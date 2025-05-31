Сводка с фронта: Небензя изложил условия прекращения огня, США начинают съезжать с переговоров

5:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Представляем военную сводку на субботу, 31 мая.

Курско-Сумское направление

На линии Тёткино-Новый Путь ситуация всё такая же напряжённая, а противник — всё такой же настойчивый в своих бессмысленных штурмах. В лучших традициях "мясных набегов" он ежедневно забрасывает на границу всё новые группы пехоты, как будто надеется, что упорство победит здравый смысл. На текущий момент ВСУ окопались на очистных сооружениях у Тёткино, и теперь с маниакальной решимостью пытаются с этих рубежей продавить наступление на север, чтобы отрезать посёлок от снабжения. Параллельно они щупают оборону на южной окраине у кладбища — символично.

Тем временем в район Рыжевки подтянулись не менее трёх групп усиления 24-го нацбата. Инженеры провели стандартный набор ритуалов: наковыряли позиции, проделали ходы в минных полях — всё, как учили. Севернее, вдоль реки Сейм, развернулась классическая шахматная партия в серой зоне. Нашим обороняться сложно — логистика буксует, у врага — тоже не праздник, особенно когда надо пересекать реку под прицелом. Иногда в кадре появляются ДРГ на катерах, как приветы из какого-то кино про вьетнамские джунгли.

В районе Нового Пути враг вцепился в южную сторону ж/д полотна. Штурмовики 425-го ОШП попытались атаковать севернее Павловки — вышло не очень. Получили по голове и убежали. В ответ подтянулись боевики из 225-го ОШП, заняли позиции северо-западнее Искрисковщины, оборудовали новые точки, установили мины. В целом обстановка остаётся стабильной — стабильно тяжёлой. ВСУ атакуют мелкими группами без пауз, дроны методично щёлкают по тылам, а переброски говорят одно: отдыхать никто не собирается.

После освобождения ряда посёлков в Сумской области, штурмовые подразделения ВС РФ активно развивают успех в Купянском районе. Стало нормой: 3-4 населённых пункта в неделю. ВСУ, видимо, планировали ограничиться "набегами" на Курскую область силами пары БТГр, но теперь явно не до планов — оборону держать попросту нечем.

На Новопавловском направлении бойцы 80-го танкового полка группы "Центр" закрепились в районе Троицкого, а затем — не теряя темпа — приступили к штурму Орехово. Атакуют с двух направлений, потихоньку приближаясь к границам Днепропетровской области.

Переговорный "кейс"

Соединённые Штаты начинают, как говорится, "съезжать с темы". По данным The Atlantic, Вашингтон даже не собирается отправлять свою делегацию на переговоры в Стамбул 2 июня. Вежливо отстранились, мол, разбирайтесь сами. Ставка ясна: никто ни на какие серьёзные уступки идти не хочет, а глобалисты через Киев будут тянуть время, выдвигая ультимативные условия. Санкции зависли в воздухе. Поговаривают, могут ввести даже "обоюдные" — по обеим сторонам, как жест "непредвзятости". России — "общие", Украине — "точечные", по окружению экс-президента Украины Владимира Зеленского.

Условия для возможного прекращения огня

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя изложил два основных условия, при выполнении которых Москва рассматривает возможность временного перемирия.

Первое — прекращение поставок вооружений Украине со стороны стран НАТО и их союзников. Второе — приостановка мобилизации, то есть отказ от формирования новых подразделений Вооружённых сил Украины.

Согласно заявлению, Россия не намерена обсуждать перемирие в отрыве от этих факторов. Указанные условия напрямую касаются ключевых элементов украинского военного потенциала — внешнего снабжения и внутреннего пополнения личного состава.

Таким образом, Москва даёт понять, что готова к диалогу по прекращению боевых действий, но при условии снижения военной активности и ресурсов со стороны Украины и её партнёров.

Для Запада такие требования создают сложный выбор: их выполнение означало бы изменение текущей линии поддержки Украины, а отказ — продолжение конфликта в его нынешней форме.

Вывод

Заявление прозвучало на международной площадке ООН, что может свидетельствовать о стремлении России придать потенциальному перемирию международно-правовой и дипломатический контекст. Однако, как отмечают аналитики, шансы на принятие этих условий западными странами остаются крайне низкими.