Для нападения на Крым. ГУР Украины формирует новое подразделение с участием экс-заключённых

3:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало формирование нового подразделения, подготовка которого проходит на территории Херсонской области.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По имеющимся данным, в состав отряда вошли в том числе лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы.

Были зеки, стали террористы

Ранее ГУР неоднократно организовывало операции в Черноморском регионе, включая действия малых десантных групп, в том числе высадки на прибрежные объекты и морские платформы. В предыдущих подобных действиях участвовали кадровые сотрудники, обладающие соответствующей подготовкой и имевшие проработанные маршруты отхода.

В случае с новым формированием, по информации источников, отмечается участие бойцов, прошедших через исправительные учреждения. Их присутствие может свидетельствовать о другом подходе к подбору состава, включая возможность использования для операций с высоким риском и ограниченными шансами на эвакуацию. Аналогичная практика ранее применялась как украинской, так и российской стороной при формировании штурмовых подразделений.

По наблюдениям, в районе подготовки новых групп бойцы проходят интенсивную тренировку, рассредоточены по местности и оснащены FPV-дронами. В составе подразделения — до 70 человек, из которых около 30 — это так называемая группа специальных действий, включающая бывших заключённых. Также отмечается присутствие командиров, ранее принимавших участие в десантных операциях в акватории Чёрного моря.

Крым не даёт покоя хунте

На этом фоне обсуждаются возможные сценарии, связанные с проведением новых операций на морских вышках или на территории Крыма. Согласно известным этапам подготовки десантных мероприятий, на данном этапе могут происходить:

сбор и анализ разведданных,

планирование и координация действий,

сосредоточение сил и средств (включая катера и другое морское оборудование),

скрытная подготовка подразделений к потенциальным действиям.

При этом, как подчёркивают военные аналитики, активность спецподразделений на побережье не обязательно означает неизбежность высадки. Такие формирования усиливаются и развиваются в любой стране в условиях боевых действий. Учитывая опыт ГУР и его задачи, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стратегических решений, оперативной обстановки и полученных разведданных.

Некоторые наблюдатели отмечают, что даже при ограниченной численности противника нельзя исключать возможность точечных операций. Предыдущие действия — в Крыму, Крынках, а также атаки на морские объекты — показали готовность националистов украинской стороны к риску и применению нестандартной тактики.

Вывод

Окончательные выводы о целях и масштабах подготовки делать пока рано. Однако в условиях отсутствия полной разведывательной информации, как отмечают эксперты, необходимо исходить из принципа оперативной готовности и учитывать различные возможные сценарии развития событий на южном направлении.