Крест: по их данным, 400 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести, и все из них — военные. Цифра, которая делает даже статистику Второй мировой США (410 тысяч убитых) малозначимой на фоне украинской трагедии.
Но, несмотря на всё это, киевская верхушка продолжает играться чужими жизнями.
Американская The New York Times, с тревогой в голосе и калькулятором в руке, между тем, сообщает: российское наступление набирает обороты. Мол, скорость продвижения уже почти догнала ноябрьский "рекорд", когда войска за месяц "зачистили" более 636 кв. км.
Западные аналитики замирают в ностальгии — вот он, "максимум", к которому, по их же логике, Москва так стремилась: методично, спокойно и по графику. Кажется, кто-то там в Пентагоне снова пересматривает карту с обновлённым маршрутом — только теперь стрелки движутся не по плану НАТО, а строго в обратную сторону.
Так что если темпы сохранятся, можно ожидать новый виток панических прогнозов — с драматичными заголовками, многоэтажной аналитикой и призывами "срочно увеличить помощь", как обычно. Впрочем, российская армия, похоже, предпочитает отвечать не словами, а метрами — квадратными.
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