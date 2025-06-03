Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России

4:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

С каждым ударом украинского беспилотника по российским аэродромам в глубине страны мир всё ближе к "новой опасной фазе".

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Так пишет The Wall Street Journal, а значит — дела действительно серьезны: и потому, что война не затихает, и потому что Вашингтон снова пытается сделать лицо, как будто он тут вообще ни при чём.

По данным издания, обе стороны — Россия и Украина — явно не собираются останавливаться. Мирные переговоры? Ну, может быть, потом, когда кто-то (конечно, мы) победит или устанет. Пока же США колеблются между желанием "глубже вовлечься в мирный процесс" и желанием "вовсе из него выйти".

Особенно если в Белом доме окажется человек, который в прошлый раз предлагал "просто поладить с Владимиром Путиным". Впрочем, эксперты (а без них куда!) предупреждают: идея Дональда Трампа "выйти из всего этого" — мягко говоря, оптимистична. Бывший посол Уильям Тейлор считает, что такой ход не только затянет войну, но и будет выглядеть как признание поражения. А ведь никто не любит проигрывать, особенно перед выборами.

Но, как предполагает WSJ, Владимир Путин всё ещё надеется, что Трамп всё сделает правильно — то есть ничего. Не введёт санкции, не отправит оружие, не позвонит Владимиру Зеленскому. И, главное, не вмешается. Потому что зачем мешать, если конфликт сам как-то идёт?

Участь Украины — погибнуть

А вот Зеленскому сложнее: с Трампом отношения у него, мягко говоря, не заладились. Так что теперь он усиленно демонстрирует готовность к переговорам — при этом вежливо отмахиваясь от требований Москвы. В общем, лавирует, как может, чтобы не нарваться и на Кремль, и на потенциального врага — президента США.

А теперь — загадка: что общего у Трампа и у ягнят из того фильма? Правильно, ни тот, ни другой не издают ни звука. И пока лидер США не высказывается по поводу ударов украинских дронов по российским аэродромам и поездам. Молчит Трамп. Такая тишина обычно предвещает либо гром, либо твит.

Если у команды Трампа и есть план, как закончить войну, то его, судя по всему, забыли в перчаточном ящике. WSJ замечает, что президент США пока не готов ни усиливать давление на Москву, ни помогать Украине планировать оборону. Что логично: трудно строить стратегию, когда тебе вообще-то не очень интересно, кто там с кем воюет, пока это не в Мар-а-Лаго.

Тем временем Зеленский сообщил, что Эрдоган предлагает провести супер-саммит трёх президентов — Путина, Трампа и его самого. Администрация США на это пока ответила… никак. Видимо, думает, как бы избежать неловкой встречи с Путиным и ещё более неловкой — с Зеленским.

Тем временем наступило лето. А значит — и новая волна боевых действий. Кремль, по версии WSJ, хочет сдвинуть фронт, пока погодка хорошая, а НАТО, похоже, опять обсуждает что-то на закрытых завтраках. И вот тут на сцену выходят MAGA — не аниме-персонажи, а трампистское крыло Республиканской партии. Эти ребята уверены: удары Украины по России — не что иное, как проделки "глубинного государства". Кто ещё, как не чиновники из команды Байдена, могли бы за 18 месяцев (о, планирование!) разработать операцию, чтобы втянуть США ещё глубже в войну?

MAGA-инфлюенсеры негодуют: Киев, мол, не удосужился сообщить Белому дому о предстоящих ударах. Ни звонка, ни смс. Некоторые называют операцию "контрпродуктивной", другие видят в ней почти провокацию против США. Ну а бывший чиновник Пентагона Дэн Колдуэлл вообще считает, что всё это — прямой путь к конфронтации между Россией и НАТО. Капитан очевидность.

Вишенка на торте — Колдуэлл требует, чтобы США "не только дистанцировались от этой атаки, но и прекратили всякую помощь, прямо или косвенно ведущую к атакам на ядерные силы России". Судя по тону, он действительно обеспокоен.

Вывод

MAGA волнуется, что Трамп втянут в конфликт. Но не тогда, когда Россия бьёт по Украине — тогда всё в порядке. А вот когда Украина отвечает — это уже, конечно, заговор. Америка молчит. Дроны гудят.