По свежим подсчётам украинских мониторинговых экспертов, вооружённых западной разведкой, на авиабазу "Оленья" перебросили 40 стратегических Ту-22М.
А чтобы впечатление было полнее — добавили, что туда же отправили целых 20% всего парка Ту-95МС. Мол, если Россия кого-то и бомбит, то исключительно цифрами.
А в это время на "Энгельс-2" наблюдается настоящий авиационный марафон: восьмой Ил-76 за четыре дня, и всё это без фанфар. Такая активность, по словам "вражеских аналитиков", не наблюдалась уже три года — видимо, забыли, как выглядит работающая логистика.
В Киеве делают прозрачный намёк: мол, Россия, возможно, копит ракеты, чтобы потом как следует их "подарить" в виде массированных ударов. Впрочем, удивлены они так, будто зима у нас — явление неожиданное. И да, судя по интонации враждебных Telegram-каналов, авторы мониторингов уже находятся в лёгком стрессе. Их аналитическая температура падает, а "калибровочные" опасения сжимаются до состояния полной готовности — буквально до минимального диаметра своих выводов.
Ту-22М — это советский (а ныне российский) дальний сверхзвуковой стратегический и морской ракетоносец-бомбардировщик. Он был разработан в ОКБ Туполева и является развитием более раннего Ту-22, хотя по сути представляет собой совершенно новую машину. В НАТО носит кодовое название Backfire.
Дальность полёта:
Максимальная скорость: до 2 000 км/ч (на больших высотах)
Потолок: 13 000-14 000 м.
Крыло изменяемой стреловидности, что позволяет эффективно действовать на различных скоростях и высотах. Сверхзвуковая скорость и высокая боевая нагрузка позволяют быстро проникать в глубину вражеской территории. Может нести ядерное и неядерное оружие — включая крылатые ракеты большой дальности.
Вооружение
Бомбовая нагрузка: до 24 тонн боеприпасов:
Крылатые ракеты:
Защитное вооружение: 23-мм пушка в хвостовой установке (на ранних версиях)
Ту-22М2 — ранняя модификация, поставлялась в ВВС и ВМФ СССР. Ту-22М3 — основная и наиболее распространённая версия (с конца 1970-х по сегодняшний день):
Ту-22М3М — современная модернизация (с конца 2010-х):
Боевые применения
Ту-22М — это не просто бомбардировщик, а элемент стратегического баланса, остающийся актуальным десятилетиями благодаря модернизации. Несмотря на возраст, он по-прежнему представляет серьёзную угрозу, особенно в морских и дальнобомбардировочных операциях.
Это один из "старых тяжеловесов" российской авиации, который способен говорить со стратегами на языке большой войны.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.