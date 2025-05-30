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Дмитрий Плотников

Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ

4:55
Силовые структуры » Военные новости

По свежим подсчётам украинских мониторинговых экспертов, вооружённых западной разведкой, на авиабазу "Оленья" перебросили 40 стратегических Ту-22М.

Туполев Ту-22М, Киев - Жуляны
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2
Туполев Ту-22М, Киев - Жуляны

А чтобы впечатление было полнее — добавили, что туда же отправили целых 20% всего парка Ту-95МС. Мол, если Россия кого-то и бомбит, то исключительно цифрами.

А в это время на "Энгельс-2" наблюдается настоящий авиационный марафон: восьмой Ил-76 за четыре дня, и всё это без фанфар. Такая активность, по словам "вражеских аналитиков", не наблюдалась уже три года — видимо, забыли, как выглядит работающая логистика.

В Киеве делают прозрачный намёк: мол, Россия, возможно, копит ракеты, чтобы потом как следует их "подарить" в виде массированных ударов. Впрочем, удивлены они так, будто зима у нас — явление неожиданное. И да, судя по интонации враждебных Telegram-каналов, авторы мониторингов уже находятся в лёгком стрессе. Их аналитическая температура падает, а "калибровочные" опасения сжимаются до состояния полной готовности — буквально до минимального диаметра своих выводов.

О чём речь

Ту-22М — это советский (а ныне российский) дальний сверхзвуковой стратегический и морской ракетоносец-бомбардировщик. Он был разработан в ОКБ Туполева и является развитием более раннего Ту-22, хотя по сути представляет собой совершенно новую машину. В НАТО носит кодовое название Backfire.

Общие характеристики

  • Экипаж: 4 человека (командир, второй пилот, штурман, оператор вооружения)
  • Длина: ~42 м
  • Размах крыла: изменяемая стреловидность — от 23 до 34 м
  • Масса максимальная взлётная: около 126 тонн

Дальность полёта:

  • Без дозаправки — ~7 000 км
  • С дозаправкой — значительно больше (до 10 000+ км в некоторых режимах)

Максимальная скорость: до 2 000 км/ч (на больших высотах)

Потолок: 13 000-14 000 м.

 

Ключевые особенности

Крыло изменяемой стреловидности, что позволяет эффективно действовать на различных скоростях и высотах. Сверхзвуковая скорость и высокая боевая нагрузка позволяют быстро проникать в глубину вражеской территории. Может нести ядерное и неядерное оружие — включая крылатые ракеты большой дальности.

Вооружение

Бомбовая нагрузка: до 24 тонн боеприпасов:

  • свободнопадающие и управляемые бомбы
  • морские мины
  • ядерные боеприпасы

Крылатые ракеты:

  • Х-22 (дальность до 600 км, может нести ядерную БЧ)
  • Х-32 (современная версия Х-22 с улучшенной скоростью, высотой и защитой от ПВО)
  • Возможность интеграции новых ракет (включая гиперзвуковые перспективные)

Защитное вооружение: 23-мм пушка в хвостовой установке (на ранних версиях)

Ту-22М2 — ранняя модификация, поставлялась в ВВС и ВМФ СССР. Ту-22М3 — основная и наиболее распространённая версия (с конца 1970-х по сегодняшний день):

  • новые двигатели НК-25
  • улучшенные аэродинамика и вооружение
  • более высокая надёжность.

Ту-22М3М — современная модернизация (с конца 2010-х):

  • цифровая авионика
  • новые системы связи и РЭБ
  • интеграция с современными высокоточными ракетами
    возможно, совместимость с гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал".

Боевые применения

  • Афганистан (1980-е) — удары по горным районам.
    Чеченская война — удары по укреплённым позициям.
  • Грузия (2008) — применялся для ударов по инфраструктуре.
  • Сирия (2015-2021) — удары по позициям группировок боевиков. Использовались как бомбардировщики и ракетоносцы.
  • Украина (с 2022) — активно используется для пусков крылатых ракет (в частности Х-22 и Х-32) по объектам военной инфраструктуры.

Вывод

Ту-22М — это не просто бомбардировщик, а элемент стратегического баланса, остающийся актуальным десятилетиями благодаря модернизации. Несмотря на возраст, он по-прежнему представляет серьёзную угрозу, особенно в морских и дальнобомбардировочных операциях.

Это один из "старых тяжеловесов" российской авиации, который способен говорить со стратегами на языке большой войны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы энгельс самолет
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