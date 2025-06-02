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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Украина не смогла запугать Мединского, Киев привёз в Стамбул дикие хотелки

4:01
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Владимир Мединский
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Мединский

Представляем военную сводку на понедельник, 2 июня 2025 года.

Киев-террорист

Вечером и ночью продолжилась серия атак противника, начатая днём ранее. Тогда осуществлялись подрывы железнодорожных путей и пуски FPV-дронов по аэродромам стратегической авиации России. Ночью зафиксированы налёты БПЛА самолётного типа. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 53 беспилотников.

В Курской области обломки сбитых дронов вызвали пожары и повреждения жилых домов, о чём сообщил врио губернатора. Также появляются кадры ночных прилётов в Липецкой, Воронежской и Рязанской областях. В ответ российские войска нанесли удары ракетами и БПЛА "Герань" по целям в Харьковской, Черниговской областях и на контролируемой ВСУ части ДНР.

Курск-Сумы

На курском участке границы противник предпринял новые атаки силами пехоты 24-го нацбатальона, 225-го и 425-го отдельных штурмовых подразделений ВСУ — на Тёткинском и Глушковском направлениях. Все атаки отражены. Однако в районе Тёткино сохраняются трудности с обеспечением нашего гарнизона. На Сумском направлении продолжаются бои в районе Кондратовки, Андреевки и Юнаковки. В селе Ржава (Курская область) вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль — ранена женщина.

Белгород

В Белгородской области, в посёлке Пролетарский (Ракитянский район), в результате прямого попадания снаряда разрушен жилой дом. Погибла женщина, 12-летняя девочка, проезжавшая мимо на велосипеде, получила контузию. В селе Архангельское в результате удара беспилотника ранен боец подразделения "Орлан".

Освобождение Украины

На Краснолиманском направлении российские силы заняли участок между Редкодубом и Липовым и начали штурм Карповки. Образован тактический выступ глубиной до 7 км во вражеской обороне.

На Северском направлении российский флаг поднят в Ивано-Дарьевке.

 

На Константиновском направлении продолжается продвижение в районе Яблоновки. В населенном пункте Заря российские бойцы зафиксировали водружение флага. Также отмечено значительное продвижение севернее Дзержинска (Торецка): установлены флаги в центре Дачного и Дылеевки.

На Южнодонецком направлении ВСУ провели две неудачные контратаки у Новоукраинки и Комара, потеряв при этом две бронемашины. Российские подразделения развивают наступление в районе Комара, укрепляют фланги и готовятся к штурму жилой застройки. Бои продолжаются также у Весёлого, Вольного Поля и Левадного.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня — второй раунд переговоров России и Украины, что известно на утро.

Российская делегация прибыла в Стамбул накануне вечером и уже находится на месте проведения встречи. Начало переговоров ожидается ориентировочно в 13:00 по московскому времени. Стороны намерены представить друг другу проекты меморандумов, касающихся возможного завершения конфликта.

По информации The New York Times, украинский документ предусматривает прекращение огня на суше, в воздушном пространстве и на морских акваториях — под международным наблюдением (!).

Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Не смогли нацисты всё же его запугать "Миротворцем"! Украинскую сторону представляет министр обороны Рустем Умеров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу турция стамбул рустем умеров владимир мединский
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