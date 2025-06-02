Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Удар без шансов: Искандеры бьют вглубь

3:02
Силовые структуры » Военные новости

Мобильные системы HIMARS, пусковые установки беспилотников и боекомплекты были уничтожены в результате серии ударов российских ракет "Искандер-М" в Сумской и Харьковской областях, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, как новые атаки отразились на позициях украинской армии.

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

1 июня российские тактические ракетные комплексы "Искандер-М" уничтожили две системы реактивной артиллерии HIMARS Вооруженных сил Украины в Сумской области. Министерство обороны России сообщило об этом ударе: "Две реактивные системы залпового огня HIMARS и сопровождающие их боеприпасы были уничтожены ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области".

Несколько часов спустя стало известно, что комплексы "Искандер-М" также успешно поразили мобильные станции запуска и управления беспилотниками Украины в районе населенного пункта Кролевец в Сумской области. Министерство уточнило: "В результате ракетного удара были поражены два автомобиля с мобильными станциями запуска и управления БПЛА, а также их экипажи. Объективный контроль зафиксировал возгорания среди подготовленных к запуску БПЛА с последующей детонацией их боевых частей".

Сообщается также, что "Искандеры" нанесли удар по позиции дальнобойных пусковых установок дронов в Чугуеве, Харьковской области. Атака уничтожила шесть пусковых установок, восемь автомобилей и около 30 беспилотников, готовых к запуску, которые, как сообщается, находились под контролем ультраправых парамилитарных формирований, а не регулярной армии.

Способность "Искандеров" нейтрализовывать ценные украинские цели с начала конфликта в феврале 2022 года обеспечила российским вооруженным силам значительное преимущество. В последнее время внимание привлекли многочисленные успешные удары по украинским системам ПВО Patriot, что вынудило Киев срочно искать новые установки в США, несмотря на истощение западных запасов.

Представитель украинских ВВС Игорь Игнат 26 мая подтвердил, что Patriot не справляется с перехватом "Искандеров":

"Ракеты 'Искандер' совершают маневры уклонения на финальной стадии, сбивая расчеты траектории Patriot [...] Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", — заявил он.

Первое уничтожение системы Patriot было зафиксировано в мае 2023 года и осуществлено воздушным аналогом ракеты "Искандер-М" — 9К720, запущенной с истребителя МиГ-31К в рамках ударного комплекса "Кинжал".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу military watch
Новости Все >
Квантовые компьютеры нового поколения: 100 кубитов вместо сотен тысяч — узнайте как
Состояние запасов минтая, мойвы и сельди: учёные представили обнадёживающие прогнозы на будущее
Какой дом дешевле и быстрее построить — практичное сравнение
Плохой автомобиль, большие долги: новый Fisker Ocean — худшая покупка 2025 года
Гармония в ложке: как соль и сахар раскрывают скрытый вкус блюда
Как проходить 10 000 шагов в день, даже не выходя из дома
Орхидеи в восторге: как подготовить идеальный грунт для их процветания
Идеальная кожа без пигментных пятен: этот секретный ингредиент поможет от них избавиться
Хочу всё и сразу: Наталья Штурм похвасталась трёхэтажным домом в Подмосковье
Необычные концепты грузового транспорта СССР: идеи и реализация
Сейчас читают
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Последние материалы
Квантовые компьютеры нового поколения: 100 кубитов вместо сотен тысяч — узнайте как
Состояние запасов минтая, мойвы и сельди: учёные представили обнадёживающие прогнозы на будущее
Какой дом дешевле и быстрее построить — практичное сравнение
Плохой автомобиль, большие долги: новый Fisker Ocean — худшая покупка 2025 года
Гармония в ложке: как соль и сахар раскрывают скрытый вкус блюда
Как проходить 10 000 шагов в день, даже не выходя из дома
Орхидеи в восторге: как подготовить идеальный грунт для их процветания
Идеальная кожа без пигментных пятен: этот секретный ингредиент поможет от них избавиться
Удар без шансов: Искандеры бьют вглубь
Хочу всё и сразу: Наталья Штурм похвасталась трёхэтажным домом в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.