F-35 теряет пилота: американский истребитель может измениться уже через два года

3:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский истребитель пятого поколения F-35 может стать беспилотным, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о неожиданном повороте в программе Lockheed Martin, попытках оживить интерес Пентагона и последствиях провалов в гонке шестого поколения.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ f-35

Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклит заявил, что будущий вариант истребителя пятого поколения F-35 сможет выполнять миссии без пилота. Это станет радикальным изменением в программе и потенциально позволит таким структурам, как ВВС США, эффективнее справляться с нехваткой летного состава.

"Мы можем сделать пилота F-35 необязательным за относительно скромный срок благодаря многим разработкам, которые уже провели для истребителей шестого поколения", — сообщил Тайклит 28 мая. Он добавил: "Мы считаем, что в течение двух-трех лет сможем существенно повысить боевые возможности F-35, перенеся в него часть этих технологий."

Заявление прозвучало на фоне стремления компании вновь пробудить интерес Пентагона к F-35, который сейчас остается единственной пилотируемой малозаметной программой Lockheed Martin.

После жесткой критики в адрес проектов F-22 и F-35, компания в 2015 году проиграла тендер на производство нового стратегического бомбардировщика B-21. В марте 2024 года Lockheed Martin была исключена из числа претендентов на ключевые контракты по программе палубного истребителя ВМС США F/A-XX, а несколькими днями ранее потерпела неудачу в конкурсе на создание истребителя F-47 для ВВС США. Основным подрядчиком по F-47 была выбрана компания Boeing, а контракт на B-21 достался Northrop Grumman, которая также, по прогнозам, станет главным разработчиком и F/A-XX.

Тайклит отметил, что модернизация F-35 должна происходить поэтапно: "Нельзя внедрять слишком много нового оборудования или программного обеспечения одновременно, иначе это нарушит производственный процесс."

В 2023 году Пентагон отклонил одну из наиболее амбициозных программ модернизации F-35 — Adaptive Engine Transition Program, которая предусматривала установку принципиально нового двигателя. Он мог бы значительно увеличить дальность полета, тяговооруженность и мощность систем на борту. Lockheed Martin тогда активно поддерживала эту инициативу, которую критики, в частности представители компании Pratt and Whitney, считали попыткой затянуть срок производства истребителя и продлить его актуальность в эпоху шестого поколения.

Интерес Пентагона к модернизации F-35 может усилиться, если программы F-47 или F/A-XX столкнутся с неожиданными задержками или техническими трудностями — аналогично тому, как внимание к усовершенствованным F-15 и F-16 выросло на фоне проблем с F-22 и F-35.