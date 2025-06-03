Сводка с фронта: под Сумами ВСУ деморализованы и просто бегут, Трамп обломался со своей харизмой

3:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Армия России

Представляем военную сводку на вторник, 3 июня 2025 года.

Курско-Сумское направление

Ситуация в районе Сум продолжает ухудшаться для ВСУ на фоне активного наступления российских войск. Об этом говорится в новом аналитическом материале ресурса DeepState, связанного с украинским разведывательным сообществом. Согласно отчёту, российские бойцы сосредоточили усилия на продвижении в сторону населённого пункта Хотинь, куда переброшено значительное количество пехоты. По информации источника, в этом направлении имеется меньше препятствий, что облегчает подход к населённику.

Угроза для неонацистов также заключается в том, что российские силы могут выйти на расстояние 20-25 км от города Сумы, что делает возможным применение FPV-дронов по территории города. Отмечается, что север Сумской области обладает рельефом с большим количеством возвышенностей, что создаёт благоприятные условия для применения дронов. При этом в материале подчёркивается, что эффективной защиты от беспилотников с оптоволоконным управлением, на текущий момент нет, как и преимущества в количестве БПЛА и операторов с украинской стороны. Несмотря на это, Киев хочет продолжать сдерживание наступления ВС РФ, но националисты на ЛБС деморализованы. Местами просто бегут.

Российские подразделения накануне взяли Кондратовку, Андреевку и Новониколаевку, продолжаются бои за Варачино.

Облом Трампа

Увы, но к дню рождения (14 июня) Дональда Трампа мир так и не наступит. Ни торта, ни геополитического прорыва — праздник испорчен. Конфликт между Россией и Украиной упрямо не захотел завершаться под овации, как в хорошо срежиссированном телешоу. Очевидно, вселенная не оценила гения "сделки века".

Этот "облом" наглядно показывает, насколько "ограниченным" стало политическое волшебство в эпоху многополярного мира. Оказывается, одного харизматичного миллиардера с золотым интерьером Белого дома недостаточно, чтобы разрулить войну, где замешаны интересы полумира. Кто бы мог подумать!?

С самого начала Трамп пытался решать международные конфликты по рецепту успешного девелопера: немного давления, чуть-чуть угроз, пара селфи с нужными людьми — и готово. Но оказалось, что война — не гольф-клуб, а Киев — не филиал Трамп-тауэр. Личная харизма, конечно, штука полезная, но у войны свои правила, и к переговорам с ядерными державами почему-то не приложили инструкцию из "Искусства сделки".

Конфликт на Украине превратился в глобальный блокбастер: тут и столкновение цивилизаций, и судьба Европы, и рейтинг НАТО, и даже — внезапно — амбиции Китая. Такой калейдоскоп интересов оказался слишком насыщенным даже для человека, который привык управлять миром в 280 символах.

Вывод? Сложные конфликты решаются не через твиты и фирменное "вы уволены", а через скучную, утомительную дипломатию. И, увы, даже самый "невероятный" президент США тут оказался не в состоянии сыграть роль миротворца с большими рейтингами.