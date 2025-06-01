Сводка с фронта: чудовищный теракт в Брянской области, под Сумами уничтожены два HIMARS

3:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Представляем военную сводку на воскресенье, 1 июня.

Курско-Сумское направление

Украинские источники сообщают о том, что российские силы зашли в Сумскую область на ещё одном участке — на этот раз со стороны села Плехово Курской области. Напомним, именно здесь ВСУ в прошлом году активно пытались наступать в рамках своей операции. Пока говорить о полном успехе преждевременно, однако открытие нового направления вызывает осторожный оптимизм в контексте расширения зоны безопасности.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS и боекомплекта к ним в Сумской области в результате удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Похоже, украинская группировка в этом районе продолжает терять технику и ресурсы.

Штурмовые отряды группировки "Север" вошли в населённики Новониколаевка и Яблоновка на сумском направлении. Некоторые Telegram-каналы сообщают о присутствии российских штурмовых подразделений в сёлах Варачино и Андреевка, но по последней проверенной информации, в этих населённых пунктах действуют пока только разведывательно-диверсионные группы.

Российские войска ведут штурм населённого пункта Александрия. Продвижение к Сумам и формирование буферной зоны продолжаются. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, работающего на ГУР Украины, ВС РФ закрепились в районе Александрии, которая теперь находится в так называемой "серой зоне". Другие украинские военные аналитики подтверждают продвижение российских подразделений в этом районе, оценивая занятую площадь примерно в 3,21 квадратных километра.

Киев стал террористом №1

В Брянской области произошёл подрыв автомобильного моста и железнодорожного пути во время прохода пассажирского поезда, что привело к сходу вагонов с рельсов. Взрывные устройства сработали в двух местах — на опорах моста и на железнодорожных шпалах. По предварительным данным, всего было заложено четыре взрывных устройства.

На месте продолжаются спасательные работы, прибывают медицинские бригады. После взрыва были слышны крики и просьбы о помощи. Спасатели были вынуждены разрезать металлические конструкции вагонов, чтобы извлечь застрявших пассажиров.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что взрыв произошёл в 22:44 в субботу, 31 мая, в районе посёлка Выгоничи. В этот момент по железной дороге проходил поезд "Климов — Москва", в котором находились 388 пассажиров. По предварительной информации, взрывные устройства были установлены в двух местах — в том числе на опорах моста. Обрушение конструкции произошло буквально за секунды до прохода поезда, после чего локомотив врезался в обрушившийся участок.

По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, 47 доставлены в больницы. Инцидент произошёл на фоне напряжённости в регионе и незадолго до начала переговоров в Стамбуле.

Чудовищный теракт в Брянской области