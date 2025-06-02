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Дмитрий Плотников

Никакого Перл-Харбора не случилось! Это максимум сквозняк в ангаре — Госдума призвала не паниковать

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Пока бывший украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении бодро рапортовал, что его БПЛА-де поразили аж 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, в российском истеблишменте решили не спешить с покупкой валерьянки.

перл-харбор
Фото: commons.wikimedia.org by USN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перл-харбор

Депутат Госдумы Евгений Попов первым включил режим "стоп-паника": "Какой нафиг Перл-Харбор? Ну прилетело, ну попало. Видосы показывают 3-4 самолёта. Какие из них муляжи, какие действующие — никто не скажет. Да, досадно. Да, кому-то влепят выговор. Но не надо устраивать крики "всё пропало".

Зато, добавил Попов, "вот ответ — вот это и будет настоящий Перл-Харбор. Только наоборот".

А политолог Сергей Марков, по традиции, заглянул за кулисы: "По инсайду, всего-то три бомбардировщика слегка поцарапаны, один транспортник получил синяк. А всё, что киевляне выкладывают — дипфейки, монтаж, постановка. Голливуд отдыхает".

Тем временем, главный российский переговорщик Владимир Мединский, прилетевший в Стамбул, оперативно отреагировал… молчанием. На вопрос о дронах он ответил по-классически шекспировски: "Завтра, завтра, завтра", — и эффектно удалился, не уточнив, чьё именно завтра он имел в виду.

Военный обозреватель Юрий Подоляка, как всегда, нашёл стратегический смысл в происходящем: "Тактика — делать вид, что всё по плану. Ну горит один бомбардировщик — значит, греется. Главное — продолжать гнуть свою линию. А заодно — сделать вывод: с такими "партнёрами" только до конца. И не вздумать останавливаться".

Ну и финальный аккорд — от политолога Павла Данилина: "Если завтра Украина не скажет "да" нашему Меморандуму — а она, конечно, не скажет — будет следующий. Жёстче. В десять раз. И всему миру станет понятно: самолёт подожгли? Вот вам повод, почему теперь условия — с перцем".

 

Мнение из США

Тем временем, полковник в отставке армии США Дуглас Макгрегор, по совместительству гость всех альтернативных эфиров и один из немногих американцев, кто всё ещё читает карту, чуть ранее выдал своё мнение — в интервью Эндрю Наполитано. Суть проста: России, дескать, не нужно даже переходить Днепр, чтобы превратить правый берег в прах. Потому что, цитата, "если вы контролируете всё до Днепра — вы контролируете и всё за ним". Логично? Да.

По мнению Макгрегора, отсутствие взорванных мостов — не стратегический провал, а вполне себе осознанный ход. Мол, пути-то ещё пригодятся, если вдруг решат всё-таки пройтись в сторону Львова, попивая чай. А пока — лучше не пугать Запад. Пусть себе думают, что "русские просто так, временно, на экскурсию". Настоящий джентльменский подход: без шума, но с намёком.

Также он напомнил: русские — ребята не суетливые. Сначала обложат, потом методично "утилизируют" всё внутри — и так из круга в круг. Всё по инструкции: сначала окружим, потом объясним, что это "операция по деэскалации". То ли шахматы, то ли диета с поэтапным уничтожением калорий.

И вот теперь, по мнению полковника, становится всё очевиднее — Россия смотрит на Запад Украины, а может, и на Киев. Не потому что нужно, а потому что, цитируем, "почему бы и нет". Главное — не лезть через реку, если можно сверху или издалека. Экономия на понтонах и лишних хлопотах.

"Хорошая новость для русских: чтобы разрушить правый берег, им достаточно просто стоять на левом и смотреть строго", — философски заключает Макгрегор.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы юрий подоляка сергей марков дуглас макгрегор владимир мединский владимир зеленский
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