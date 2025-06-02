Удар без шансов: Искандеры бьют вглубь

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Мобильные системы HIMARS, пусковые установки беспилотников и боекомплекты были уничтожены в результате серии ударов российских ракет "Искандер-М" в Сумской и Харьковской областях, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают, как новые атаки отразились на позициях украинской армии.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

1 июня российские тактические ракетные комплексы "Искандер-М" уничтожили две системы реактивной артиллерии HIMARS Вооруженных сил Украины в Сумской области. Министерство обороны России сообщило об этом ударе: "Две реактивные системы залпового огня HIMARS и сопровождающие их боеприпасы были уничтожены ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области".

Несколько часов спустя стало известно, что комплексы "Искандер-М" также успешно поразили мобильные станции запуска и управления беспилотниками Украины в районе населенного пункта Кролевец в Сумской области. Министерство уточнило: "В результате ракетного удара были поражены два автомобиля с мобильными станциями запуска и управления БПЛА, а также их экипажи. Объективный контроль зафиксировал возгорания среди подготовленных к запуску БПЛА с последующей детонацией их боевых частей".

Сообщается также, что "Искандеры" нанесли удар по позиции дальнобойных пусковых установок дронов в Чугуеве, Харьковской области. Атака уничтожила шесть пусковых установок, восемь автомобилей и около 30 беспилотников, готовых к запуску, которые, как сообщается, находились под контролем ультраправых парамилитарных формирований, а не регулярной армии.

Способность "Искандеров" нейтрализовывать ценные украинские цели с начала конфликта в феврале 2022 года обеспечила российским вооруженным силам значительное преимущество. В последнее время внимание привлекли многочисленные успешные удары по украинским системам ПВО Patriot, что вынудило Киев срочно искать новые установки в США, несмотря на истощение западных запасов.

Представитель украинских ВВС Игорь Игнат 26 мая подтвердил, что Patriot не справляется с перехватом "Искандеров":

"Ракеты 'Искандер' совершают маневры уклонения на финальной стадии, сбивая расчеты траектории Patriot [...] Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", — заявил он.

Первое уничтожение системы Patriot было зафиксировано в мае 2023 года и осуществлено воздушным аналогом ракеты "Искандер-М" — 9К720, запущенной с истребителя МиГ-31К в рамках ударного комплекса "Кинжал".