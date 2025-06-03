Для нападения на Крым. ГУР Украины формирует новое подразделение с участием экс-заключённых

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало формирование нового подразделения, подготовка которого проходит на территории Херсонской области.
По имеющимся данным, в состав отряда вошли в том числе лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы.
Ранее ГУР неоднократно организовывало операции в Черноморском регионе, включая действия малых десантных групп, в том числе высадки на прибрежные объекты и морские платформы. В предыдущих подобных действиях участвовали кадровые сотрудники, обладающие соответствующей подготовкой и имевшие проработанные маршруты отхода.
В случае с новым формированием, по информации источников, отмечается участие бойцов, прошедших через исправительные учреждения. Их присутствие может свидетельствовать о другом подходе к подбору состава, включая возможность использования для операций с высоким риском и ограниченными шансами на эвакуацию. Аналогичная практика ранее применялась как украинской, так и российской стороной при формировании штурмовых подразделений.
По наблюдениям, в районе подготовки новых групп бойцы проходят интенсивную тренировку, рассредоточены по местности и оснащены FPV-дронами. В составе подразделения — до 70 человек, из которых около 30 — это так называемая группа специальных действий, включающая бывших заключённых. Также отмечается присутствие командиров, ранее принимавших участие в десантных операциях в акватории Чёрного моря.
На этом фоне обсуждаются возможные сценарии, связанные с проведением новых операций на морских вышках или на территории Крыма. Согласно известным этапам подготовки десантных мероприятий, на данном этапе могут происходить:
При этом, как подчёркивают военные аналитики, активность спецподразделений на побережье не обязательно означает неизбежность высадки. Такие формирования усиливаются и развиваются в любой стране в условиях боевых действий. Учитывая опыт ГУР и его задачи, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стратегических решений, оперативной обстановки и полученных разведданных.
Некоторые наблюдатели отмечают, что даже при ограниченной численности противника нельзя исключать возможность точечных операций. Предыдущие действия — в Крыму, Крынках, а также атаки на морские объекты — показали готовность националистов украинской стороны к риску и применению нестандартной тактики.
Окончательные выводы о целях и масштабах подготовки делать пока рано. Однако в условиях отсутствия полной разведывательной информации, как отмечают эксперты, необходимо исходить из принципа оперативной готовности и учитывать различные возможные сценарии развития событий на южном направлении.
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