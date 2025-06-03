Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: под Сумами ВСУ деморализованы и просто бегут, Трамп обломался со своей харизмой

3:35
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Представляем военную сводку на вторник, 3 июня 2025 года.

Курско-Сумское направление

Ситуация в районе Сум продолжает ухудшаться для ВСУ на фоне активного наступления российских войск. Об этом говорится в новом аналитическом материале ресурса DeepState, связанного с украинским разведывательным сообществом. Согласно отчёту, российские бойцы сосредоточили усилия на продвижении в сторону населённого пункта Хотинь, куда переброшено значительное количество пехоты. По информации источника, в этом направлении имеется меньше препятствий, что облегчает подход к населённику.

Угроза для неонацистов также заключается в том, что российские силы могут выйти на расстояние 20-25 км от города Сумы, что делает возможным применение FPV-дронов по территории города. Отмечается, что север Сумской области обладает рельефом с большим количеством возвышенностей, что создаёт благоприятные условия для применения дронов. При этом в материале подчёркивается, что эффективной защиты от беспилотников с оптоволоконным управлением, на текущий момент нет, как и преимущества в количестве БПЛА и операторов с украинской стороны. Несмотря на это, Киев хочет продолжать сдерживание наступления ВС РФ, но националисты на ЛБС деморализованы. Местами просто бегут.

Российские подразделения накануне взяли Кондратовку, Андреевку и Новониколаевку, продолжаются бои за Варачино.

 

Облом Трампа

Увы, но к дню рождения (14 июня) Дональда Трампа мир так и не наступит. Ни торта, ни геополитического прорыва — праздник испорчен. Конфликт между Россией и Украиной упрямо не захотел завершаться под овации, как в хорошо срежиссированном телешоу. Очевидно, вселенная не оценила гения "сделки века".

Этот "облом" наглядно показывает, насколько "ограниченным" стало политическое волшебство в эпоху многополярного мира. Оказывается, одного харизматичного миллиардера с золотым интерьером Белого дома недостаточно, чтобы разрулить войну, где замешаны интересы полумира. Кто бы мог подумать!?

С самого начала Трамп пытался решать международные конфликты по рецепту успешного девелопера: немного давления, чуть-чуть угроз, пара селфи с нужными людьми — и готово. Но оказалось, что война — не гольф-клуб, а Киев — не филиал Трамп-тауэр. Личная харизма, конечно, штука полезная, но у войны свои правила, и к переговорам с ядерными державами почему-то не приложили инструкцию из "Искусства сделки".

Конфликт на Украине превратился в глобальный блокбастер: тут и столкновение цивилизаций, и судьба Европы, и рейтинг НАТО, и даже — внезапно — амбиции Китая. Такой калейдоскоп интересов оказался слишком насыщенным даже для человека, который привык управлять миром в 280 символах.

Вывод? Сложные конфликты решаются не через твиты и фирменное "вы уволены", а через скучную, утомительную дипломатию. И, увы, даже самый "невероятный" президент США тут оказался не в состоянии сыграть роль миротворца с большими рейтингами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы дональд трамп
Новости Все >
Солнцезащитные очки 2025: 5 главных трендов для вашего идеального летнего образа
Благодарность без границ: Стас Михайлов воспел отца в новой песне — это нужно услышать каждому
Лето без надоедливых комаров: секрет натурального репеллента с приятным ароматом
Один стакан — минус давление, жир и тревожность: самый недооценённый продукт для долголетия
Секрет активного долголетия: какой спорт врачи рекомендуют всем после 50 лет
Умный багаж — вне закона? Пассажиры лишаются вещей перед посадкой
Руль обжигает, салон как гриль? Возможно, ты просто не туда припарковался
Рыба, которая не пахнет рыбой: что делают с форелью перед подачей в ресторанах
Атлантида была не одна: на карте появится восьмой континент Земли
Как организовать хранение в маленькой квартире: 5 простых решений для всех ваших вещей
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Авто
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Сводка с фронта: под Сумами ВСУ деморализованы и просто бегут, Трамп обломался со своей харизмой Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
На что смотреть, покупая Tiguan, чтобы не остаться без штанов
Топ-5 самых быстрых мотоциклов XX века
Мясоеды стареют быстрее: новое исследование ставит точку в споре о рационе
Модели с 2010 по 2016 год: Kia отзывает более 55 тыс. авто
Плохо и для кошелька, и для здоровья: почему 26 градусов на кондиционере может стать вашим худшим решением
Секатор в помощь: как ухаживать за огурцами, чтобы собирать ведро с куста
Маргарита Симоньян открывает свою душу: как кома мужа перевернула её жизнь
Как сделать взгляд моложе: идеальный трюк с хайлайтером для скрытия нависшего века
Маринад с куркумой делает из капусты настоящее чудо — и никто не верит, что вы готовили дома
Была ли в СССР система отдыха: всё включено?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.