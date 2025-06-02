Сводка с фронта: Украина не смогла запугать Мединского, Киев привёз в Стамбул дикие хотелки

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Мединский

Представляем военную сводку на понедельник, 2 июня 2025 года.

Киев-террорист

Вечером и ночью продолжилась серия атак противника, начатая днём ранее. Тогда осуществлялись подрывы железнодорожных путей и пуски FPV-дронов по аэродромам стратегической авиации России. Ночью зафиксированы налёты БПЛА самолётного типа. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 53 беспилотников.

В Курской области обломки сбитых дронов вызвали пожары и повреждения жилых домов, о чём сообщил врио губернатора. Также появляются кадры ночных прилётов в Липецкой, Воронежской и Рязанской областях. В ответ российские войска нанесли удары ракетами и БПЛА "Герань" по целям в Харьковской, Черниговской областях и на контролируемой ВСУ части ДНР.

Курск-Сумы

На курском участке границы противник предпринял новые атаки силами пехоты 24-го нацбатальона, 225-го и 425-го отдельных штурмовых подразделений ВСУ — на Тёткинском и Глушковском направлениях. Все атаки отражены. Однако в районе Тёткино сохраняются трудности с обеспечением нашего гарнизона. На Сумском направлении продолжаются бои в районе Кондратовки, Андреевки и Юнаковки. В селе Ржава (Курская область) вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль — ранена женщина.

Белгород

В Белгородской области, в посёлке Пролетарский (Ракитянский район), в результате прямого попадания снаряда разрушен жилой дом. Погибла женщина, 12-летняя девочка, проезжавшая мимо на велосипеде, получила контузию. В селе Архангельское в результате удара беспилотника ранен боец подразделения "Орлан".

Освобождение Украины

На Краснолиманском направлении российские силы заняли участок между Редкодубом и Липовым и начали штурм Карповки. Образован тактический выступ глубиной до 7 км во вражеской обороне.

На Северском направлении российский флаг поднят в Ивано-Дарьевке.

На Константиновском направлении продолжается продвижение в районе Яблоновки. В населенном пункте Заря российские бойцы зафиксировали водружение флага. Также отмечено значительное продвижение севернее Дзержинска (Торецка): установлены флаги в центре Дачного и Дылеевки.

На Южнодонецком направлении ВСУ провели две неудачные контратаки у Новоукраинки и Комара, потеряв при этом две бронемашины. Российские подразделения развивают наступление в районе Комара, укрепляют фланги и готовятся к штурму жилой застройки. Бои продолжаются также у Весёлого, Вольного Поля и Левадного.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня — второй раунд переговоров России и Украины, что известно на утро.

Российская делегация прибыла в Стамбул накануне вечером и уже находится на месте проведения встречи. Начало переговоров ожидается ориентировочно в 13:00 по московскому времени. Стороны намерены представить друг другу проекты меморандумов, касающихся возможного завершения конфликта.

По информации The New York Times, украинский документ предусматривает прекращение огня на суше, в воздушном пространстве и на морских акваториях — под международным наблюдением (!).

Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Не смогли нацисты всё же его запугать "Миротворцем"! Украинскую сторону представляет министр обороны Рустем Умеров.