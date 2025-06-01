Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов

После терактов на железной дороге и ударов дронами по ядерной триаде, РФ надо отменять переговоры в Стамбуле и объявлять войну международному терроризму.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Диверсионные группы ВСУ за день до переговоров в Стамбуле подорвали два моста в Брянской и Курской областях. Первый теракт был совершён на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области. В результате, взорванный автомобильный мост раздавил проходивший под ним пассажирский поезд, погибли люди, по последним данным, семь человек. В Железногорском районе Курской области ехавший по мосту железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадала локомотивная бригада.

Затем во второй половине дня были поражены стратегические бомбардировщики на аэродроме Оленья в Мурманской области. На видео видны четыре горящих самолёта. Основную базу ВВС РФ ядерной триады в Энгельсе не затронули, видимо, сработал мощный контрразведывательный режим в районе базы.

Глава СБУ Малюк официально заявил о проведении "масштабной спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России".

Это было сделано не для того, чтобы сорвать переговоры (они и так бы провалились), а чтобы унизить Россию перед ними, и это удалось — Россия пропустила сильнейший удар от заведомо более слабого соперника. Ведь до этого всё шло по сценарию Москвы — Вашингтон надавил на Киев, чтобы его представители поехали в Стамбул без предоставления меморандума Россией. Унизительной для Киева выглядела и неспособность противопоставить что-либо наступлению ВС РФ и массированным ударам по инфраструктуре.

Теперь поездка в Стамбул будет унизительной для России, надо, безусловно, отказываться и наносить удар по намеченным целям "Орешником". В ином случае, на следующем этапе террористы в Киеве сосредоточатся на территориях с высокой плотностью гражданского населения, ударят по инфраструктуре, чтобы получить утечку химических, ядерных или биологических веществ.

Также необходимо объявлять меры противодействия, которые схожи с теми, что объявили американцы в своём "Патриотическом акте" в ответ на атаки 11 сентября 2001 года. Была, в частности, дана оценка уязвимости страны к подобным преступлениям, объявлена война международным террористическим организациям и расширены права ФБР по оперативно-розыскным мероприятиям (слежка без постановления суда). Были внесены поправки в существующие законы, в том числе касающиеся конфиденциальности, отмывания денег и иммиграции.

Киевский режим должен быть объявлен террористическим, потому что налицо стремление нанести как можно больший ущерб России — военный, гражданский, экономический и иной.

И надо отказаться от даже мысли о том, что с ним можно договориться о чём-либо. Пока Россия не перейдет Днепр и не отрежет Украину от Одессы, угроза не уменьшится. Украина и НАТО будут использовать любые элементы обычного, асимметричного или даже оружия массового поражения, чтобы "убить как можно больше русских".

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях.

