Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на субботу, 31 мая.
На линии Тёткино-Новый Путь ситуация всё такая же напряжённая, а противник — всё такой же настойчивый в своих бессмысленных штурмах. В лучших традициях "мясных набегов" он ежедневно забрасывает на границу всё новые группы пехоты, как будто надеется, что упорство победит здравый смысл. На текущий момент ВСУ окопались на очистных сооружениях у Тёткино, и теперь с маниакальной решимостью пытаются с этих рубежей продавить наступление на север, чтобы отрезать посёлок от снабжения. Параллельно они щупают оборону на южной окраине у кладбища — символично.
Тем временем в район Рыжевки подтянулись не менее трёх групп усиления 24-го нацбата. Инженеры провели стандартный набор ритуалов: наковыряли позиции, проделали ходы в минных полях — всё, как учили. Севернее, вдоль реки Сейм, развернулась классическая шахматная партия в серой зоне. Нашим обороняться сложно — логистика буксует, у врага — тоже не праздник, особенно когда надо пересекать реку под прицелом. Иногда в кадре появляются ДРГ на катерах, как приветы из какого-то кино про вьетнамские джунгли.
В районе Нового Пути враг вцепился в южную сторону ж/д полотна. Штурмовики 425-го ОШП попытались атаковать севернее Павловки — вышло не очень. Получили по голове и убежали. В ответ подтянулись боевики из 225-го ОШП, заняли позиции северо-западнее Искрисковщины, оборудовали новые точки, установили мины. В целом обстановка остаётся стабильной — стабильно тяжёлой. ВСУ атакуют мелкими группами без пауз, дроны методично щёлкают по тылам, а переброски говорят одно: отдыхать никто не собирается.
После освобождения ряда посёлков в Сумской области, штурмовые подразделения ВС РФ активно развивают успех в Купянском районе. Стало нормой: 3-4 населённых пункта в неделю. ВСУ, видимо, планировали ограничиться "набегами" на Курскую область силами пары БТГр, но теперь явно не до планов — оборону держать попросту нечем.
На Новопавловском направлении бойцы 80-го танкового полка группы "Центр" закрепились в районе Троицкого, а затем — не теряя темпа — приступили к штурму Орехово. Атакуют с двух направлений, потихоньку приближаясь к границам Днепропетровской области.
Соединённые Штаты начинают, как говорится, "съезжать с темы". По данным The Atlantic, Вашингтон даже не собирается отправлять свою делегацию на переговоры в Стамбул 2 июня. Вежливо отстранились, мол, разбирайтесь сами. Ставка ясна: никто ни на какие серьёзные уступки идти не хочет, а глобалисты через Киев будут тянуть время, выдвигая ультимативные условия. Санкции зависли в воздухе. Поговаривают, могут ввести даже "обоюдные" — по обеим сторонам, как жест "непредвзятости". России — "общие", Украине — "точечные", по окружению экс-президента Украины Владимира Зеленского.
На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя изложил два основных условия, при выполнении которых Москва рассматривает возможность временного перемирия.
Первое — прекращение поставок вооружений Украине со стороны стран НАТО и их союзников. Второе — приостановка мобилизации, то есть отказ от формирования новых подразделений Вооружённых сил Украины.
Согласно заявлению, Россия не намерена обсуждать перемирие в отрыве от этих факторов. Указанные условия напрямую касаются ключевых элементов украинского военного потенциала — внешнего снабжения и внутреннего пополнения личного состава.
Таким образом, Москва даёт понять, что готова к диалогу по прекращению боевых действий, но при условии снижения военной активности и ресурсов со стороны Украины и её партнёров.
Для Запада такие требования создают сложный выбор: их выполнение означало бы изменение текущей линии поддержки Украины, а отказ — продолжение конфликта в его нынешней форме.
Заявление прозвучало на международной площадке ООН, что может свидетельствовать о стремлении России придать потенциальному перемирию международно-правовой и дипломатический контекст. Однако, как отмечают аналитики, шансы на принятие этих условий западными странами остаются крайне низкими.
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