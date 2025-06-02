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Петр Ермилин

Украина подключилась к военному Wi-Fi: что изменится на поле боя

3:16
Силовые структуры » Военные новости

Украина получила доступ к важнейшей командно-штабной платформе НАТО, что может изменить характер боевых действий и усилить взаимодействие с Западом, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о значении интеграции Киева в систему цифровой координации альянса.

F-16, американский многоцелевой истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-16, американский многоцелевой истребитель

Вооруженным силам Украины разрешено подключиться к цифровой платформе Command and Control Center System Interface, используемой большинством стран-членов НАТО. Это позволит недавно поставленным истребителям F-16 и Mirage 2000, а также системам ПВО MIM-104 Patriot обмениваться данными напрямую со странами альянса.

Эта платформа считается жизненно важной для обеспечения расширенной ситуационной осведомленности, необходимой для принятия решений на тактическом и стратегическом уровнях, а также для эффективной координации действий между взаимодействующими армиями стран-союзников. Замминистра обороны Украины заявила, что страна подписала лицензионное соглашение о начале использования этой системы для усиления координации с государствами НАТО в области противовоздушной и противоракетной обороны, а также для повышения уровня взаимодействия с альянсом.

Она подчеркнула, что система работает через канал обмена данными Link 16, который она назвала "военным Wi-Fi". Украинским боевым самолетам ранее отказывали в возможности интеграции с Link 16, в основном из-за опасений, что это даст российским силам шанс разработать методы взлома системы. Интеграция в Command and Control Center System может привести к пересмотру этого решения, что повысит боевые возможности украинских F-16 и Mirage 2000.

Остается неясным, как украинские истребители будут обмениваться данными без интеграции современных каналов связи. Вступление Украины в Command and Control Center System Interface может оказаться особенно ценным. Это откроет путь как для развертывания новых западных радаров в стране, так и для возможного размещения западных сухопутных войск.

С середины 2010-х годов Украина активно обменивается данными с западными странами, и передача разведданных и целеуказания со стороны НАТО сыграли ключевую роль в военных операциях Киева. 

Уже в феврале 2023 года Кремль заявлял, что вся спутниковая сеть НАТО работает на поддержку Украины, наряду со всей разведывательной инфраструктурой, включая авиацию и спутниковые группировки. Эти утверждения получили подтверждение как в масштабах присутствия западных военных и контрактников на территории Украины, так и в активном применении ей западных высокоточных вооружений, зависящих от спутниковой навигации.

Присоединение Украины к Command and Control Center System Interface, как ожидается, станет логичным продолжением уже существующего уровня интеграции с Западом.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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