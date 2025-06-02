Сводка с фронта: Украина не смогла запугать Мединского, Киев привёз в Стамбул дикие хотелки

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на понедельник, 2 июня 2025 года.
Вечером и ночью продолжилась серия атак противника, начатая днём ранее. Тогда осуществлялись подрывы железнодорожных путей и пуски FPV-дронов по аэродромам стратегической авиации России. Ночью зафиксированы налёты БПЛА самолётного типа. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 53 беспилотников.
В Курской области обломки сбитых дронов вызвали пожары и повреждения жилых домов, о чём сообщил врио губернатора. Также появляются кадры ночных прилётов в Липецкой, Воронежской и Рязанской областях. В ответ российские войска нанесли удары ракетами и БПЛА "Герань" по целям в Харьковской, Черниговской областях и на контролируемой ВСУ части ДНР.
На курском участке границы противник предпринял новые атаки силами пехоты 24-го нацбатальона, 225-го и 425-го отдельных штурмовых подразделений ВСУ — на Тёткинском и Глушковском направлениях. Все атаки отражены. Однако в районе Тёткино сохраняются трудности с обеспечением нашего гарнизона. На Сумском направлении продолжаются бои в районе Кондратовки, Андреевки и Юнаковки. В селе Ржава (Курская область) вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль — ранена женщина.
В Белгородской области, в посёлке Пролетарский (Ракитянский район), в результате прямого попадания снаряда разрушен жилой дом. Погибла женщина, 12-летняя девочка, проезжавшая мимо на велосипеде, получила контузию. В селе Архангельское в результате удара беспилотника ранен боец подразделения "Орлан".
На Краснолиманском направлении российские силы заняли участок между Редкодубом и Липовым и начали штурм Карповки. Образован тактический выступ глубиной до 7 км во вражеской обороне.
На Северском направлении российский флаг поднят в Ивано-Дарьевке.
На Константиновском направлении продолжается продвижение в районе Яблоновки. В населенном пункте Заря российские бойцы зафиксировали водружение флага. Также отмечено значительное продвижение севернее Дзержинска (Торецка): установлены флаги в центре Дачного и Дылеевки.
На Южнодонецком направлении ВСУ провели две неудачные контратаки у Новоукраинки и Комара, потеряв при этом две бронемашины. Российские подразделения развивают наступление в районе Комара, укрепляют фланги и готовятся к штурму жилой застройки. Бои продолжаются также у Весёлого, Вольного Поля и Левадного.
Сегодня — второй раунд переговоров России и Украины, что известно на утро.
Российская делегация прибыла в Стамбул накануне вечером и уже находится на месте проведения встречи. Начало переговоров ожидается ориентировочно в 13:00 по московскому времени. Стороны намерены представить друг другу проекты меморандумов, касающихся возможного завершения конфликта.
По информации The New York Times, украинский документ предусматривает прекращение огня на суше, в воздушном пространстве и на морских акваториях — под международным наблюдением (!).
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