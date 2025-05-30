Русская армия всё ближе к Сумам. В украинских СМИ нарастает паника

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Российские войска продолжают наступление в направлении Сум, и ситуация в регионе вызывает всё большее беспокойство среди украинских источников.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Если ранее звучали заявления о контроле над ситуацией, то теперь в ряде украинских пабликов начали появляться сообщения, свидетельствующие об ухудшении положения.

Признание территориальных потерь

Украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские силы заняли значительную часть территории Сумской области. При этом ранее данные населённые пункты обозначались как "серая зона", что, по сути, означает отсутствие устойчивого контроля, но теперь украинская сторона фактически признаёт российское присутствие.

Продвижение вглубь региона

В публикациях СМИ Украины отмечается активность российских подразделений в районах населённых пунктов Беловоды и Локня, где отмечается усиление атак. По словам авторов, постоянное давление со стороны пехоты оказывает ощутимое влияние, а предыдущие успехи российской стороны создают стимул для дальнейшего наступления.

Сложности на других участках

Согласно информации DeepState, в так называемой "серой зоне" находятся Водологи, Владимировка и Константиновка, где продолжаются активные боевые действия. Отмечается, что данные по ситуации поступают от разных подразделений, и оценки часто различаются, поэтому пока официального подтверждения о полном контроле над этими населёнными пунктами нет. При этом ресурс сообщает, что по мере поступления проверенной информации будут вноситься изменения в карты.

Угроза применения дронов по Сумам

Дополнительно укроСМИ предупреждают о риске выхода российских войск к населённому пункту Юнаковка. Он рассматривается как важная тактическая точка: при её захвате возможно применение FPV-дронов по Сумам. Сообщается, что российские силы уже вплотную приблизились к деревне и ведут штурмовые действия, стремясь закрепиться на выгодных позициях.

Реакция Банковой

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров признал, что обстановка остаётся напряжённой, но утверждает, что находится под контролем. По его словам, российские силы действуют малыми группами и пытаются закрепиться в приграничных деревнях, включая населённые пункты Хотенской и Юнаковской общин.

Однако в той же сводке он также упоминает активные бои за Юнаковку, которая расположена примерно в 10 километрах от границы, что противоречит предыдущим заявлениям об отсутствии серьёзной угрозы. Кроме того, власти призвали к срочной эвакуации мирных жителей, что также говорит о высокой степени опасности.

Критика командования ВСУ

Украинский военный блогер и волонтёр ВСУ Богдан Мирошников выступил с критикой в адрес украинского командования, заявив, что признаки подготовки наступления на Сумском направлении были очевидны заранее, но не были своевременно учтены.