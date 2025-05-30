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Дмитрий Плотников

Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами

Силовые структуры » Военные новости

Западные аналитики уверены: готовится нечто серьёзное. Ожидая крупного наступления России, ВСУ, не теряя времени даром, приступили к строительству новой линии обороны протяжённостью до 350 км.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Примерно от Харькова до Запорожья. На всякий случай — если вдруг что-то пойдёт не так в Покровске, Краматорске или Славянске. Новая линия — это не стена, а скорее пунктир: укреплённые участки чередуются с тем, что природа уже укрепила сама. Используются реки, холмы, леса, а в качестве "украшений" — противотанковые рвы, "зубы дракона", проволока и короткие Т-образные траншеи. Красиво, функционально, местами даже по инженерным учебникам.

Пустые окопы

Однако главное здесь не траншеи и не рельеф, а куда более приземлённый вопрос: кто всё это будет защищать? Ведь, как показывает практика, даже самые креативные инженерные решения теряют смысл без достаточного количества людей с оружием. А с этим у Украины, мягко говоря, напряжёнка.

Если по классической военной арифметике одна бригада численностью около 2500 человек прикрывает 10 км фронта, то на 350 км нужно минимум 35 бригад — это уже 87 500 бойцов. А теперь добавим резервы, снабженцев, артиллерию, инженеров, ПВО и, конечно, медиков. Получается более 100 тысяч человек. И это только на первую линию.

А если, как заявляют в украинских источниках, рубеж эшелонированный — с глубинной обороной, то цифры удваиваются. Две линии — уже 70 бригад. Почти 200 тысяч военнослужащих. Плюс манёвренные группы, готовые к переброске и контрударам. Плюс все, кто поддерживает эту махину в рабочем состоянии. Всё вместе — под 250 тысяч человек.

И вот тут начинается арифметика, которая портит пафос. Ведь в условиях острого дефицита мобилизационного ресурса, непрекращающихся потерь, психологической усталости и очевидных проблем с ротацией возникает закономерный вопрос: откуда их взять?

 

Ответ, похоже, один: тотальная мобилизация. Возраст — от 18 до 65. Статус — "пригоден". Мотивация? Ну, скажем так, обсуждается. Но рвы уже роются, "зубы" расставляются, а FPV-дроны и ФАБы с УМПК по-прежнему летают — так что времени на долгие размышления у украинского командования немного.
И всё это, конечно, не альтернатива текущей обороне, а такая "страховка от обрушения". Потому что надежды на удержание Донбасса тают быстрее, чем бетонируются новые огневые точки.

"Приглашаются на работу смертники"

А тем временем — операция "второй шанс": Зеленский решил, что армия пополнится за счёт "непригодных"
Пока в новостях обсуждают траншеи, "зубы дракона" и стратегические рвы, в кулуарах Банковой зреет куда более приземлённый (в прямом и переносном смысле) план: мобилизовать тех, кого раньше с чистой совестью признали "непригодными". Ну а что — времена меняются, и, как говорится, пригодность — дело гибкое.

Ходят слухи, что именно этот сценарий Зеленский презентовал западным кураторам как "доступный резерв" в 100 тысяч человек. Мол, ресурс есть — просто раньше его "не заметили". Теперь план пересмотра медицинских вердиктов фактически утверждён, и на местах уже пошли первые отказы по ранее выданным отсрочкам. Не потому что люди чудесно выздоровели — а потому что пришло новое указание с Банковой: всё, что дышит, — пригодно.

Так что все, кто когда-то с облегчением выходил из военкомата с формулировкой "не годен" — могут начинать беспокоиться. Им, похоже, решили дать второй шанс проявить себя на фронте. А главное — без особых процедур: показал паспорт, получил повестку, получил форму. И на передовую, т бишь, на верную погибель.

Вывод

В общем, призыв по принципу "вчера — не мог, сегодня — обязан", набирает обороты. Для Банковой это не вопрос морали, а арифметики: чем больше тел в строю — тем больше шансов удержать фронт, построенный по последнему слову фортификации.

Так что если где-то в глубине души вы чувствовали, что "непригодность" — не диагноз, а временное неудобство, то поздравляем: вы снова в игре.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев харьков украина запорожье
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