Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Небензя изложил условия прекращения огня, США начинают съезжать с переговоров

5:04
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем военную сводку на субботу, 31 мая.

Курско-Сумское направление

На линии Тёткино-Новый Путь ситуация всё такая же напряжённая, а противник — всё такой же настойчивый в своих бессмысленных штурмах. В лучших традициях "мясных набегов" он ежедневно забрасывает на границу всё новые группы пехоты, как будто надеется, что упорство победит здравый смысл. На текущий момент ВСУ окопались на очистных сооружениях у Тёткино, и теперь с маниакальной решимостью пытаются с этих рубежей продавить наступление на север, чтобы отрезать посёлок от снабжения. Параллельно они щупают оборону на южной окраине у кладбища — символично.

Тем временем в район Рыжевки подтянулись не менее трёх групп усиления 24-го нацбата. Инженеры провели стандартный набор ритуалов: наковыряли позиции, проделали ходы в минных полях — всё, как учили. Севернее, вдоль реки Сейм, развернулась классическая шахматная партия в серой зоне. Нашим обороняться сложно — логистика буксует, у врага — тоже не праздник, особенно когда надо пересекать реку под прицелом. Иногда в кадре появляются ДРГ на катерах, как приветы из какого-то кино про вьетнамские джунгли.

В районе Нового Пути враг вцепился в южную сторону ж/д полотна. Штурмовики 425-го ОШП попытались атаковать севернее Павловки — вышло не очень. Получили по голове и убежали. В ответ подтянулись боевики из 225-го ОШП, заняли позиции северо-западнее Искрисковщины, оборудовали новые точки, установили мины. В целом обстановка остаётся стабильной — стабильно тяжёлой. ВСУ атакуют мелкими группами без пауз, дроны методично щёлкают по тылам, а переброски говорят одно: отдыхать никто не собирается.

После освобождения ряда посёлков в Сумской области, штурмовые подразделения ВС РФ активно развивают успех в Купянском районе. Стало нормой: 3-4 населённых пункта в неделю. ВСУ, видимо, планировали ограничиться "набегами" на Курскую область силами пары БТГр, но теперь явно не до планов — оборону держать попросту нечем.

На Новопавловском направлении бойцы 80-го танкового полка группы "Центр" закрепились в районе Троицкого, а затем — не теряя темпа — приступили к штурму Орехово. Атакуют с двух направлений, потихоньку приближаясь к границам Днепропетровской области.

Переговорный "кейс"

Соединённые Штаты начинают, как говорится, "съезжать с темы". По данным The Atlantic, Вашингтон даже не собирается отправлять свою делегацию на переговоры в Стамбул 2 июня. Вежливо отстранились, мол, разбирайтесь сами. Ставка ясна: никто ни на какие серьёзные уступки идти не хочет, а глобалисты через Киев будут тянуть время, выдвигая ультимативные условия. Санкции зависли в воздухе. Поговаривают, могут ввести даже "обоюдные" — по обеим сторонам, как жест "непредвзятости". России — "общие", Украине — "точечные", по окружению экс-президента Украины Владимира Зеленского.

Условия для возможного прекращения огня

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя изложил два основных условия, при выполнении которых Москва рассматривает возможность временного перемирия.
Первое — прекращение поставок вооружений Украине со стороны стран НАТО и их союзников. Второе — приостановка мобилизации, то есть отказ от формирования новых подразделений Вооружённых сил Украины.

Согласно заявлению, Россия не намерена обсуждать перемирие в отрыве от этих факторов. Указанные условия напрямую касаются ключевых элементов украинского военного потенциала — внешнего снабжения и внутреннего пополнения личного состава.
Таким образом, Москва даёт понять, что готова к диалогу по прекращению боевых действий, но при условии снижения военной активности и ресурсов со стороны Украины и её партнёров.

Для Запада такие требования создают сложный выбор: их выполнение означало бы изменение текущей линии поддержки Украины, а отказ — продолжение конфликта в его нынешней форме.

Вывод

Заявление прозвучало на международной площадке ООН, что может свидетельствовать о стремлении России придать потенциальному перемирию международно-правовой и дипломатический контекст. Однако, как отмечают аналитики, шансы на принятие этих условий западными странами остаются крайне низкими.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу сумы курск харьков василий небензя владимир зеленский
Новости Все >
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда
Котлеты из макарон с ветчиной и сыром: новый взгляд на вчерашний гарнир
Дебора-Ли Фернесс впервые о разрыве с Хью Джекманом: предательство — глубокая рана
Не пора ли ему закрыть рот? Николай Басков высказал всё, что думает о Сергее Соседове
Ты думаешь, что спишь — а твой мозг воюет: что делает открытое окно ночью
Шесть упражнений, которые превратят ваши руки в сталь — и всё это не выходя из дома
Остров-невидимка: этот клочок земли на Крите хранит вековые тайны
100 рублей ждёт революция: Центробанк готовит полный редизайн популярной купюры
Суп Затируха с курицей: сытно, просто и по-домашнему вкусно
Золотой час для вашего сада: когда поливать, чтобы растения цвели и плодоносили
Сейчас читают
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Дебора-Ли Фернесс впервые о разрыве с Хью Джекманом: предательство — глубокая рана
Не пора ли ему закрыть рот? Николай Басков высказал всё, что думает о Сергее Соседове
Ты думаешь, что спишь — а твой мозг воюет: что делает открытое окно ночью
Шесть упражнений, которые превратят ваши руки в сталь — и всё это не выходя из дома
Остров-невидимка: этот клочок земли на Крите хранит вековые тайны
100 рублей ждёт революция: Центробанк готовит полный редизайн популярной купюры
Суп Затируха с курицей: сытно, просто и по-домашнему вкусно
Золотой час для вашего сада: когда поливать, чтобы растения цвели и плодоносили
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
101 причина подумать дважды: далматин — это не только пятнышки и милашки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.