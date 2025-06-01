Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на воскресенье, 1 июня.
Украинские источники сообщают о том, что российские силы зашли в Сумскую область на ещё одном участке — на этот раз со стороны села Плехово Курской области. Напомним, именно здесь ВСУ в прошлом году активно пытались наступать в рамках своей операции. Пока говорить о полном успехе преждевременно, однако открытие нового направления вызывает осторожный оптимизм в контексте расширения зоны безопасности.
Министерство обороны РФ заявило об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS и боекомплекта к ним в Сумской области в результате удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Похоже, украинская группировка в этом районе продолжает терять технику и ресурсы.
Штурмовые отряды группировки "Север" вошли в населённики Новониколаевка и Яблоновка на сумском направлении. Некоторые Telegram-каналы сообщают о присутствии российских штурмовых подразделений в сёлах Варачино и Андреевка, но по последней проверенной информации, в этих населённых пунктах действуют пока только разведывательно-диверсионные группы.
Российские войска ведут штурм населённого пункта Александрия. Продвижение к Сумам и формирование буферной зоны продолжаются. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, работающего на ГУР Украины, ВС РФ закрепились в районе Александрии, которая теперь находится в так называемой "серой зоне". Другие украинские военные аналитики подтверждают продвижение российских подразделений в этом районе, оценивая занятую площадь примерно в 3,21 квадратных километра.
В Брянской области произошёл подрыв автомобильного моста и железнодорожного пути во время прохода пассажирского поезда, что привело к сходу вагонов с рельсов. Взрывные устройства сработали в двух местах — на опорах моста и на железнодорожных шпалах. По предварительным данным, всего было заложено четыре взрывных устройства.
На месте продолжаются спасательные работы, прибывают медицинские бригады. После взрыва были слышны крики и просьбы о помощи. Спасатели были вынуждены разрезать металлические конструкции вагонов, чтобы извлечь застрявших пассажиров.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что взрыв произошёл в 22:44 в субботу, 31 мая, в районе посёлка Выгоничи. В этот момент по железной дороге проходил поезд "Климов — Москва", в котором находились 388 пассажиров. По предварительной информации, взрывные устройства были установлены в двух местах — в том числе на опорах моста. Обрушение конструкции произошло буквально за секунды до прохода поезда, после чего локомотив врезался в обрушившийся участок.
По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, 47 доставлены в больницы. Инцидент произошёл на фоне напряжённости в регионе и незадолго до начала переговоров в Стамбуле.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?