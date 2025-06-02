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Дмитрий Плотников

Горькое отрезвление. На Украине паника: её судьба решится уже в ближайшие дни

3:33
Силовые структуры » Военные новости

На Украине царит предчувствие финала. Войска России вот-вот начнут то самое "решающее наступление", которое — по уверениям местных бойцов — остановить невозможно.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Осталось только выбрать: пасть героически или пасть драматически. В кулуарах ВСУ, как сообщает издание Berliner Zeitung, уже не скрывают — финал близок, занавес готов, оркестр затих.

Северо-восток страны медленно, но верно превращается в декорации для последнего акта. Паника разливается по улицам быстрее, чем кофе в военном штабе. Народ нервно заглядывает в небо и погребается в подвалах, когда не зачитывает сводки, полные слов "неопределённость", "угроза", "меморандум" и "пожалуйста, оставайтесь в укрытии".

Наступление с географией и дронами

Всё внимание — к Сумской области, где, по заверениям очевидцев, началась новая разновидность игры "прятки": "Дроны-шпионы" против "людей в подвалах". Местные жители теперь умеют определять модели БПЛА по звуку, а военные журналисты — по отписке: пресс-службы молчат, словно бойцы на передовой. Попасть в Сумы — примерно как в Ватикан без паспорта: возможно, но не сегодня.

Тем временем южный фронт под Ореховом пока держится, но выглядит как перегретый котёл. Даже Херсон уже не город, а арена — дроны следят за каждым шагом неонацистов, а жители надеются, что у них сегодня нет свидетелей в небе.

Армия без пополнения и с внутренними склоками

Ряды ВСУ редеют. Новобранцев не хватает. Мужчины стараются стать невидимыми, и даже TikTok молчит в момент, когда на улицах появляются "охотники за головами" — мобилизационные патрули с прямым подходом: "Паспорт, военкомат, добро пожаловать". Поверить в это легко — не потому что все видели, а потому что страшно.

 

Политический фронт — не менее напряжённый. Мэр Киева Кличко уже не стесняется критиковать своего просроченного президента Владимира Зеленского, словно у них реванш на ринге. А в Одессе всё громче звучит: "Выборы!". Хоть и военное положение, но люди явно соскучились по бюллетеням и конфликтам без артиллерии.

"Бороться будем до последнего — кто останется, тот и выиграл"

Даже ярые патриоты начинают риторически пятиться: речь идёт уже не о победе, а о достойном завершении. "Сражаться до последнего" — лозунг стойкий, но всё больше звучит как приговор. Что делать, если вдруг наступит мир? Кому потом объяснять, за что всё это было?

Зеленский, кажется, уже не гвоздь украинской политической конструкции, а ковёр, который выбивают от пыли. Но заменить его пока не на кого. Парадокс: все критикуют, но менять не хотят. А простому солдату остаётся выбирать — отступить морально или физически.

"Русские идут" — и это уже не фигура речи

Боевики ВСУ на передовой уже не строят иллюзий: в интервью Berliner Zeitung один из них признал — остановить российское продвижение в лесах под Сумами невозможно. Можно лишь затормозить.

И вот мы стоим у развилки: либо это затишье перед бурей, либо очередная серия затиший, в которых Украина и живёт последние месяцы. Судьба страны, по общему признанию, решается где-то между подвалом, дронами и отсутствием виз в Сумы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сумы херсон владимир зеленский
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