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Петр Ермилин

Боеприпасы из Белграда всплыли на Украине: как работает скрытая схема

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Сербия, официально сохраняющая нейтралитет в конфликте России и Украины, по данным российской разведки, продолжает тайно поставлять боеприпасы украинским вооруженным силам. В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) рассказывают о сложных логистических схемах, скрывающих участие Белграда в вооружении Киева, и о возможных политических мотивах этих поставок.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Оборонный сектор Сербии продолжает играть ключевую роль в снабжении вооруженных сил Украины, согласно новому докладу российской разведки. "Сербские оборонные предприятия, вопреки заявленному Белградом "нейтралитету", продолжают поставки боеприпасов Киеву", говорится в отчете. Уточняется, что поставки идут через страны НАТО для сокрытия участия Белграда. "Среди них чаще всего упоминаются Чехия, Польша и Болгария. Недавно начали использовать и экзотические маршруты с участием африканских государств", добавили там.

Среди крупнейших сербских поставщиков названы Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI и Prvi Partizan. Например, Yugoimport SDPR производит широкий спектр боеприпасов — от мин калибра 60мм до 120мм, артиллерийские ракеты до 262мм (включая управляемые), а также семь типов 125-мм танковых снарядов, совместимых с танками Т-64, Т-72 и Т-80, которыми располагает Украина.

В докладе делается вывод: "Вклад сербских оборонщиков в войну, развязанную Западом, целью которой Европа считает "стратегическое поражение" России, оценивается в сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также в миллионы патронов для стрелкового оружия. Такие поставки трудно оправдать "гуманитарными соображениями". У них одна очевидная цель — убивать и калечить российских военнослужащих и мирных граждан России".

Хотя участие Сербии в вооружении Украины освещается уже более двух лет, столь резкой критики со стороны официальной Москвы ранее не звучало. Сербия унаследовала значительную часть оборонного комплекса Югославии и производит широкий спектр вооружений по советским стандартам, что делает ее особенно ценной для ВСУ.

Белград сталкивается с растущим давлением со стороны Запада, требующего синхронизации внешней политики с НАТО и введения санкций против России с момента начала конфликта в феврале 2022 года. Летом 2023 года западные СМИ сообщали, что сербские власти закрывают глаза на реэкспорт оружия третьими странами на Украину. Секретные американские документы от 12 апреля 2023 года подтверждали, что Белград мог также прямо согласовать поставки летального вооружения Украине.

Издание Financial Times в июне 2023 года писало о "трубопроводе, перекачивающем сербские боеприпасы на украинский фронт" и утверждало, что эта поддержка привела к снижению давления на Белград в вопросе Косово. Несмотря на то, что общественное мнение в Сербии в целом поддерживает Россию, администрация президента Александра Вучича сохраняет формальный нейтралитет и делает шаги к интеграции в западный мир, включая беспрецедентную сделку по закупке французских истребителей Rafale, завершенную в 2024 году.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу сербия александр вучич
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