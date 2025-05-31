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Дмитрий Плотников

Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето

2:52
Силовые структуры » Военные новости

Украина может оказаться в крайне уязвимом положении в ближайшие месяцы на фоне продолжающегося наступления российских войск.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале "Deep Dive" экс-офицера армии США Дэниела Дэвиса.

"Россия продолжает наступательные действия. Судя по последним событиям, российские силы продвигаются и берут под контроль всё новые позиции, окружая украинские подразделения. Падение ключевых опорных пунктов становится всё более вероятным — вопрос лишь во времени", — отметил Джонсон.

По его словам, в случае, если в ближайшее время не произойдут изменения — будь то политические договоренности или расширение поставок вооружений со стороны Запада — Украина может утратить контроль над ситуацией уже к концу июня или июля.

"Если не произойдут значимые сдвиги в переговорах или поставках, украинская сторона может не удержаться. Мы движемся в этом направлении", — заявил он.

Кроме того, по мнению Джонсона, в случае затягивания конфликта Россия может ужесточить свои позиции на переговорах. В частности, Москва может выдвинуть новые территориальные требования, включая города, ранее не фигурировавшие в публичной риторике.

Россия уже озвучивала условия: прекращение атак по её территории, нейтральный статус Украины, а также гарантии неприближения НАТО к её границам, в том числе в отношении Молдавии и Грузии. Также заявляется о необходимости защиты прав русскоязычного населения, говорит эксперт.

Он также отметил, что Москва ранее уже выдвигала ряд требований и, по его мнению, теперь может расширить их, включив в перечень такие города, как Николаев, Одесса и даже Полтава.

Эти условия не сокращаются, а, скорее, становятся более комплексными. При этом влияние Запада на Россию, по всей видимости, ограничено. У России сформировалась устойчивая позиция, подытожил Джонсон.

Итог

Тем временем, согласно открытым данным, за последнюю неделю Вооружённые силы России установили контроль над 18 населёнными пунктами, заняв территорию около 200 квадратных километров. Наиболее активные боевые действия разворачиваются в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Сумской областях.

Аналитики отмечают, что Вооружённые силы Украины испытывают дефицит личного состава, что затрудняет возможность сдерживания наступления. Также указывается, что численное преимущество российских сил, в первую очередь пехоты, оказывает всё более ощутимое влияние на ситуацию на линии фронта.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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